剪定ばさみ用替刃の世界市場2025年、グローバル市場規模（ステンレス鋼刃、炭素鋼刃）・分析レポートを発表
2025年10月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「剪定ばさみ用替刃の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、剪定ばさみ用替刃のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の剪定ばさみ用替刃市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達し、予測期間における年平均成長率はXXX%と見込まれています。剪定ばさみ用替刃は、電動タイプおよび手動タイプの剪定ばさみに使用される重要な構成部品であり、ステンレス鋼製および炭素鋼製の2種類が主流です。高耐久性や切れ味の持続性が求められるため、素材選択や加工技術が競争力を左右する要素となっています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
剪定ばさみ用替刃は、電動剪定ばさみおよび手動剪定ばさみの両方において利用されており、農業、園芸、造園、果樹栽培など幅広い分野で需要があります。電動タイプでは効率性と作業負担の軽減が重視され、手動タイプでは耐久性や操作性が評価されています。産業チェーン全体では、原材料供給から製造、流通、最終消費者に至るまでの各段階で技術革新と市場拡大が進展しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米と欧州が安定的な成長を示しており、政府の園芸・農業振興策や消費者のガーデニング意識の高まりが背景にあります。特に欧州は、果樹栽培やワイン産業を中心とした需要が堅調です。一方、アジア太平洋地域では中国が市場を主導し、国内需要の増加、政策的支援、強力な製造基盤により世界市場をリードしています。さらに、南米や中東・アフリカにおいても、農業投資や園芸の普及により新たな成長機会が期待されています。
________________________________________
市場の特徴と課題
剪定ばさみ用替刃市場の特徴は、以下の点に集約されます。
● 素材別特性：ステンレス鋼製は耐食性や衛生面に優れ、炭素鋼製は切れ味と強度に優れています。
● 用途別需要：電動剪定ばさみは大規模農園やプロ用途で需要が増加し、手動剪定ばさみは家庭園芸や小規模農業で依然として重要な役割を果たしています。
● 課題：刃の耐久性とコストのバランス、環境負荷低減を両立させることが今後の重要な課題です。
________________________________________
技術動向
技術革新は市場拡大の中心です。最新の製品は耐摩耗性を高める特殊コーティングや、軽量化と強度を両立させる加工技術が採用されています。また、電動剪定ばさみにおいては刃の交換容易性や長寿命化が求められており、製造企業は研究開発を強化しています。さらに、環境に配慮した素材開発やリサイクル可能な部材の導入も進展しています。
________________________________________
競争環境と主要企業
市場は競争が活発で、多数の企業が製品開発と差別化戦略を展開しています。主要な企業として以下が挙げられます。
Groupe RGM - Industrie、ACME UNITED CORPORATION、JAMESON LLC、Corona Tools、Fiskars、EZ KUT、Infaco、Felco、Yinda
これらの企業は、品質、価格競争力、流通ネットワークの拡充を通じて市場シェアを拡大しています。特にFiskarsやFelcoは国際的なブランド力を有し、Corona Toolsは北米市場で高い知名度を誇ります。
