家庭用プロジェクター全6機種9モデルを新発売

エプソン販売株式会社





エプソン販売株式会社は、家庭用プロジェクターの新商品として、『EF-61G（スモークアイスグリーン）/W（ホワイト）』、『EF-62B（ブラック）/N（ネイビー）』、『EF-71』、『EF-72』、『EH-TW850』、『EH-LS670B（ブラック）/W（ホワイト）』の6機種9モデルを2025年10月23日より順次発売します。

『EF-61W』『EF-72』『EH-LS670B』

新商品は、設置性やデザイン性に優れ、使いやすさと高画質・高音質を兼ね備えたモデルをラインアップ。一人暮らしの部屋から家族のリビングまで、さまざまな空間に自然に馴染み、日常の中で気軽に映像を楽しめる商品です。近年、若年層を中心にテレビを持たず、スマートフォンの映像をプロジェクターの大画面で楽しむスタイルが広がっています。こうしたライフスタイルの変化に対応し、エプソンは家庭での映像体験をより豊かにするプロジェクターをご用意しました。

また、今回の新商品『EF-61G/W』『EF-62B/N』『EF-71』『EF-72』『EH-LS670B/W』のサブブランド名を「Lifestudio（ライフスタジオ）」にいたします。「Lifestudio」は、プロジェクターの認識を「スクリーンデバイス」から「ライフスタイルプロダクト」へと変えていくというコンセプトの基、「あなたの生活を輝かせるための空間と時間を創り出す」という意味を込めました。

【新商品の主な特長】

■『EF-61G/W』『EF-62B/N』『EF-71』『EF-72』

・インテリアに個性を添える、洗練されたデザイン

・Google TV(TM) 内蔵で、Sound by Boseテクノロジー搭載スピーカーの高音質サウンドと共にストリーミングを楽しめる

・小型＆軽量、持ち運びも設置もラクラク（『EF-61G/W』『EF-62B/N』）

・フット付きで自由自在に投写角度を調整できる（『EF-71』『EF-72』）

・お部屋をおしゃれに演出するアンビエントライト（『EF-72』）

■『EH-TW850』

・リビングでも見やすい明るさとフルHD高画質

・充実した補正機能で誰でも簡単に使える

・PC、スマートデバイスからワイヤレス投写など便利な機能を搭載

■『EH-LS670B/W』

・壁の前に置くだけで迫力の大画面

・テレビ台に置くだけ。すっきりインテリアが叶う

・十分な明るさとSound by Boseテクノロジー搭載スピーカーの高音質でワンランク上のエンタメ体験

【新商品の価格・発売日について】

（注1）上記の参考価格はエプソンダイレクトショップ（エプソン直販サイト）での販売予定価格（2025年10月 8日現在）であり、各販売店の販売価格を指示、拘束するものではありません。各販売店における販売価格は、各販売店にお問い合わせください。

（注2）4K信号を入力し、4Kエンハンスメントテクノロジーによる4K相当の高画質で表示します。

【新商品の主な特長詳細】

■『EF-61G/W』『EF-62B/N』『EF-71』『EF-72』

・インテリアに個性を添える、洗練されたデザイン

空間になじむスタイリッシュなデザインを採用。操作ボタンを天面に配置しないことで、お部屋の中に置いても自然になじみます。5色のカラーバリエーションの中からインテリアに合わせてお選びいただけます。

・Google TV(TM) 内蔵で、Sound by Boseテクノロジー搭載スピーカーの高音質サウンドと共にストリーミングを楽しめる

Google TV(TM)を内蔵し、各種ストリーミングサービスに対応。複数の動画配信サービスを横断して検索・視聴でき、電源を付けたらすぐに楽しめます。さらに、Sound by Boseテクノロジー搭載スピーカーによる臨場感あるサウンドを楽しめます。

・小型＆軽量、持ち運びも設置もラクラク（『EF-61G/W』『EF-62B/N』）

幅199mm×奥行190mm×高さ68mm、重さは約1.6kgのコンパクトサイズでリビングや寝室など、気分に合わせて自由に設置できます。

・フット付きで自由自在に投写角度を調整できる（『EF-71』『EF-72』）

フット付きで角度調整も自在、壁や天井にも投写でき、リビングでも寝室でも家中どこでも快適に使えます。

・お部屋をおしゃれに演出するアンビエントライト（『EF-72』）

『EF-72』は、プロジェクターとして利用しないときも間接照明として利用できます。オプションのスタンドと組み合わせることでスタンドライトとしても使えます。

＜オプション品のご紹介＞

・『ELPFS01』（フロアスタンド）

プロジェクターと組み合わせることで設置場所の幅が広がります。機能性とデザイン性を兼ね備え、高さ調整が可能です。

＜対応機種＞『EF-71』『EF-72』

・『ELPKM01』（ワイヤレスマイク）11月20日発売予定

付属のドングルをプロジェクターにつないで自宅で手軽にカラオケを楽しむことができます。

＜対応機種＞『EF-61G/W』『EF-62B/N』『EF-71』『EF-72』『EH-LS670B/W』

・『Epson Projection Studio』（スマートフォンアプリ）

スマートフォンをプロジェクターのリモコンとして使うことができ、快適な視聴をサポートします。（10月23日に本アプリ詳細情報を、各アプリストアにて公開。順次機能をアップデート予定）

＜対応機種＞

・『EF-61G/W』『EF-62B/N』『EF-71』『EF-72』

・『EH-LS670B/W』のみ2026年1月より対応予定

■『EH-TW850』

・リビングでも見やすい明るさとフルHD高画質

フルHD液晶パネルと色再現性に優れた3LCD方式を採用。3,400lmの明るさなので、明るいリビングで鮮明な映像を楽しめます。映画やスポーツ観戦も、色鮮やかな映像で快適に鑑賞できます。

・充実した補正機能で誰でも簡単に使える

設置時の傾きを自動で補正する「タテ自動台形補正」と、「スライド式ヨコ台形補正」機能を搭載。斜め横からの投写にも対応し、設置場所の自由度が高く、誰でも簡単に使いこなせます。

・PC、スマートデバイスからワイヤレス投写など便利な機能を搭載

Miracast(R)やAirPlay、専用アプリ「Epson iProjection」に対応し、PC、スマートフォンやタブレットから簡単にワイヤレス投写ができます。

■『EH-LS670B/W』

・壁の前に置くだけで迫力の大画面

テレビを超える約120型の大画面を、投写距離わずか70cmで実現できる超短焦点プロジェクターです。

・テレビ台に置くだけ。すっきりインテリアが叶う

テレビ台に置くだけで設置完了。複雑な工事や配線は不要で、レコーダーやチューナーとの接続もスムーズ。初めてのプロジェクター導入でも安心して使えます。

・十分な明るさとSound by Boseテクノロジー搭載スピーカーの高音質でワンランク上のエンタメ体験

3,600lmの明るさで明るいリビングでもくっきり映像を投写。さらに4K相当の高精細映像とSound

by Boseテクノロジー搭載の2.1chスピーカーによる迫力のサウンドで、映画・ライブ・ゲームを臨場感たっぷりに楽しめます。

本リリース上の他者商標の帰属先は、商標について（https://www.epson.jp/trademark/）

をご確認ください。

以上