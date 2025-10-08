家庭用インクジェットプリンター“PIXUS XK140／TS8930”など4モデルを発売　仕事から学習・趣味までニーズに応じて選べるラインアップを展開

キヤノン株式会社

キヤノンは、家庭用インクジェットプリンター「PIXUS（ピクサス）」シリーズの新製品として、多機能モデル“XK510／XK140／TS8930／TS7630”の4モデルを2025年10月23日に発売します。

PIXUS XK510PIXUS XK140PIXUS TS8930PIXUS TS7630

仕事・学習の文書印刷や趣味の写真印刷など、プリンターには幅広い用途に対応する多機能性と高画質が求められています。新製品は、印刷用途に応じて機能やコストなどの観点から選択可能なラインアップで、文書印刷に適した顔料インクと写真印刷に適した染料インクの両方を搭載したハイブリッドインクシステムにより、文書も写真も美しく印刷できます。加えて、使いたい機能に素早くアクセスできる「Switch UI」を4モデル全てに搭載しました。また、梱包に使用する緩衝材にパルプモールドを採用するなど、環境配慮にも継続して取り組んでいます。さらに、新製品の発売に合わせ、キヤノンプリンター連携サービス「MyPrint With」（無償）の提供を開始します。本サービスに登録（※1）することで、プリンターをより便利に、長く安心して使用できます。

◼️ 高品位なデザインと低ランニングコスト（※2）を両立させた“XK510／XK140”

コンパクトな筐体はそのままに、“XK510”はシックなダークシルバーメタリック塗装、“XK140”は新たに採用した柔らかなパールホワイト塗装を施し、家庭のインテリアに調和するデザインを採用しています。また、高画質写真を印刷したい方向けの“XK510”では、「Switch UI」にリアルな写真アイコンを採用し、上質さを表現しています。両モデルともに大量印刷に適した低ランニングコストでの印刷が可能で、“XK510”はL版フチなし印刷に必要なインクと用紙の合計コストを約11.1円（※3）、“XK140”はA4カラー文書1ページあたり約4.1円（※4）に抑えています。

◼️ 導入コストを抑えながらも高画質と機能性を追求した“TS8930／TS7630”

6色のハイブリッドインクを搭載した“TS8930“は、高速かつ高画質な文書・写真の印刷が可能です。“TS7630“は、従来機種（※5）と比較して機能を向上し、コストパフォーマンスに優れています。スタートボタンを押すだけで迅速にコピーできる「1プッシュコピー」を採用しているほか、使いたい機能に素早くアクセスできる「Switch UI」を搭載したことで、使い勝手を向上しています。両モデルともに、操作パネルに表示されたQRコードをスマホでスキャンするだけで簡単に接続できる「QRコードダイレクト接続」にも対応しています。さらに、Wi-Fi機能は5GHz対応となり、家庭内で使用しているWi-Fi環境に合わせて柔軟な接続が可能です。

◼️ 新しいプリント体験を提供するキヤノンプリンター連携サービス「MyPrint With」

新製品の発売に合わせ、キヤノンプリンター連携サービス「MyPrint With」の提供を開始します。本サービスは登録制で、ネットワーク接続に不具合がある場合のアラートや、チャットボットによるサポートを無償で受けられます。また、純正インクカートリッジを使用した場合、メーカー無償保証が1年間延長（※6）されます。2026年に、機能・コンテンツの追加およびAIによるチャット対応の強化を予定しているほか、新しいプリント体験を提供するサービスを順次拡充していきます。

※1 モバイル版またはPC版「Canon PRINT」アプリからの登録が必要です。

※2 従来の「PIXUS TS」シリーズとの比較。

※3 税込。キヤノン写真用紙・光沢ゴールド使用時のインクと用紙の合計コスト。測定環境の詳細は、キヤノン公式ウェブサイトをご参照ください。

※4 税込。普通紙使用、標準モード時。インクコストは「家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン」〈一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）制定〉に従い記載しています。測定環境の詳細は、キヤノン公式ウェブサイトをご参照ください。

※5 「PIXUS TS6330」（2019年9月発売）

※6 メーカー無償保証1年間延長には、購入後3か月以内の登録および保証期間中、純正インクカートリッジを継続してご使用いただくことが条件です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13980/table/1132_1_0aae25328a1f9dcfd8e36645a3a6fcd4.jpg?v=202510080927 ]