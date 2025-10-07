ふくしまの美味しさ自慢、大集合！「ふくしまフェア」松坂屋上野店で開催（10月9日～10月14日）

株式会社スペースワン

株式会社スペースワン（本社:福島県郡山市）は、福島県産品のおいしさや魅力を消費者の皆様に発信するオンラインストア「ふくしま市場」を運営。この度、東京電力ホールディングス株式会社から委託を受け、福島県産品の安全性や品質の高さに実際に触れていただくことを目的とした「ふくしまフェア」を、松坂屋上野店で開催いたします。フェア期間中は、福島県の鮮魚・精肉・米・青果など、旬の味覚が勢ぞろい。対象売場にて対象商品をご購入のうえ、レシートとチラシを特設カウンターにご提示いただいたお客様、総計900名様に「秋のミニ福プレゼント」交換を実施いたします。

「ふくしまフェア」開催概要

【開催場所】

松坂屋上野店 地下1階 ほっぺタウン

青果（九州屋）、精肉（肉の匠いとう）、鮮魚（北辰水産）、地酒（D&MCAVE）、グローサリー（グローサリー売場）

【開催日時】

2025年10月9日（木）～10月14日（火）10:00～20:00

今も続く“ふくしま”への温かな声

松坂屋上野店 折込チラシ

今回の「ふくしまフェア 秋」は、2021年から続くシリーズとして通算5回目の開催となります。

震災から年月を経た今も、店頭では多くのお客様から

「福島を応援しています」「頑張ってください」といった温かいお言葉をいただいています。

そんな“人の温かみ”を感じられる松坂屋上野店で、今年も首都圏の皆さまに“ふくしまの食の魅力”をお届けしてまいります。

試食販売では、福島の新米や水産加工品を提供

前回、鮮魚売り場の様子

期間中は、精米と水産の試食販売も実施いたします。

福島県オリジナルブランド米「福、笑い」

注目は、福島県オリジナルブランド米「福、笑い」。

粒立ちの良さと炊き上がりの香り、そして口に入れた瞬間に広がる甘みが特長の新しいお米です。

冷めてももちもちとした食感が続き、お弁当やおにぎりにもぴったり。福島が誇る“極上のごはん”として、県内外で人気を集めています。昨年のフェアでは、試食したお客様から

「食べた瞬間に香りの良さを感じてすごく甘い」「粒が大きくてしっかりとした弾力ね。美味しい！」

といった声が寄せられました。

新米ならではの香りと旨みを、ぜひ会場で炊きたての試食でお確かめください。

福島の海の幸「さんまのポーポー焼き」

また、北辰水産様では、毎回好評の試食販売会を実施いたします。

いわきの郷土料理「さんまのポーポー焼き」は毎回お客様から

「焼くだけという手軽さがいい」「おいしかったので、また買いにきた」

といった声が寄せられ、リピーターも多く見られます。

お魚ハンバーグとしてお子さまも食べやすく、冷凍保存できる便利さも人気の理由のひとつ。

浜の家庭の味として親しまれてきた一品を、ぜひお楽しみください。

前回の様子／「福、笑い」前回の様子／さんまのぽーぽー焼き

【試食販売会日時】

2025年10月11日（土）～13日（月・祝）10:00～18:00〈3日間〉

【場所】

松坂屋上野店 地下1階 ほっぺタウン：北辰水産（鮮魚・水産加工品）、グローサリー（米）

総計900名様へ秋のミニ福プレゼント！

キャンペーン期間中、松坂屋上野店にてチラシ掲載商品をお買い上げの方、各日先着150名様に「発見！ふくしま」公式キャラクター “めっけちゃん”グッズを1点プレゼントいたします。

【景品交換所運営日時】

2025年10月9日（木）～10月14日（火）

10:00～20:00

※無くなり次第終了

【景品交換所】

地下1階 エレベーター前 特設カウンター

「発見！ふくしま」の活動について

「発見！ふくしま」とは、福島県産品の風評被害払拭に向けた取り組みを行っており、多くの消費者の皆さまに福島県産品の美味しさや魅力をお伝えできるよう、東京電力グループが取り組んでいる活動です。

発見！ふくしま：https://www.tepco.co.jp/fukushima-cp/

株式会社スペースワンについて

本社：福島県郡山市香久池1-17-3

東京営業所：東京都台東区上野1-20-1-5F

代表者：代表取締役 小林 康宏

設立：1996年8月8日

ウェブサイト：https://spacexone.com/