【「抜け毛」の検索数が急上昇する秋到来】髪の長さによって抜け毛の見え方はこんなに違う！







～髪の長さ別に１日の抜け毛量を可視化～



大正製薬株式会社（以下、当社）は昨年、「抜け毛」など薄毛悩みに関するキーワードのネット検索数が、「秋（9～11月）」に増えることを報告しています※1。



















































今年も抜け毛が気になる秋が到来しましたが、自分の髪が1日に何本くらい自然に抜けているのか、また、その本数は見た目でどれくらいの量なのかは意外とイメージしづらいものです。そこで、自分の抜け毛量をイメージしやすいように、髪の長さ別に1日の抜け毛量を可視化しました。その結果、同じ抜け毛本数であっても、髪の長さによって印象が大きく異なりました。さらに、2025年5月に40代以上の男女720名を対象に「抜け毛に気づくタイミング」に関するアンケートも実施しました。その結果、抜け毛に気づくタイミングとして最も多いのは、排水口を掃除する時であることがわかりました。当ニュースレターが抜け毛量を日々チェックするきっかけとなり、抜け毛に不安を感じた際の早めの行動につながる一助となれば幸いです。※1 2024年9月大正製薬発信「薄毛の実態と薄毛対策の理解の事実に関する調査：2019年～2024年の「抜け毛」の検索数 季節ごとの推移」(Googleトレンドのデータをもとに大正製薬が作成、男女併せたデータ)■髪の長さ別に１日の抜け毛量を可視化次の画像は髪の長さ別に、赤い円（直径20 cm）の中にそれぞれ10～400本、髪を集めた時の見え方の違いを示したものです。健康な人の1日あたりの抜け毛量はおおよそ80～100本と言われていますので、それ以上の抜け毛量は注意が必要と言えます。また、画像でわかるように、同じ本数の抜け毛でも髪の長さにより見え方が異なるため、髪の毛が短い人ほど、抜け毛が増えてもご自身で気づきにくい可能性があります。■「抜け毛に気づくタイミング」に関するアンケート抜け毛に気づいたタイミングとして、「排水溝を掃除する時」が最も多い回答でした。ちなみに、1日あたりの洗髪時の抜け毛量は、おおよそ40~70本との報告もあります。排水溝に溜まった抜け毛量に目を向けることが、ご自身の髪の変化に早く気づくきっかけになるかもしれません。■抜け毛が増える原因は？ ～壮年性脱毛症の可能性も～髪は毛根にある「毛包（もうほう）」と呼ばれる部分でつくられます。新しく生えた髪は「成長期」→「退行期」→「休止期」という経過をたどって自然に脱落し、また新しい髪が生えてきます。こうした髪の生まれ変わりの繰り返しは「ヘアサイクル」と呼ばれています。健康な人の1日あたりの抜け毛量はおおよそ80～100本と言われています。外部環境の変化や体調不良によって一時的に抜け毛が増えることがありますが、時間の経過とともに元の抜け毛量に戻れば心配はありません。しかし、1日100本を超える抜け毛が持続する場合や、細く短い抜け毛が増えている場合には、壮年性脱毛症の可能性も考えられます※2。壮年性脱毛症とは、男女ともにみられる一般的に遺伝性の薄毛または抜け毛の症状で、ゆっくりと何年もかかって進行します。壮年性脱毛症の方は、ヘアサイクルが乱れて成長期が短くなり、太く長い髪に成長しないまま退行期、休止期へと移行して抜けてしまいます。このため、壮年性脱毛症の人では「細く短い抜け毛」が多くなります。また、短い期間で脱毛を繰り返すため、抜け毛の量も増えます。※2 進行性の脱毛のすべてが、壮年性脱毛症であるとは限りません。壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。急激に脱毛したり、髪が斑状に抜ける場合は壮年性脱毛症以外の可能性が高いので、医師又は薬剤師にご相談ください。■発毛成分ミノキシジル配合の医薬品 ～医薬品の発毛剤「リアップ」～医薬品の発毛剤「リアップ」は、壮年性脱毛症に対して発毛効果が認められているミノキシジルを配合しています。ミノキシジルは乱れたヘアサイクルを整え、さらに髪を生み出す細胞にアプローチし、新しい髪を生み出し、育みます。また、脱毛（抜け毛）の進行予防の効果もあります。壮年性脱毛症の可能性があるかについては、ご自身でもチェックすることができます。薄毛・抜け毛が気になる方は、以下のURLにある「セルフチェックシート」をご確認ください。男性用セルフチェックシート： https://brand.taisho.co.jp/riup/riupx5charge/ 女性用セルフチェックシート：https://brand.taisho.co.jp/regenne/riupregenne/リアップブランドサイト：https://brand.taisho.co.jp/riup/リアップリジェンヌブランドサイト：https://brand.taisho.co.jp/regenne/【生活者の方からの製品に関するお問い合わせ】お客様119番室 TEL：03-3985-1800本件に関するお問合わせ先大正製薬株式会社 メディア推進部 03-6382-7304梶田 寛文 h-kajita@taisho.co.jp田中 秀治 shuj-tanaka@taisho.co.jp