FABRIC TOKYOの「驚くほど透けにくいシャツ」が大好評、東レ開発の高機能素材を採用

株式会社FABRIC TOKYO


CUSTOM WEAR for ALLをビジョンに、カスタムオーダーのビジネスウェアブランドを展開しているFABRIC TOKYOは、高い透け防止性を備えたオーダーシャツ「DRY SHADE JERSEY」を7月にリリースいたしました。



生地には、東レ株式会社が開発する「BODYSHELL(R) EX」を採用。



「BODYSHELL(R) EX」は、光遮蔽素材の中でも、光の透過を抑える機能を最大限高めており、優れた透け防止性を実現しています。



ジャージー素材のため、ストレッチ性と防シワ性も抜群で、動きやすさとお手入れのしやすさも魅力。



販売開始から大好評で、多くのお客さまにオーダーいただいています。



価格は13,000円（税込）から、全国のFABRIC TOKYOのリアル店舗、およびECサイトで購入可能。ジャケットを脱ぎたいけれど、肌やインナーの透けが気になるという方に、おすすめのアイテムです。



光の透過を遮断する特殊構造で、驚きの透けにくさ




DRY SHADE JERSEYは、東レの高機能素材「BODYSHELL(R)EX」を使用した、高い防透け性が特長。



光の透過を強力に抑える『セラミック粒子』を特殊技術により多く含んでおり、薄手でありながらも、厚手の生地のような透けにくさを実現しています。




黒のインナーでも高い防透け性

従来品

JIS規格でも高い防透け指数を取得


カラーはビジネスシーンで定番の、ホワイト、サックス、グレーの3色をご用意しました。



いずれも防透け性試験（JIS L 1923）において、93.0以上の高い防透け指数を取得しています。




ホワイト：94.6／アイスグレー：98.7／サックス：97.9の防透け指数を取得


汗じみが目立たず、すぐ乾く



コットン×ポリエステルの生地（左）とDRY SHADE JERSEY（右）に、霧吹きで水を噴射して比較検証

DRY SHADE JERSEYは、汗じみが目立ちにくいことも魅力の一つです。



また、吸水速乾性にも優れており、汗をかいてもすぐに乾き、快適に過ごせます。



さらに、防シワ性の高いジャージー素材のため、洗濯後のアイロンがけが不要。


自宅でのお手入れも簡単です。



DRY SHADE JERSEY




価格：13,000円（税込）～


カラー：ホワイト、サックス、アイスグレー


ポリエステル 100%


生地生産国：日本, 生産国：ベトナム



商品ページ：https://fabric-tokyo.com/products/item/dry-shade-jersey-white-plain-shirt-l0625a176



今後も株式会社FABRIC TOKYOでは、”Lifestyle Design for All”というミッションの実現に向けて、カスタムウェアの民主化を通じ、服を、人生を、この世界をもっと楽しいものにしていくことを目指して挑戦してまいります。



FABRIC TOKYOとは

“Fit Your Life.”をブランドコンセプトに、体型だけでなく、お客さま一人一人の価値観やライフスタイルにフィットする、オーダーメイドのビジネスウェアを提供するブランドです。


一度、ご来店いただき、店舗で採寸した体型データがクラウドに保存されることで、以降はオンラインからオーダーメイドの1着を気軽に注文することができます。


リアル店舗も自社で展開し、関東・関西・名古屋・福岡の合計10店舗を運営中。



公式サイト


https://fabric-tokyo.com/



会社概要

株式会社FABRIC TOKYO


所在地:東京都渋谷区代々木1丁目24-10 TSビル 2階


代表取締役CEO:森 雄一郎


事業内容:カスタムオーダーサービス「FABRIC TOKYO」の運営


URL：https://corp.fabric-tokyo.com/