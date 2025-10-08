【2026年改正物流効率化法まで残り半年、製造業の準備状況を緊急調査】搬送ロボット導入意向72.2％も、DX推進で成果を出せているのはわずか13.9％　実行への壁が浮き彫りに

















































・詳しく知っている：36.1%・ある程度知っている：41.7%・名前は聞いたことがある：6.5%・全く知らない：15.7%改正物流効率化法の対応状況、約半数が「計画策定に着手済み」「Q2.2026年4月に施行される改正物流効率化法では、特定荷主（年間輸送量9万トン以上）には物流効率化計画の策定が義務付けられ、その他の企業には努力義務が課されます。この法規制に関して、あなたのお勤め先の対応状況を教えてください。」（n=108）と質問したところ、「すでに計画策定を完了し、実行段階にある」が13.9%、「計画策定を進めている」が35.1%という回答となりました。・すでに計画策定を完了し、実行段階にある：13.9%・計画策定を進めている：35.1%・情報収集・検討段階：25.0%・まだ何も着手していない：9.3%・法規制の内容をよく理解していない：9.3%・わからない/答えられない：7.4%工場内物流において、最も効率化が必要だと感じている工程、第1位「製造ライン内での物の移動」、第2位「工程間の搬送・運搬作業」「Q3.あなたのお勤め先の工場内物流において、現在最も効率化が必要だと感じている工程を教えてください。（上位3つまで回答可）」（n=108）と質問したところ、「製造ライン内での物の移動」が44.4%、「工程間の搬送・運搬作業」が26.9%、「仕掛品の管理・移動」が25.0%という回答となりました。・製造ライン内での物の移動：44.4%・工程間の搬送・運搬作業：26.9%・仕掛品の管理・移動：25.0%・原材料・部品の入庫・保管作業：24.1%・完成品の検査・梱包工程への移動：23.1%・製品の出荷準備・積込作業：17.6%・在庫管理・棚卸作業：13.0%・その他：0.0%・特に効率化が必要な工程はない：4.6%・わからない/答えられない：2.8%工程間搬送において、40.7%が「搬送ミスによる品質問題が発生している」と回答「Q4.あなたのお勤め先の工程間搬送（工程と工程の間でモノを運ぶ作業）について、現在どのような課題がありますか。（複数回答）」（n=108）と質問したところ、「搬送ミスによる品質問題が発生している」が40.7%、「重量物の搬送で作業員の負担が大きい」が38.9%、「搬送速度にばらつきがあり生産計画が立てにくい」が34.3%という回答となりました。・搬送ミスによる品質問題が発生している：40.7%・重量物の搬送で作業員の負担が大きい：38.9%・搬送速度にばらつきがあり生産計画が立てにくい：34.3%・搬送作業員の人手不足で製造ラインが止まることがある：20.4%・搬送作業の人件費が利益を圧迫している：20.4%・24時間稼働に対応できる搬送体制が構築できない：13.9%・搬送データが取得できず改善活動ができない：8.3%・その他：1.9%・特に課題はない：6.5%・わからない/答えられない：3.7%自動搬送ロボット（AGV/AMR）、倉庫管理システム（WMS）といったデジタル技術導入について、約4割が「取り組んでいるが、まだ成果は出ていない」実態「Q5.物流の2026年問題を見据え、工場内物流のDXは避けて通れないテーマとなっています。あなたのお勤め先では、自動搬送ロボット（AGV/AMR）、倉庫管理システム（WMS）といったデジタル技術導入について、現在どのような取り組み状況にありますか。」（n=108）と質問したところ、「取り組んでいるが、まだ成果は出ていない」が37.1%、「必要性は感じているが、まだ取り組めていない」が22.2%という回答となりました。・積極的に取り組んでおり、成果も出ている：13.9%・取り組んでいるが、まだ成果は出ていない：37.1%・必要性は感じているが、まだ取り組めていない：22.2%・今後取り組む予定：7.4%・取り組む予定はない：15.7%・わからない/答えられない：3.7%デジタル技術導入に取り組めていない理由、「どこから始めればよいかわからないから」が56.2%で最多Q5で「必要性は感じているが、まだ取り組めていない」「今後取り組む予定」と回答した方に、「Q6.デジタル技術導入に取り組めていない理由を教えてください。（複数回答）」（n=32）と質問したところ、「どこから始めればよいかわからないから」が56.2%、「IT・デジタル人材が不足しているから」が40.6%、「既存システムとの連携が困難だから」が31.2%という回答となりました。・どこから始めればよいかわからないから：56.2%・IT・デジタル人材が不足しているから：40.6%・既存システムとの連携が困難だから：31.2%・現場の従業員の理解・協力が得られないから：15.6%・初期投資コストが高額で予算が確保できないから：12.5%・費用対効果が不明確だから：12.5%・経営層の理解が得られないから：12.5%・導入後の運用・保守が不安だから：0.0%・その他：0.0%・わからない/答えられない：0.0%72.2%が、工場内物流の効率化・DX推進に取り組むために、搬送ロボット（AGV/AMR）を導入の意向「Q7.工場内物流の効率化・DX推進に取り組むために、搬送ロボット（AGV/AMR）を導入したいと思いますか。」（n=108）と質問したところ、「導入したい」が24.1%、「やや導入したい」が48.1%という回答となりました。・導入したい：24.1%・やや導入したい：48.1%・あまり導入したくない：10.2%・全く導入したくない：11.1%・わからない/答えられない：6.5%7割以上が、AGV（無人搬送車）とAMR（自律走行搬送ロボット）の違いについて「理解している」「Q8.AGV（無人搬送車）とAMR（自律走行搬送ロボット）の違いについて、どの程度ご存知ですか。」（n=108）と質問したところ、「両者の違いを理解しており、他者に説明できる」が31.5%、「ある程度の違いは理解している」が42.6%という回答となりました。・両者の違いを理解しており、他者に説明できる：31.5%・ある程度の違いは理解している：42.6%・名前は聞いたことがあるが、違いはよくわからない：15.7%・どちらも知らない：10.2%自動搬送ロボット（AGV/AMR）を導入時に重視する点、「導入の容易さ（床面工事不要、短期間導入など）」「ランニングコスト」が上位「Q9.もし自動搬送ロボット（AGV/AMR）を導入するとしたら、どのような点を重視したいと思いますか。（上位3つまで回答可）」（n=108）と質問したところ、「導入の容易さ（床面工事不要、短期間導入など）」が42.6%、「ランニングコスト」が41.7%、「初期導入費用」が30.6%という回答となりました。・導入の容易さ（床面工事不要、短期間導入など）：42.6%・ランニングコスト：41.7%・初期導入費用：30.6%・既存システムとの連携性：19.4%・運用の柔軟性（レイアウト変更への対応など）：18.5%・安全性・信頼性：14.8%・操作・運用の簡単さ：9.3%・保守・メンテナンスのしやすさ：3.7%・その他：0.9%・わからない/答えられない：9.3%「費用対効果」や「狭い範囲でも効率よく搬送出来る事」などを重視する声もQ9で「わからない/答えられない」以外を回答した方に、「Q10.自動搬送ロボット（AGV/AMR）の導入検討において、Q9で回答した以外に重視したい点があれば自由に教えてください。（自由回答）」（n=101）と質問したところ、「費用対効果」や「狭い範囲でも効率よく搬送出来る事」など48の回答を得ることができました。＜自由回答・一部抜粋＞費用対効果。狭い範囲でも効率よく搬送出来る事。ヒューマンエラーが減少する。ミスが無い事。小回りがどこまで効くのかが、問題。