こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
カジュアルコーデが楽しめるデザインと、快適機能がうれしいディズニー＆マーベル 2025秋冬コレクション発売
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、ディズニー2025年秋冬コレクションを順次、スポーツデポ・アルペンおよび公式オンラインストアにて限定発売いたします。
◼️ディズニー
ビンテージテイストのディズニーキャラクターをデザインに落とし込んだコレクションを中心に、バリエーションを豊富に取り揃えました。保温性・ストレッチ性の高いスウェット素材をはじめ、柔らかく乾きやすい素材など秋冬にローテーションしやすいウェアが勢揃いし、普段使いからお出かけまで毎日欠かせない1枚になること間違いなし！スポーツデポ・アルペンでしか手に入らないラインナップで、ディズニーファンの皆様を楽しく彩ります。
メンズ・レディース・ガールズ展開で、価格はメンズ／2,999～5,999円・レディース／2,999～5,999円・ガールズ／1,999～2,999円（価格は全て税込み）と、お求めやすい価格となっております。
Alpen Group ディズニーコレクションサイト（https://store.alpen-group.jp/campaign/disney/）では、最新のコレクションをご覧いただけます。
◼️ディズニーラインナップ（価格は全て税込み）
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9530006115-0001
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9530006015-0001
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9533006015-0001
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9424005425-0001
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9428005425-0001
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9426005225-0001
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9947006045-0001
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9941006045-0001
◼️マーベル
マーベルキャラクターを大胆にあしらったデザインや、ワンポイントでシンプルに演出したデザインなど、大人心をくすぐるウェアが勢揃いしました。
保温性・ストレッチ性が高く機能性抜群のスウェットや、古着感を演出したロングTシャツなど、秋冬のカジュアルコーデに欠かせない毎年人気のシリーズです。
ディズニー同様、スポーツデポ・アルペンでしか手に入らないラインナップとなっております。
メンズ展開で、価格は2,999～5,999円（価格は全て税込み）と、お求めやすい価格も魅力です。
Alpen Group マーベルコレクションサイト（https://store.alpen-group.jp/campaign/marvel/）では、最新のコレクションをご覧いただけます。
◼️マーベルラインナップ（価格は全て税込み）
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9530006215-0001&bid=1003
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9530006315-0001
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9533006115-0001
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9533006215-0001
1. 販売店情報
全国のスポーツデポ・アルペンおよび下記のオンラインストアにてご購入いただけます。
・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/
・アルペングループオンラインストア：https://store.alpen-group.jp/
・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/
・アルペングループヤフー店：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/alpen-group/top/
・アルペンZOZOTOWN店：https://zozo.jp/shop/alpen-sportsdepo/
2. コレクションサイト
Alpen Group ディズニーコレクションサイト
https://store.alpen-group.jp/campaign/disney/
Alpen Group マーベルコレクションサイト
https://store.alpen-group.jp/campaign/marvel/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
