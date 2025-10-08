コブラウズソリューション『Withdesk Browse（ウィズデスク ブラウズ）』を損保ジャパン DC 証券株式会社に提供開始

ウィズデスク株式会社

ウィズデスク株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 CEO：田口 湧都、以下、ウィズデスク）は、損保ジャパン DC 証券株式会社（本社：東京都新宿区、取締役社長：能勢 修、以下、損保ジャパン DC 証券）に、コブラウズソリューション『Withdesk Browse（ウィズデスク ブラウズ）』を提供開始いたしました。

■ Withdesk Browse 導入の概要

この度、損保ジャパン DC 証券は、ウィズデスクが提供する Withdesk Browse を導入することにより、Web サイト上のお手続きや操作方法にお困りのお客さまに対して、お客さまの利用デバイス（PC・スマートフォン・タブレット）を問わず、画面共有や遠隔操作を可能とするコブラウズサポートを提供できるようになります。なお、コブラウズサポートは、加入者さま専用 Web サイト「アンサーネット」や公式ホームページにおいて利用を開始し、対象範囲を順次拡大していく予定です。

今回の導入にあたっては、お客さまによる事前のアプリインストールが不要なため、Web 操作が不安なお客さまに負担をかけることなく、誰でも簡単にコブラウズサポートを開始し、「アンサーネット」にログインができない、運用商品の変更手続きが分からないなどのお困りごとを即座に解決できる点をご評価いただいております。また、お客さまが利用するデバイスを問わず、リアルタイムに画面共有を行うことができ、オペレーターによるスクロール操作の代行やマウスカーソルを用いた操作案内といった手厚いサポートを行うことにより、課題把握時間の短縮と課題解決率の向上を実現できるという評価のもと、Withdesk Browse の導入を決めていただきました。

今後も、ウィズデスクは、Withdesk を通じて、お客さまの課題を1秒でも早く解決に導き、顧客満足度を向上する「攻めのカスタマーサービス」を実現するべく、更なるサービス開発に努めてまいります。

■ 損保ジャパン DC 証券のコメント

損保ジャパン DC 証券では、「DC で豊かな未来をともに」をパーパスに掲げ、確定拠出年金制度を通じてお客さまの資産形成をサポートしております。このたび、弊社加入者専用サイト「アンサーネット」へのログインや各種お手続きに関するお問い合わせ時に、画面を共有しながらわかりやすいご案内をできるよう、「Withdesk Browse」を導入いたしました。

弊社コールセンターの応対品質の向上に「Withdesk Browse」が大きく貢献してくれるものと期待しています。

■ 損保ジャパン DC 証券について

＜会社概要＞

会社名：損保ジャパン DC 証券株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル 50F

代表者：能勢 修（のせ おさむ）

ホームページ：https://www.sjdc.co.jp/

■ Withdesk（ウィズデスク）とは

Withdesk は、Web 操作に関するお困りごとを解決することに特化したカスタマーサービスプラットフォームです。お客さまの課題を1秒でも早く解決に導き、顧客満足度を向上する「攻めのカスタマーサービス」を実現します。

■ Withdesk Browse（ウィズデスク ブラウズ）とは

Withdesk Browse は、コブラウズソリューションです。コブラウズソリューションとは、お客さまが閲覧する Web サイトの画面をリアルタイムに確認しながら、Web サイトへの遠隔操作を含むサポートを行うためのソリューションです。

＜会社概要＞

会社名：ウィズデスク株式会社

所在地：東京都品川区西五反田1-27-5 VORT五反田 11F

代表者：田口 湧都（たぐち ゆうと）

ホームページ：https://www.withdesk.com/