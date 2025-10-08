EDIX大阪、2026年は会期・会場を刷新し、開催します

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中岳志）は、企画・運営する西日本最大級の教育分野の専門展「EDIX（教育総合展）大阪」を、2026年10月13日（火）～15日（木）の3日間、グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）で開催することを決定いたしました。

会期・会場の刷新により、教育委員会・小中高の教職員・大学教職員などを中心に7,500名*の来場を見込んでおります。

来場見込み：7,500名*（前回2025年6月実績：5,253名）

主な来場対象：教育委員会、小・中・高校、大学、専門学校、塾・予備校の教職員、企業の教育・研修担当 など

■EDIXについて

EDIX（教育総合展）は、日本最大級の教育分野に特化した展示会です。教育ICT、学校業務支援、教材・コンテンツなど幅広い製品・サービスが集結し、教育委員会・自治体、学校関係者、大学・専門学校など教育業界のキーパーソンが多数来場する展示会として、東京（EDIX東京）と大阪（EDIX大阪）の年2回開催しています。

会期・会場刷新で期待されるメリット

グランキューブ大阪の特長

- 教育委員会・学校関係者との接点の増加10月かつ利便性の高い会場で開催することにより、教育委員会・自治体、学校管理職や教員など、教育関係者とのコンタクトの機会を増やします。- 新製品発表の最適な場EDIX東京（2026年5月）で発表できなかった新製品や秋にリリースされる新サービスを発信でき、年間を通じた販促活動を最大化できます。

JR大阪駅/大阪メトロ梅田駅等から車で約10分と大阪の都心「中之島」に立地しており、国際会議・各種会議・コンサート・展示会等多目的な催しに必要なすべての機能が備わった施設です。

■新会場のメリット

(1) 都心立地で教育関係者が参加しやすい

（中之島駅徒歩すぐ、大阪駅からシャトルバス15分の好立地）

(2) 展示とセミナーが一棟内に完結し、スムーズな回遊動線

(3) 明るい上層階展示エリア、大講演会場、懇親会会場などを併設

(4) 周辺には多数のホテル・飲食店が立地、来場者利便性が高い

開催概要

全体写真

名称：第9回 EDIX（教育総合展）大阪

会期：2026年10月13日（火）～15日（木）

会場：グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）

主催：EDIX実行委員会

企画・運営：RX Japan株式会社

後援（予定）：文部科学省、経済産業省、総務省、デジタル庁 ほか

Web：https://www.edix-expo.jp/osaka/ja-jp.html

＜お問い合わせ先＞

企画・運営：RX Japan株式会社 EDIX事務局

東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11 階

E-mail：edix.jp@rxglobal.com

TEL：03-6739-4126

*来場者数は最終見込みであり、開催時には増減の可能性があります。