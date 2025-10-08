4,980円～ “自分専用ギガ付きWiFi” が手に入る！　月額０円・契約なし・返却なしの「T9 ブラック」新発売

株式会社カウスメディア



リチャージシリーズ公式イメージキャラクター ”リチャード・M・O”


月額0円・契約、返却不要。使いたいときだけリチャージする “買い切りWiFi” が、ついに4,980円～とお手軽価格で登場！



モバイルWiFi 通信ブランド「リチャージWiFi」を展開するリチャージモバイルは


国内専用の買い切り型モバイルWiFiルーター「T9 ブラック」の販売を開始いたします。



「T9 ブラック」は、契約・月額・返却がすべて不要のプリペイド型WiFi。


電源を入れるだけで、すぐにインターネットが使えるシンプルな設計が特長です。


価格はわずか**4,980円～（税込）**と、誰でも気軽に“自分専用WiFi”を持てる手軽さを実現しました。




■ T9 ブラックの特長



　買い切り式月額0円


　　使いたいときにだけデータをリチャージ。


　契約や返却不要


　　解約金や契約手続きなどは一切不要。


　電源ONですぐ使える


　　難しい設定は不要。電源を入れるだけでWiFiが利用可能。


　何度もリチャージ可能


　　マイページアプリや公式ストアマイページで、すぐリチャージができる。


　大手通信キャリアで安心通信


　　docomo・au・SoftBankから最適な電波をキャッチ


　　初めてのWiFiデビューにもおすすめ。




これまで「リチャージWiFi」シリーズでは、海外利用対応モデルや長時間バッテリータイプなどを展開してきました。


今回の「T9 ブラック」は、「国内だけでいいから安く使いたい」「シンプルに接続できるWiFiがほしい」というユーザーの声をもとに誕生したモデルです。



外出先での作業や、短期滞在、受験・出張など、限られた期間のネット利用にもぴったりの1台です！









■ 今後の展開


リチャージモバイルでは、利用シーンに合わせたWiFiラインナップを今後も拡充予定です。


海外対応モデルや法人向けプランなど、「必要なときに、必要なだけ使える通信環境」を提供してまいります。



リチャージモバイル / リチャージWiFi / リチャージSIM / は株式会社カウスメディアの登録商標です。



販売ページ


販売ページ

Amazon / 楽天市場 / Yahooショッピング / 公式ストア