『神使の番人』CV.広瀬裕也さんと川島零士さんの収録インタビュー公開！第1巻も好評発売中！
株式会社アース・スター エンターテイメント（東京都品川区）が運営するWEBコミック誌【コミック アース・スター】で連載中のオリジナル漫画『神使の番人』（じんしのばんにん）の単行本第1巻が好評発売中です。この度、本作の第1話ボイスコミックで声優を務めた広瀬裕也さんと川島零士さんの収録インタビューが公開となりました。
倉持柊役の広瀬裕也さんと犬丸役の川島零士さん
広瀬裕也さんと川島零士さん『神使の番人』収録インタビュー
ボイスコミック収録当日の広瀬裕也さんと川島零士さん
『神使の番人』第1話ボイスコミックの収録を終えた倉持柊役の広瀬裕也さんと犬丸役の川島零士さんの特別インタビューが公開！
本作について盛り上がる2人の様子をチェック！
【インタビューTOPICS】
・第1話を初めて読んだ時の印象
・それぞれのキャラクターについて
・本編で印象的だったシーン
・今後本作で期待している展開
…and more！
＜インタビューより抜粋＞『神使の番人』第1話を初めて読んだ時の印象を教えてください
広瀬さん：禍津神（まがつかみ）という怪物が出てくるちょっと怖い世界観ではあるんですけど、ギャグっぽいところもあったり。バトル系ではありつつ、その中で倉持と犬丸との絆みたいなものが感じられて、「ここから2人は一緒に戦っていくんだろうなー」というわくわく感のある第1話でした。
あと名前を思い出すところがとにかく熱かったですね。
川島さん：ね！ 犬丸くんー
広瀬さん：「いぬきち」じゃなくて！
グッと来るシーンがいっぱいあって、演じていてとても楽しかったです。
川島さん：第1話には色んな組み合わせのバディが出てきて、それぞれが個性的でいいな～と思いながら読んでいました！ 自分だったら…と想像したくなるような…あ、自分が真心（まこと）を持っていればですけど！（笑）
もし生す日（むすび）の儀式をするとしたら、どんな子が相棒になってくれるのかなって！
広瀬さん：確かに！
「神使」と「番人」が相棒になるための「生す日（むすび）の儀式」。
「真心（まこと）」という特別な力を持つ人間だけが対象。
本作で特に印象に残っているシーンは？
広瀬さん：「3飯」のところ！
あのシーンはすごくグッと来るなと思いましたね。
11年前のことをずっと大切に覚えている犬丸も素敵だし、「犬丸？」と思い出す倉持もいいですよね。
「この二人はこれからペアになって戦っていく」という感動のシーンなので、実際に演じている時もすごくグッと来ました。
川島さん：犬丸も声には出さないけど、あのシーンではめちゃくちゃしっぽを振って喜んでいたかもしれない！
広瀬さん：（笑）
川島さん：「やっと言ってくれた！」って（笑）
「握り飯ふたつ、飴玉ひとつ！」。 犬丸が倉持を禍津神から守った理由、「3飯の恩義」。
突然蘇る、11年前の記憶。
川島さん：僕の方は、1話冒頭の大禍津神（おおまがつかみ）のカットですね。
あれを見るだけで「もう無理じゃん…」という、ものすごい絶望感がありました。
広瀬さん：あそこ怖いよね。
11年前の大厄災で、＜大禍津神＞を目にする倉持たち。
川島さん：「これが12年に1回来るのか！」というインパクトがすごく強かったです。12年に1回あんな化け物が来ると分かっていたら、皆の考え方が変わりそうだよなーと思って。「頑張らない！」という人も増えそうだし。
広瀬さん：普通の禍津神でもヤバいのに
川島さん：ねー
そういう、大禍津神が12年に1回襲い掛かる仕掛けがすごく興味深いなと思って、あのカットがとても印象的でしたね。
インタビューの続きはアース・スター エンターテイメント公式noteでチェック！▼『神使の番人』収録インタビュー全文https://note.com/earthstar/n/n6e85ed7388f9?sub_rt=share_pb
『神使の番人』（著：烏丸イチ）
『神使の番人』第1巻（著：烏丸イチ）
＜STORY＞
禍津神（まがつかみ）という怪物が現れるようになり、大小の災害を引き起こし、人々の生活を脅かす日々。幼少期に妹と被災した倉持柊は、妹を養うため事務員志望で禍津神鎮守機関アマテラスの採用試験を受けるが…。
▼『神使の番人』第1話を無料で読む
https://comic-earthstar.com/episode/2550912965634137823
▼第1巻のご購入
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4803021732
楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18305580/
＜CHARACTER＞
広瀬裕也（倉持柊役）
倉持柊（CV. 広瀬裕也）
11年前に禍津神（まがつかみ）の災害に遭った青年。
妹を養うため、高校卒業後は禍津神鎮守機関アマテラスの事務を目指したが、ワケあって禍津神と戦う《番人》に。
川島零士（犬丸役）
犬丸（CV. 川島零士）
禍津神鎮守機関アマテラスに入り込み、倉持のまわりをうろつく獣耳の少年。その正体は《神使》で、《番人》となった倉持とバディを組むことに。
第1話ボイスコミックを始めとする『神使の番人』ボイスコンテンツもチェック！
▼【CV. 広瀬裕也・川島零士】『神使の番人』第1話ボイスコミック
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=vcVc3YON1VQ ]
▼【CV. 広瀬裕也・川島零士】『神使の番人』～解説編～
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=kkv9CdUt-f0 ]
▼【CV. 広瀬裕也・川島零士】『神使の番人』第1巻発売記念PV
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=ocy-jkbEa4g ]
▼【CV. 広瀬裕也・川島零士】『神使の番人』第1巻ティザーPV
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=_FLMEvdsPYo ]
公式SNSアカウントで本作の最新情報を発信中！
＜公式X＞
神使の番人【公式】(@jinshi_es)
https://x.com/jinshi_es
＜公式Bluesky＞
神使の番人【公式】(@jinshi-es.bsky.social)
https://bsky.app/profile/jinshi-es.bsky.social
