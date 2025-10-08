Moloco、オプトを認定代理店に認定

MOLOCO

AIパフォーマンス広告企業のMoloco(https://www.moloco.com/)（本社：カリフォルニア州レッドウッドシティ、共同創業者・CEO：Ikkjin Ahn、以下 Moloco）は本日、株式会社オプト(https://www.opt.ne.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金澤 大輔、以下 オプト）をMoloco認定代理店に認定したことを発表しました。オプトとの協業強化を通し、Moloco Adsの事業拡大や、モバイルアプリ広告主のマーケティング活動へのさらなる貢献を目指します。

2023年に始動したMoloco認定代理店プログラムは、300万以上の独立アプリにリーチできるMoloco Ads事業のさらなる成長を目的としており、Molocoを取り扱う広告代理店の中でも、優れた販売実績・運用経験を有し、広告主の成果最大化に高い信頼性を得ている代理店を公式に認定するものです。オプトは、株式会社サイバーエージェント、グリーアドバタイジング株式会社、株式会社セプテーニ、株式会社CyberZ（順不同）に続き、日本で5社目の認定代理店となります。

今回の認定にあたってMolocoは、オプトがゲーム・エンターテインメント領域における広告効果の向上に関して数多くの実績を有し、各サービスの特性に対する深い理解と経験に基づいて、計測・評価から運用最適化、さらにはクリエイティブ制作まで、一気通貫で支援できる体制を高く評価しました。加えて、広告代理店としての継続的なご貢献と市場におけるリーダーシップを総合的に勘案し、認定代理店として認定いたしました。

株式会社オプト プラットフォームサクセス本部 執行役員：VP 山本 孝太郎氏のコメント

「この度は認定代理店にご認定いただき、誠にありがとうございます。Molocoの先進的なAI学習技術は、我々が長年に渡り培ってきたマーケティング知見との親和性が非常に高く、お客様により高い価値のソリューションを提供できると考えております。今後はMolocoのプラットフォームを活用した革新的な広告配信を通じて、お客様のビジネス成長に貢献してまいります。」

Moloco Ads日本事業責任者 有木 剛のコメント

「この度、オプト様を認定代理店として認定いたしましたことを心より嬉しく思います。オプト様の豊富な実績と深い市場理解は、MolocoのAI技術と組み合わせることで大きなシナジーを生み出すと確信しています。今後も、日本市場におけるさらなる事業拡大とお客様の成功に向けて、共に取り組んでまいります。」

代理店プログラムの詳細は https://www.moloco.com/ja/solutions/agency-partner-program をご覧ください。

セミナー開催のお知らせ

2025年10月15日（水）にオプトと共催で無料オンラインセミナー「データで導くアプリマーケティングの進化～iOS規制とAIが切り拓く新時代の成長戦略～」を開催いたします。MolocoからはSenior Growth Managerの岡崎 崇が登壇し、持続的な成長に貢献するMolocoのAIソリューションについてご紹介します。

【参加申し込みはこちら(https://optipschannel.opt.ne.jp/events/251015_opt-moloco-ai-media-application-webinar?ut%5B%E2%80%A6%5Dutm_medium=referral&utm_content=251015_moloco-app-webinar)】

Molocoについて

Molocoのミッションは、機械学習を通じて、あらゆる規模の企業が成長できるよう支援することです。成長とパフォーマンスのためのMolocoの機械学習プラットフォームにより、すべてのアプリパブリッシャーやECマーケットプレイス、ストリーミング事業が、独自のファーストパーティデータの価値を引き出せるようになります。「Moloco Ads(https://www.moloco.com/ja/solutions/moloco-ads)」は、予測モデルにより、パフォーマンスマーケターがモバイルアプリのユーザー獲得を迅速に拡大することを可能にします。「Moloco Commerce Media(https://www.moloco.com/ja/solutions/moloco-commerce-media)」は、小売業者やマーケットプレイスが独自の広告ビジネスを展開できるソリューションを提供しており、関連性の高い広告表示、広告成果、自動化を通じて、事業者様の広告ビジネスを拡大し、かつ効率化します。「Moloco Streaming Monetization(https://www.moloco.com/ja/solutions/moloco-streaming-monetization)」は、ユーザーにとって関連性の高い広告を配信しながら、同時に広告主にとって収益性の高い広告ビジネスを構築することで、ストリーミング事業者に対して革新的な収益化戦略を提供します。Molocoは、機械学習エンジニアのチームによって2013年に設立され、米国、英国、ドイツ、韓国、中国、インド、日本、シンガポールにオフィスを構えています。同社のウェブサイト(https://www.moloco.com/ja)、または公式Facebookアカウント(https://www.facebook.com/MolocoJapan/)やXアカウント(https://x.com/MolocoJP)にて最新情報を発信しております。