4,980円～ “自分専用ギガ付きWiFi” が手に入る！　月額０円・契約なし・返却なしの「T9 ブラック」新発売

株式会社カウスメディア

リチャージシリーズ公式イメージキャラクター ”リチャード・M・O”

月額0円・契約、返却不要。使いたいときだけリチャージする “買い切りWiFi” が、ついに4,980円～とお手軽価格で登場！

モバイルWiFi 通信ブランド「リチャージWiFi」を展開するリチャージモバイルは

国内専用の買い切り型モバイルWiFiルーター「T9 ブラック」の販売を開始いたします。

「T9 ブラック」は、契約・月額・返却がすべて不要のプリペイド型WiFi。

電源を入れるだけで、すぐにインターネットが使えるシンプルな設計が特長です。

価格はわずか**4,980円～（税込）**と、誰でも気軽に“自分専用WiFi”を持てる手軽さを実現しました。

■ T9 ブラックの特長

買い切り式月額0円

使いたいときにだけデータをリチャージ。

契約や返却不要

解約金や契約手続きなどは一切不要。

電源ONですぐ使える

難しい設定は不要。電源を入れるだけでWiFiが利用可能。

何度もリチャージ可能

マイページアプリや公式ストアマイページで、すぐリチャージができる。

大手通信キャリアで安心通信

docomo・au・SoftBankから最適な電波をキャッチ

初めてのWiFiデビューにもおすすめ。

これまで「リチャージWiFi」シリーズでは、海外利用対応モデルや長時間バッテリータイプなどを展開してきました。

今回の「T9 ブラック」は、「国内だけでいいから安く使いたい」「シンプルに接続できるWiFiがほしい」というユーザーの声をもとに誕生したモデルです。

外出先での作業や、短期滞在、受験・出張など、限られた期間のネット利用にもぴったりの1台です！

■ 今後の展開

リチャージモバイルでは、利用シーンに合わせたWiFiラインナップを今後も拡充予定です。

海外対応モデルや法人向けプランなど、「必要なときに、必要なだけ使える通信環境」を提供してまいります。

リチャージモバイル / リチャージWiFi / リチャージSIM / は株式会社カウスメディアの登録商標です。

販売ページ

Amazon(https://amzn.asia/d/fVkNtiE) / 楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/rechargewifi/t9black_all/?s-id=top_normal_browsehist&xuseflg_ichiba01=10000152) / Yahooショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/rechargewifi/t9bk-500mb-30d.html?sc_i=shopping-pc-web-detail-item-str_vri-itm) / 公式ストア(https://www.rechargewifi.jp/view/item/000000000824)