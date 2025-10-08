AIファクトリー、属人化・紙文化・データ散在を解決する新インフラ ～ AIデータ社、非構造化データ＋構造化データを統合管理・AI活用で、最大72業界に対応する業界特化型AI基盤を提供開始～
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、企業が抱える「属人化・紙文化・データ散在」という根深い課題を解決する新たなAI基盤「AIファクトリー」の提供を開始しました。
非構造化データと構造化データを同時にIDX上に統合管理し、処理できるAI孔明 on IDXならではの設計により、自社データをAIに生かし切れないという課題を解決します。
AIファクトリーは、最大72業界に特化したホワイトラベルAI群を展開し、現場主導のAI活用を実現する日本発の産業インフラです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331308&id=bodyimage1】
■背景：日本企業が直面する三重苦
● 属人化：ノウハウが担当者ごとに分散し、組織に蓄積されにくい
● 紙文化：契約書・報告書・申請書が依然として紙ベースで運用され、検索・再利用が困難
● データ散在：NASやクラウド、個人PCに分散保存され、統合的に活用できない
これらは日本の多くの産業に共通する構造的課題であり、DXやAI導入のボトルネックとなっています。
■製品概要：「AIファクトリー」とは
https://www.idx.jp/aifactory/
AIファクトリーは、生成AI内製化システム「AI孔明 on IDX」を基盤に構築された産業特化型AIプラットフォームです。
● 業界必須ガイドラインを反映したAIテンプレートを提供
● 最短1日で現場導入可能
● 属人化・紙文化・データ散在の課題を同時に解決
● DXに加え、GX/ESG、知財・証跡、法令遵守まで包括的に支援
■導入効果
● 金融業界：属人的な提案書作成を自動化し、知見を組織資産化
● 医療業界：紙カルテや治験データをAIで統合管理し、セキュアに活用
● 製造業：分散する品質データを整理し、ESG対応と証跡管理を効率化
● 教育業界：教材・試験問題を電子化し、学習支援AIに直結
● 自治体：紙申請・規程類をAI基盤に統合し、業務効率を飛躍的に改善
■今後の展望
AIデータ社は、AIファクトリーを通じて 最大72業界のホワイトラベルAI群を構築し、属人化・紙文化・データ散在を解消する新インフラとして、日本の産業を横断的に支える存在を目指します。さらに、海外市場へも展開し、日本発のAI標準を世界に発信してまいります。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
配信元企業：AIデータ株式会社
非構造化データと構造化データを同時にIDX上に統合管理し、処理できるAI孔明 on IDXならではの設計により、自社データをAIに生かし切れないという課題を解決します。
AIファクトリーは、最大72業界に特化したホワイトラベルAI群を展開し、現場主導のAI活用を実現する日本発の産業インフラです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331308&id=bodyimage1】
■背景：日本企業が直面する三重苦
● 属人化：ノウハウが担当者ごとに分散し、組織に蓄積されにくい
● 紙文化：契約書・報告書・申請書が依然として紙ベースで運用され、検索・再利用が困難
● データ散在：NASやクラウド、個人PCに分散保存され、統合的に活用できない
これらは日本の多くの産業に共通する構造的課題であり、DXやAI導入のボトルネックとなっています。
■製品概要：「AIファクトリー」とは
https://www.idx.jp/aifactory/
AIファクトリーは、生成AI内製化システム「AI孔明 on IDX」を基盤に構築された産業特化型AIプラットフォームです。
● 業界必須ガイドラインを反映したAIテンプレートを提供
● 最短1日で現場導入可能
● 属人化・紙文化・データ散在の課題を同時に解決
● DXに加え、GX/ESG、知財・証跡、法令遵守まで包括的に支援
■導入効果
● 金融業界：属人的な提案書作成を自動化し、知見を組織資産化
● 医療業界：紙カルテや治験データをAIで統合管理し、セキュアに活用
● 製造業：分散する品質データを整理し、ESG対応と証跡管理を効率化
● 教育業界：教材・試験問題を電子化し、学習支援AIに直結
● 自治体：紙申請・規程類をAI基盤に統合し、業務効率を飛躍的に改善
■今後の展望
AIデータ社は、AIファクトリーを通じて 最大72業界のホワイトラベルAI群を構築し、属人化・紙文化・データ散在を解消する新インフラとして、日本の産業を横断的に支える存在を目指します。さらに、海外市場へも展開し、日本発のAI標準を世界に発信してまいります。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
配信元企業：AIデータ株式会社
プレスリリース詳細へ