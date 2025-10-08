株式会社プエンテ、ボリビア民泊予約サービス「ホスペダテ（HOSPEDATE）」を正式リリース

株式会社プエンテ

株式会社プエンテ（所在地：埼玉県所沢市、代表取締役社長：保科一男）は、ボリビア国内の民泊・宿泊予約が可能な新サービス「ホスペダテ（HOSPEDATE）※1」を正式リリースいたしました。

ホスペダテ（HOSPEDATE）

公式サイト：https://hospedatebolivia.com/



本サービスは、南米ボリビア国内のホストと旅行者をつなぐプラットフォームとして開発され、現地の宿泊事業者が簡単に物件登録・予約管理・収益確認を行える設計となっており、既に200物件以上が登録されています。旅行者は、ボリビアの文化や自然に触れられるユニークな滞在体験をオンライン上で簡単に予約することができます。

※1.ホスペダテ：スペイン語で「泊まって」

AI活用により開発費を最大40%削減

「ホスペダテ」は、AIを活用した自動生成開発手法により、従来のWebアプリ開発費用を最大40％削減することに成功しました。

これにより、スピーディーかつ高品質な開発体制を実現し、ボリビア現地のエンジニアチームにより開発、運営されています。

開発の裏側については、以下の記事で詳しく紹介しています。

開発秘話：【経営者,事業責任者,エンジニア様向け実践事例】AIエージェントでここまでできる！Devin × Manusによるアプリ開発革命──ボリビア発「HOSPEDATE（ホスペダテ）」(https://www.puentework.com/post/ai-agent-app-devin-manus-hospedate-case-bolivia)

現地の観光業をデジタル化し、地域経済に貢献

ボリビアでは観光産業が重要な外貨獲得源である一方、デジタル予約システムの整備は遅れていました。

「ホスペダテ」は、宿泊予約のオンライン化を推進することで、現地ホストの収益向上と地域観光の活性化を目指します。

今後は、AIチャットによる多言語サポート、宿泊者レビュー分析機能、決済APIの拡張など、さらなる機能拡張を予定しています。

ボリビア観光ガイド：空を歩く旅へ――人生で一度は訪れたい「ウユニ塩湖」完全ガイド(https://www.puentework.com/post/uyuni-salt-lake-trip)

今後の展開：日本版ホスペダテもリリース予定

株式会社プエンテでは、今後「ホスペダテ日本版」のリリースも計画しており、外国人旅行者向けに日本国内の民泊・旅館・地方宿泊体験を簡単に予約できる仕組みを整備中です。

日本とボリビア、両国の文化を「宿泊」を通じてつなぐ“デジタルの橋（Puente）”を構築してまいります。

会社概要

会社名：株式会社プエンテ（Puente Inc.）

所在地：埼玉県所沢市東狭山ヶ丘2丁目2951番地44 アートベースA202

代表者：代表取締役社長 保科一男

設立：2025年4月

事業内容：AIアプリ開発・ボリビアオフショア開発・SaaS/EC/観光DXコンサルティング

Webサイト：https://www.puentework.com

