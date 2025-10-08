デフォルメされたデザインで大人気の「イウォーク」グッズが登場！存在感抜群のぬいぐるみとＴシャツがラインナップ！

株式会社ホットトイズジャパン

株式会社ホットトイズジャパン（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：フランク・デュボア）は、香港のハイエンド玩具メーカー「ホットトイズ」が2000年の創立より25周年を迎えたことを記念し、日本国内にて、ホットトイズ25周年記念プログラムを実施中です。

2025年10月1日（水）より開始した本プログラムでは、12月までの12週間にわたって、

アドベントカレンダー式で毎週水曜日に新作アイテムを発表。第二弾として、「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」でも大人気を博した、「コスビ」デザインの『スター・ウォーズ／イウォーク物語』アイテムを発表いたしました。10月10（金）より、ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」店頭にて発売いたします。

【ホットトイズ・ZAKKA】コスビ・ぬいぐるみ『スター・ウォーズ／イウォーク物語』［サイズ L］ウィケット／ニーサ

シンプルで愛らしいフォルムと集めやすいサイズが特徴的なデフォルメフィギュア「コスビ」シリーズのデザインをモチーフに、1980年代後半に放送されたアニメ『イウォーク物語』に登場するウィケットとニーサをぬいぐるみ化！

大きさは、高さ約20cmのＬサイズとなっている。

パッケージは、そのまま飾っても飾っても可愛いウィンドウボックス仕様だ。

●2025年10月10日（金）発売

●価格：各8,800円（税込）

●取り扱い：ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」

【ホットトイズ・アパレル】 Tシャツ『スター・ウォーズ／イウォーク物語』ウィケット／ニーサ／イウォークス

ホットトイズがオリジナルで製作した「ホットトイズ・アパレル」に、『スター・ウォーズ／イウォーク物語』のTシャツがラインナップ！

ウィケット、ニーサ、イウォークスの全3種。それぞれ前面や背面に、コスビ・ぬいぐるみシリーズの『スター・ウォーズ／イウォーク物語』ウィケット、ニーサ、6種のイウォーク（ウィケット、ニーサ、チャーパ、ゼフィー、ログレイ、ブレサップ）がデザインされている。

●2025年10月10日（金）発売

●価格：各8,800円（税込）

●サイズ：各S～XL ユニセックス

●取り扱い：ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」

★ホットトイズ25周年 特設サイト(https://hottoys-store.jp/25th/)

■「トイサピエンス」について

ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」は、ホットトイズ社製のハイクオリティーなフィギュアをはじめとしたキャラクターアイテムのベストセレクションをお届けしています。また、人気の映画やキャラクターをテーマにした期間限定ストアを多数展開。ショッピングが楽しめるだけでなく、作品の世界観を味わえるストア空間は、毎回好評を頂き、SNS上でも常に大きな話題となっています。

◆営業時間：11:00～19:00（最終入店時間18：30）

http://www.toysapiens.jp/

■「ホットトイズ」とは？

2000年の創業以来、斬新なアイデアで画期的な製品を次々と創りつづけているホットトイズ。なかでも1/6スケールで30箇所以上が可動するハイエンドなリアルフィギュアにおいて、世界ナンバー1の実績を獲得。主にハリウッド映画に登場する魅力溢れるキャラクターたちを立体化する「ムービー・マスターピース」を筆頭に、さまざまなシリーズを展開しています。ハードルが高い「俳優の肖像権」を獲得するなど、その真似ができない確かな技術で、常に高いクオリティーを追求するホットトイズ製品。その出来映えには、ハリウッドセレブや日本の著名人もファンとして名を連ねており、世界中で愛されるブランドとして確立しています。

http://www.hottoys.jp