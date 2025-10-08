アジアの家具インテリアを集めた展示会「アジア・ファニシング・フェア2025」の出展者一覧・展示製品検索ページを公開

一般社団法人アジア家具フォーラム

一般社団法人アジア家具フォーラム（本部所在地：広島県広島市中区、代表理事：阿部野育三）は、東京ビッグサイト（東京都江東区有明）で2025年11月19日（水）～21日（金）に開催する国際家具インテリア見本市「アジア・ファニシング・フェア2025」の出展者一覧や展示製品検索ができる「Webガイド(https://www.jma-exhibition.com/autumn/webguide_jp_aff/)」を公開しました。

■「アジア・ファニシング・フェア2025」Webガイド

https://www.jma-exhibition.com/autumn/webguide_jp_aff/

出展者名検索や製品カテゴリー別に出展製品を検索できる「Webガイド」

「Webガイド(https://www.jma-exhibition.com/autumn/webguide_jp_aff/)」の出展者検索では、出展企業を一覧で確認できるほか、ベッドフレームやソファ、チェアなどの製品カテゴリーごとに展示製品を検索表示することも可能です。会場に来場する前に興味のある展示アイテムを探しておくことで、当日の会場で効率よく商談や視察ができるようになります。

今後出展者の展示アイテムが決定するごとに登録アイテムは増えるので、来場の前に何度かチェックしておくことをお薦めします。

展示製品をカテゴリー別に登録してあるので、会場で見たいアイテムのカテゴリーを選択してどのような製品が展示されるのか事前に効率よく把握することができます。展示製品の詳細ページでは、製品の画像、製品の特徴、製品カタログなどを閲覧してアイテムの詳細を確認することができます。

来場事前登録はこちら :https://www.jma-exhibition.com/autumn/jp_aff/registration.php?exhibitor=EX000526展示会場にお越しの際は来場事前登録が必要です

「アジア・ファニシング・フェア2025」の特徴

アジア各地の家具インテリアブランドが集結する国際色豊かな見本市です。今回で10 回目を迎える本展は、日本をはじめ中国、韓国、台湾、マレーシア、ベトナムなどのアジア各地の国と地域から約150社が出展し、出展企業の半数以上が海外企業の国際色あふれる家具インテリア見本市です。会場内にはアジアンな雰囲気が漂い、東京でアジアの家具インテリアトレンドや最新の製品を体感できる展示会です。

「アジア・ファニシング・フェア2025」開催概要

- 会 期：2025年11月19日（水）～21 日（金）10 時～17時- 会 場：東京ビッグサイト南３・４ホール- 主 催：一般社団法人アジア家具フォーラム ／ 一般社団法人日本能率協会- 合同開催展 （建築＋インテリア WEEK）：Japan Home Show & Building Show 2025 ／ JAPANTEX 2025- 同時開催展：ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO2025- 出展企業：600社以上（建築＋インテリア WEEK）- 来場登録者数見込：27,000 名（建築＋インテリア WEEK ）- 入場登録料：無料 ※WEB 来場事前登録が必要（完全来場事前登録制）- お問い合せ先：一般社団法人アジア家具フォーラム 事務局（喜多村）TEL：082-231-5555 ／ E-Mail：info@aff-forum.com

【本リリースに関するお問い合わせ先】

一般社団法人アジア家具フォーラム 事務局 喜多村 圭

住所：〒730-0854 広島県広島市中区土橋町4-18 HP：http://www.aff-forum.com

E-Mail：info@aff-forum.com ／ TEL：082-231-5555 ／ FAX：082-292-9543