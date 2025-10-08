【最新ポータブルトイレ】医療レベルの衛生をどこでも。自動フィルムパック式トイレ「X1（エックスワン）」が今冬日本展開へ

水を使わず自動密閉するトイレ「Clesana X1」をドイツで世界初公開

株式会社トイファクトリー

ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位を誇り、キャンピングカーの楽しみ方を幅広く提案する株式会社トイファクトリー（本社：岐阜県可児市、代表取締役：藤井昭文）は、水や化学薬品を使わず衛生的に排泄物を処理できる次世代トイレ「clesana（クレサナ）」の総代理店契約を締結しています。

ドイツ・デュッセルドルフで開催された欧州最大級のキャンピングカー展示会「キャラバンサロン2025」にて、水を使わず廃棄物を自動密閉する次世代トイレ Clesana（クレサナ） の最新モデル「X1（エックスワン）」が世界初公開されました。

医療分野で培われた衛生技術をさらにコンパクトに凝縮し、モバイルバッテリーで稼働する持ち運びやすい設計を実現。

キャンピングカーや防災、オフグリッド環境や、介護など幅広いシーンでの活用が期待されています。

この発表を受け、Clesana総代理店である 株式会社トイファクトリー は、日本国内における「X1」の販売契約を締結いたしました。

この度の契約締結により、トイファクトリーは日本市場においてClesana X1の販売を進めてまいります。なお、日本での販売開始に関する詳細は続報をお待ちください。

水を使わないトイレ「クレサナ」

「クレサナ」は水を使わずフィルムを熱圧着して処理をする"自動フィルムパック式"トイレです。

ニオイを漏らさず衛生的にパックできる多層式のフィルムによる高い密閉性能と、独自の熱圧着技術によってこれまで多くのユーザーに支持されてきました。

X1の特長

"世界特許取得済"の7層式特殊加工フィルムは、スイスの医療現場でも使用さる高品質。水洗トイレだと汚れがちな内部はフィルムで覆われており、使用のたびに替わるため清潔で掃除が簡単。「自分達だけでなくペットの汚物処理にも使えて大変嬉しい」とユーザーの声も（撮影：EURO-TOY相模原）

「X1」はフィルムの性能はもちろん、これまでの熱圧着技術もそのままにコンパクトで持ち運びが可能となりさらに多くの反響を呼んでいます。

1. 折りたたみでコンパクト

収納時はコンパクト、使用時には伸縮して快適な高さを確保できる独自の機構により、省スペース設計であらゆる場所や車両に収まります。さらに積み重ねできる設計で、防災備蓄やBCP対策としても最適です。

2. 持ち運べるモバイル式

日本市場で普及している電動工具用モバイルバッテリー（18V）を電源に動作可能。また12V・24Vの車載電源や、家庭用の100V・240Vにも対応しており「いつでも・どこでも」使用ができます。

3. 衛生的

ニオイ漏れや液体漏れを防ぐクレサナ専用の高バリアフィルムで、1つ1つ丁寧に密閉処理。一般的なポータブルトイレ用フィルムより900倍ニオイ漏れが少ないことが実証されています：ドイツ ホラウンホーファー研究所による実証（https://clesana.com/news/fraunhofer-testet-beutelfolie-von-clesana-und-knaus-cleanflex/）

4. Made in スイス

スイスで開発・製造され、高品質の製品をお届けします。環境保護意識の高い欧州では、水や排泄物を分解するための薬剤も一切使用しないことから、"環境に優しいトイレ"として幅広く普及しています。

Clesana AG CEO：ダニエル・ヴェラー氏のコメント

「キャラバンサロン2025でのClesana X1発表に際し、多くの来場者の皆様が来てくださったことは、安心で衛生的なソリューションへの高いニーズが今後も続くことを強く示しています。そして非常に大きな反響をいただけたことを大変嬉しく思います。」

