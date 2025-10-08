【キル フェ ボン】静岡・浜松の2店舗限定　日本の紅茶発祥の地！静岡・丸子地区で栽培された香り高い紅茶が主役のタルト登場

キル フェ ボン浜松キル フェ ボン浜松は、JR浜松駅から少し離れた閑静な場所に店を構えます。大きなショーケースをメインとした店内の、テイクアウト専門店です。〒430-0945 静岡県浜松市中央区池町222-18Tel 053-455-3019【shop】11:00～19:00【cafe】カフェスペースは御座いません。