【開催レポート】『地球のラテール』書店POP-UPイベントを二子玉川ライズ S.C. 文教堂にて開催！

CLASS EARTH株式会社


CLASS EARTH株式会社（東京都中央区）と株式会社Vector Vision（東京都世田谷区）は、地球の未来を担う子どもたちに向けた教育アニメ『地球のラテール』のPOP-UPイベントを、2025年10月4日(土)文教堂 二子玉川ライズ S.C.店にて開催いたしました。




声優・谷江玲音さんによる読み聞かせ


まずは、アニメ『地球のラテール』でカナデ役を務める声優の谷江玲音さんが登場。


原作絵本『ラテールとアースセイバー ～絶滅危惧種が教えてくれること～』の読み聞かせを行いました。谷江さんの感情豊かな朗読に、子どもも大人も真剣な表情で耳を傾け、カナデの声で聞く読み聞かせは、心に残る特別な時間となりました。




「地球のオーケストラ」をみんなで踊ろう！


続いて、アニメ主題歌「地球のオーケストラ」に合わせたダンスコーナーを実施。


アースセイバーの子どもたちも駆けつけ、参加した子どもたちと一緒に元気いっぱい身体を動かしました。


ついつい踊りたくなってしまう振り付けに、子どもたちは自由に身体を動かし、音楽を楽しんでいました。










ワークショップ「オカリナでつくる自分だけのペンダント」


物語の鍵となる「アースセイバーペンダント」。


ワークショップでは、自分だけのペンダント作りに挑戦。子どもたちは真剣な表情で思い思いの作品を完成させました。






アースセイバー認定式


イベントの最後には、子どもたちが「地球への願いごと」として、生きものを守るために自分にできることを書き込み、アースセイバー認定証を授与しました。



「生きものを守りたい」そう思ったら、君も今日からアースセイバー！


公式サイトからも認定の申請が可能です。（完全無料）


アースセイバー認定はこちら：https://latair.jp/form/



今後も『地球のラテール』では、アースセイバーの仲間として活動の輪を広げるイベントを定期的に開催してまいります。
物語や体験を通じて、子どもたちが生物多様性の中で自分にできることを考え、いきものを守る行動につなげていくことを願っています。




POP-UPは、まだまだ開催中！


文教堂 二子玉川ライズ S.C.店にぜひ遊びにきてね！


＜POPUP開催情報＞


文教堂　二子玉川ライズ S.C.店


〒158-0094 東京都世田谷区玉川２丁目２１－１　二子玉川ライズ S.C タウンフロント ６階


【原作情報】



『ラテールとアースセイバー ～絶滅危惧種が教えてくれること～』


　作／高岸遥


　英文／高岸楓


　絵／ロマン・トマ


　監修／WWFジャパン


【出版社】株式会社フレーベル館


【定　価】1,760円（税込）


【発売日】2024年9月7日（絶滅危惧種の日）







【放送情報】



アニメ「地球のラテール」は地上波にて毎週（金）放送中。


※放送予定は変更になる場合がございます。







アースセイバーチャンネル配信中

アニメ本編全話を配信中！


子どもから大人まで楽しめる英語学習コンテンツや、ワクワクのオリジナルアニメも配信予定。ぜひご登録ください。


https://www.youtube.com/@earth-saver-latair





『地球のラテール』公式情報

公式サイト： https://latair.jp


Instagram： https://www.instagram.com/latair_earth_saver/


Twitter： https://x.com/latair_earth/


TikTok： https://www.tiktok.com/@earth_saver_latair


YouTube：https://www.youtube.com/@earth-saver-latair





【CLASS EARTH株式会社　 会社概要】


2023年1月6日設立


本店所在地　〒104-0061 東京都中央区銀座8-17-5


CEO　高岸遥


事業内容　ブランド事業、アート事業、コンサルティング事業


https://class-earth.com/



＜OUR BRAND＞


里地里山の保全に繋がる「絶滅危惧茶」：https://store.class-earth.com/collections/endangered-tea


盆栽アート「Kengo Bonsai Gallery」：https://kengo-bonsai.com/


地球のラテール：https://latair.jp/



＜CLASS EARTH株式会社の社名の由来＞


子どもも大人も地球という教室で学ぶクラスメイトとして、生物多様性の重要性や、生命の進化の奇跡、全ての生き物の美しさから学び、子どもたちがこの地球という星で、いつまでも自然と共生できる未来を創りたいという願いを込めて名付けられました。





【株式会社Vector Vision　会社概要】　


2017年07月07日設立


本店所在地　東京都世田谷区太子堂２丁目１７番５号佐藤ビル３Ｆ／４Ｆ


代表取締役　岩本昌子


クリエイターマネジメント、映像企画等


https://vector-vision.com/