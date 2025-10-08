blankpad、米HeyMiloと日本独占提携 - AI面接官搭載の採用AIエージェント、日本上陸

株式会社blankpad

株式会社blankpad（本社：東京都、代表取締役：篠崎 健伸、以下「blankpad」）は、米国の採用AIエージェント企業 HeyMilo（DBA of Redsnack Technologies Inc., 本社：New York、Co-Founders：Sabashan Ragavan、Ramie Raufdeen、以下「HeyMilo」）と、日本市場における独占販売を含むパートナーシップ契約を締結しました。blankpadが有するパーソナリティ解析技術とHeyMiloの一気通貫型採用AIエージェントを統合し、個社ごとの必要な人物像に沿って評価アルゴリズムを最適化した形で応募前アプローチから書類選考・面接・評価・日程調整に至るまでを全自動化。これによりすべての候補者を公平・正確・迅速に評価することが可能となります。

「人気の人材」ではなく「必要な人材」を、速く・正確に

日本の労働人口は長期的に減少局面にあり、適材適所の精度とスピードが採用成果を大きく左右します。他社と同様の人気要件に合わせるのではなく、個社ごとの必要な人物像を精密に定義し、高品質な選考体験を提供することが不可欠です。各種調査でも、初動が2日遅れるだけで内定決定率が50%以上低下するという結果が示されており、公正性や正確性は落とさずにスピードを担保する仕組みが求められています。

パーソナリティ解析と全自動採用AIエージェントを統合

HeyMiloは、応募前のエンゲージメント、書類自動スクリーニング、音声・ビデオ面接、不正検知、評価レポート自動生成、およびATS・カレンダーAPI連携まで可能な採用AIエージェントを提供します。その上で、blankpadは、最先端の複数パーソナリティ理論を統合したパーソナリティ解析エンジンを核に、個社ごとの必要な人物像をデータから特定し、アルゴリズムに反映、評価項目・追問設計・重み付けまで一貫して最適化します。これにより面接官ごとのブレや先入観を排除し、説明可能な根拠を伴う意思決定を支援、全候補者を個社ごとに設定された同一の基準で公平・正確・迅速に評価できる体制を実現します。

年内本格リリース、事前受付開始

本提携を皮切りに、日本市場向けのプロダクト最適化とサービス体制の整備を加速し、年内の本格リリースを予定しています。AI書類選考/AI面接官を含めた採用における最先端のAI活用に興味のある企業様は以下よりお問い合わせください。今月末までのお申し込みで特別価格でのご案内も可能です。

受付フォーム :https://blankpad-inc.notion.site/28523f6af97880a282a8eae9a7598742

<<blankpadについて>>

株式会社blankpadは、2023年8月の設立以降、パーソナリティ解析×生成AIを核に、採用から配置、育成、評価、マネジメントまでを同じ指標でつなぐHRテクノロジーを提供しています。独自開発した多理論統合モデルとパーソナリティ解析エンジンを活用し、採用支援のほか、個に着目したマネジメント支援や組織開発支援など複数のHR領域でサービスを展開しております。

会社名：株式会社blankpad

設立：2023年8月

代表取締役CEO：篠崎 健伸

資本金：12,100万円（資本準備金含む）

本社：東京都新宿区2-5-12 FORECAST新宿AVENUE 6階

URL：https://blankpad.co.jp/