【静岡県浜松市】冬のプレミアム葛アイスを発売！生チョコのように濃厚、なのに軽い。みるくマシマシ×もっちりの新食感和スイーツ

株式会社ふる里

創業70余年、静岡県浜松市の和菓子店「菓匠 ふる里」。今夏発売した溶けにくいアイス「葛バー」の人気を受けて、この冬、ワンランク上の「プレミアム葛アイス」を販売いたします。好評だった、とにかく“もっちり”とした食感はそのままに、浜松のブランド牛乳「いなさ牛乳」を使用した、ミルク感の強い、濃厚な葛アイスに仕上げました。一般的なアイスクリームにはない、“もっちり”とした嚙みごこちに驚きます！

直営店以外でも、順次販売していきます詳細を見る :https://www.furusato-souhonke.jp/publics/index/1/detail=1/b_id=1/r_id=217#block1-217

ポイントとなるミルクは、濃厚で甘いと評判の浜松のブランド牛乳「いなさ牛乳」を使用

アイスで涼を求める夏と違って、冬アイスはプチ贅沢なスイーツ感覚。そこで、「プレミアム葛アイス」も、スイーツ感覚で食べてもらえるように、ミルク感を強く、濃厚な味わいにしました。

また、当店の葛アイスは、浜松産の素材を使用することにこだわっているため、ベースとなる牛乳には、地元のブランド牛乳「いなさ牛乳」を使用。フレッシュでありながら、牛乳ならではのコクや甘みが感じられ、「プレミアム葛アイス」を、濃厚なのに軽い口当たりに仕上げてくれています。

＜濃厚ミルク＞濃厚で甘い「いなさ牛乳」のフレッシュなミルク感を活かしながら、さらに濃縮生クリームを追加することで、超濃厚に。甘さ控えめに仕上げているので、くどくなくすっきりとした後味です。

＜濃厚チョコ＞チョコレートとチョコレートクリームに、「いなさ牛乳」をブレンドし、丁寧に練り上げました。テリーヌや生チョコのように濃厚ですが、甘さ控えめで、口当たりが軽いです。

商品は、棒タイプの「バー」と、カップ入り「キューブ」の2種類

濃厚ミルク濃厚チョコ

冬限定の新商品「プレミアム葛アイス」は、２つの形状で販売いたします。

アイスバーのようにそのままかじることができる、棒タイプの「バー」と、一口サイズにカットしたカップ入りの「キューブ」。

「バー」は、好みの味を選べて、片手で食べられる手軽さがあります。

「キューブ」は、濃厚ミルクと濃厚チョコが1カップに各3個ずつ入っているため、どちらの味も食べたいという方や、シェアして食べたいという方におすすめです。

商品概要

プレミアム葛バープレミアム葛キューブ菓匠ふる里オンラインショップ :https://furusato.base.ec/

名称：プレミアム葛アイス

種類：濃厚ミルク、濃厚チョコ

販売価格：プレミアム葛バー各300円（税込）、プレミアム葛キューブ540円（税込）

販売日：2025年10月10日＜秋冬限定＞

販売場所：菓匠ふる里（鍛冶町店、半田店、浜北店）、菓匠ふる里オンラインショップほか

株式会社ふる里について

創業昭和22年。静岡県浜松市にある和菓子メーカーです。現在、浜松市内で3店舗を運営しています。

「さすらいのあんこ職人」と呼ばれる小幡寿康さんから教えてもらった、極上あんこを使った定番の和菓子「あんこ道」シリーズをはじめ、季節の和菓子などを製造・販売しております。

また今年4月に、新たな浜松土産を作りたいと、同じアサヒグループ企業である「焼きうなぎ専門店 中ノ庄」と一緒に、新ブランド「濱松うなぎのぼり」を立ち上げました。