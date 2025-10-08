4,980円～ “自分専用ギガ付きWiFi” が手に入る！ 月額０円・契約なし・返却なしの「T9 ブラック」新発売
リチャージシリーズ公式イメージキャラクター ”リチャード・M・O”
月額0円・契約、返却不要。使いたいときだけリチャージする “買い切りWiFi” が、ついに4,980円～とお手軽価格で登場！
モバイルWiFi 通信ブランド「リチャージWiFi」を展開するリチャージモバイルは
国内専用の買い切り型モバイルWiFiルーター「T9 ブラック」の販売を開始いたします。
「T9 ブラック」は、契約・月額・返却がすべて不要のプリペイド型WiFi。
電源を入れるだけで、すぐにインターネットが使えるシンプルな設計が特長です。
価格はわずか**4,980円～（税込）**と、誰でも気軽に“自分専用WiFi”を持てる手軽さを実現しました。
■ T9 ブラックの特長
買い切り式月額0円
使いたいときにだけデータをリチャージ。
契約や返却不要
解約金や契約手続きなどは一切不要。
電源ONですぐ使える
難しい設定は不要。電源を入れるだけでWiFiが利用可能。
何度もリチャージ可能
マイページアプリや公式ストアマイページで、すぐリチャージができる。
大手通信キャリアで安心通信
docomo・au・SoftBankから最適な電波をキャッチ
初めてのWiFiデビューにもおすすめ。
これまで「リチャージWiFi」シリーズでは、海外利用対応モデルや長時間バッテリータイプなどを展開してきました。
今回の「T9 ブラック」は、「国内だけでいいから安く使いたい」「シンプルに接続できるWiFiがほしい」というユーザーの声をもとに誕生したモデルです。
外出先での作業や、短期滞在、受験・出張など、限られた期間のネット利用にもぴったりの1台です！
■ 今後の展開
リチャージモバイルでは、利用シーンに合わせたWiFiラインナップを今後も拡充予定です。
海外対応モデルや法人向けプランなど、「必要なときに、必要なだけ使える通信環境」を提供してまいります。
リチャージモバイル / リチャージWiFi / リチャージSIM / は株式会社カウスメディアの登録商標です。
販売ページ
Amazon(https://amzn.asia/d/fVkNtiE) / 楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/rechargewifi/t9black_all/?s-id=top_normal_browsehist&xuseflg_ichiba01=10000152) / Yahooショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/rechargewifi/t9bk-500mb-30d.html?sc_i=shopping-pc-web-detail-item-str_vri-itm) / 公式ストア(https://www.rechargewifi.jp/view/item/000000000824)