日本国内での販売価格やリリース時期は順次ご案内いたします。新たな発見にどうぞご期待ください。

製品についての問い合わせは、Clesana取付対応店舗までお気軽にお問い合わせください。

【10/9放送】テレビ東京／カンブリア宮殿にも”クレサナ”が登場予定です！

取り扱い店舗はこちら :https://clesana-japan.jp/#dealer

トイファクトリーは、2025年10月9日（木）23時06分～23時55分、テレビ東京系列「日経スペシャル カンブリア宮殿」に出演することが決定しました。番組内ではクレサナも放送される予定です！

スイス：clesana社

プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000107958.html

画期的なクレサナトイレを開発したclesana社は、スイス東部ザンクト・ガレン州に本社を構えるメーカーです。ドイツ、スイス、オーストリアを中心に販売されており、環境保護意識の高い欧州では、水が不要なだけでなく排泄物を分解するための薬剤も一切使用しないことから、"環境に優しいトイレ"として幅広く普及しています。

2024年、株式会社トイファクトリーはクレサナ社と日本総代理店契約を締結。スイスのclesana本社の研究開発センターを訪問し、独自開発された技術の見学や今後のさらなる革新的な商品開発などについてディスカッションを行うなど、情報交換を密に行っています。また、日本総代理店であることで修理や保証、消耗パーツの交換対応、システムアップデートも行えるため、安心して長くお使い頂けます。

個人のお客様はもちろん、法人／行政／企業向けの販売も承ります。

正規販売店トイファクトリーおよびクレサナ代理店までご相談ください。

ポータブルスリムは一部の販売店では取り扱いがございません。

clesanaオフィシャルサイト :https://clesana-japan.jp/

【会社概要】

岐阜県可児市に本社を置くトイファクトリーは、ハイエースベースのキャンピングカー製造台数が国内首位の製造メーカーです。自動車メーカーが保証する自動車本来の安全性を崩すことなく架装された当社のキャンピングカーは、様々な独自技術が施されています。車中泊の快適性の指標となる寒暖の気温差を押さえる「ボディ高断熱施工」から弊社キャンピングカーの特徴でもある「エアロウィンドウ」、大手電機メーカーと共同開発した高効率ソーラー発電システムや家庭用インバータークーラーが車載された「クールコンプシステム」など、当社のキャンピングカーは、車中泊旅行を快適に過ごす為、数々の装備を業界に先駆けて採用してきました。



またキャンピングカーのみならずドクターカー、ペット仕様モデルなど特殊車両まで、細部にわたりご使用いただくお客様それぞれのニーズに合わせて製作。2021 年春放映の情熱大陸では、トイファクトリーのものづくり姿勢や、キャンピングカーに対する想いなどが特集され多くの反響をいただきました。



2022年9月にはステランティスジャパンとフィアットプロフェッショナル正規ディーラー契約を締結し、2023年にはフィアットデュカトをベース車両とした新型キャンピングカーを発表。各方面で話題となっております。



商号：株式会社トイファクトリー

代表者：代表取締役 藤井昭文

所在地：〒509-0213岐阜県可児市瀬田800-1(トイファクトリー・インターナショナルは沖縄所在)

設立：1995年8月



【事業内容】

・キャンピング車両製作販売・特殊車両、福祉車両製作販売・自動車内外装製作・ヨーロッパ車両輸入販売・RV用品・パーツ輸入販売・自動車レンタルサービス・自転車販売、レンタルサービス・車検、整備

・フィアットプロフェッショナル正規ディーラー／エトルスコ日本総代理店／ハイマー正規販売代理店［東海・関西・北信越エリア］／フェントキャラバン 極東アジア総輸入元



【URLリンク】

clesanaオフィシャルサイト https://clesana-japan.jp/(https://clesana-japan.jp/)

TOY-FACTORY https://toy-factory.jp/

公式Instagram https://www.instagram.com/toy_factory_official/

公式Facebook https://www.facebook.com/toyfactory.jp

MARU MOBI公式サイト https://toy-factory.jp/marumobi/