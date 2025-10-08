コスメ欲、年に一度の大解放！EC・店舗の大型イベント「@cosme BEAUTY DAY」12月1日から3日間限定で今年も開催！ 440ブランド以上が協賛

株式会社アイスタイル

株式会社アイスタイル（代表取締役社長 遠藤 宗、以下 アイスタイル）は、2018年から開催している年に一度のEC・店舗の大型イベント「@cosme BEAUTY DAY」を、2025年12月1日(月)12：00～12月3日(水)23：59まで、＠cosmeの公式通販「＠cosme SHOPPING」、コスメセレクトショップ「＠cosme STORE」及び「東京小町」「シドニー」各店※、＠cosmeのフラッグシップショップ「＠cosme TOKYO」「＠cosme OSAKA」「@cosme NAGOYA」にて開催いたします。

EC・店舗合わせて2,700以上のブランドを取り扱い、今年は440以上のブランドに協賛いただき「コスメ欲、年に一度の大解放！」をテーマに、様々な仕掛けや事前イベントを通して生活者とコスメの出会いを創出してまいります。

事前イベントや様々な施策は順次発表いたします。ぜひご注目ください。

※@cosme TOKYO、＠cosme OSAKA、@cosme NAGOYA、＠cosme STORE、東京小町、シドニーの開催期間は12月1日(月)～12月3日(水)の各店舗営業時間内となります

1. 初参加のブランドや@cosme BEAUTY DAY限定アイテムを含む豊富な商品ラインナップ

2025年の@cosme BEAUTY DAYの対象ブランドは2,700以上、初参加ブランドも含めて通販・店舗合わせて440以上のブランドに協賛いただきます。毎年ご好評をいただいている@cosme BEAUTY DAYでしか手に入らない@cosme BEAUTY DAY限定アイテムや、お店限定セット、@cosme限定品など豊富な商品ラインナップを予定しております。



対象ブランド（一部）

2. 事前予約販売とお取り置きについて

【通販】一部の@cosme BEAUTY DAY限定アイテムを事前予約販売

ECでは、毎年売り切れが続出する各ブランドの@cosme BEAUTY DAY限定アイテムについては、事前予約販売を行います。

事前予約販売の対象商品は11月5日（水）12:00公開、11月21日（金）12:00より事前予約販売を開始いたします。



【店舗】お店限定セットと取り扱い商品のお取り置きを実施

店舗では、＠cosmeの店舗で販売するお店限定セットとお取り置きを受け付けます。お店限定セットの詳細は、11月5日以降順次公開いたします。

※店舗によってお取り扱いブランド・商品は異なります。

※一部お取り置きできない商品がございます。

お取り置き期間：11月5日（水）～ 11月30日（日）

お取り置き特典：3,300円（税込）以上お取り置きで、シートマスク1枚お渡し※おひとり様1枚限り。なくなり次第終了

3. @cosme BEAUTY DAY開催概要

（１）開催期間

@cosme SHOPPING：2025年12月1日（月）12：00～12月3日（水）23：59

@cosme STORE、@cosme TOKYO、@cosme OSAKA、@cosme NAGOYA、東京小町、シドニー

店舗：2025年12月1日（月）～12月3日（水）の各店舗営業時間内

（２）事前予約販売（通販）及びお取り置き（店舗）

通販：2025年11月21日（金）12:00～11月28日（金）11:59事前予約開始

店舗：2025年11月5日（水）各店営業開始時間よりお取り置き受付開始

（３）特設サイト

https://www.cosme.com/campaign/beautyday/

◆＠cosme SHOPPINGとは

「@cosme SHOPPING」は、「みんなの欲しいを叶えたい」をコンセプトにした＠cosmeの公式通販サイトです。メディアの@cosmeとも深く連携しながら、数百円から数万円の商品まで、流通チャネルの垣根を越えて幅広く取り扱い、正規品の取り扱いブランド数・商品数では国内最大級のサービスとして、ユーザーにとってもブランドにとっても有益なECサービスを提供しています。



<＠cosme SHOPPING 本店> https://www.cosme.com/

◆＠cosme STORE /@cosme TOKYO/@cosme OSAKA/@cosme NAGOYA/とは

「試せる・出会える・運命コスメ」をテーマにしたコスメセレクトショップ。全国に35店舗展開（2025年10月現在、シドニー・東京小町含む）。

@cosmeのデータベースを活用し、「生活者が求めている商品」を流通チャネルの垣根を越えて品揃えすると共に、イベントや編集企画売り場、ランキング棚など多彩な売り場展開によって、楽しいお買い物体験を提供します。

<ブランドサイト>

@cosme STORE：https://cosmestore.net/

@cosme TOKYO：https://www.cosme.net/store/flagship/tokyo/

@comse OSAKA：https://www.cosme.net/store/flagship/osaka/

@comse NAGOYA：https://www.cosme.net/store/flagship/nagoya/

