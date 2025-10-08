見て・食べて・楽しむ！きのこの祭典『ヨコハマきのこ大祭2025』開催― 10月18日（土）・19日（日） 横浜みなとみらい MMテラス ―

ヒトワット合同会社

丸紅リアルエステートマネジメント(株)が運営管理する商業施設「MMテラス(みなとみらいグランドセントラルタワー)」は横浜みなとみらいにあるグルメリゾート。ゆったりとした空間で、ミシュランの星を獲得した和食店からデイリーユースに使えるカフェまで揃い、ランチ、ディナー共に大人の時間を楽しめます。

2025年10月18日（土）・19日（日）の2日間、きのこファン必見、秋の恒例イベント『ヨコハマきのこ大祭2025』が、MMテラスにて開催されます。“きのこを見て！食べて！愛でる！”をテーマに、きのこ雑貨やアート作品、新鮮な食材や限定メニューなど、五感で楽しむ「きのこの世界」をお届けします。入場は無料、お子さまから大人まで、また、初心者からマニアまで、どなたでもお楽しみいただけるイベントになっています。

全国の生産者が集う「きのこマルシェ」

会場には、椎茸・ブナシメジ・マッシュルームをはじめ、タモギタケやハナビラタケなど珍しいきのこが勢ぞろい。生産者が直接販売するため、育て方や調理法を直接聞ける貴重な機会です。乾燥きのこや調味料などの加工品も充実し、ご家庭でもきのこの美味しさを堪能できます。

全国の作家の「きのこ雑貨＆アート展」

アクセサリー、雑貨、ぬいぐるみ、手描きイラストなど、きのこモチーフの作品がずらり。ここでしか手に入らない限定アイテムも多数登場します。きのこ好きのクリエイターが集まり、きのこファンとの交流が楽しめるマーケットです。

親子で楽しむ「きのこワークショップ」

子どもから大人まで楽しめるクラフト体験を実施。

●きのこクラフト作り

●オリジナル雑貨制作

●ミニきのこアート体験

親子で一緒に挑戦して、自分だけの“きのこ作品”を作る楽しさを体感できます。

きのこアート展示（10月11日より先行開催）

イベント本編に先駆け、10月11日（土）からMMテラス内で「きのこアート展示」を実施。写真・絵画・立体作品など、アーティストや愛好家による多彩な“きのこの表現”が並びます。みなとみらい散策とあわせて、きのこの世界をお楽しみください。

ステージプログラム＆キャラクター登場！

音楽ライブ、パフォーマンス、トークショーなど、多彩なプログラムを展開。

人気のきのこキャラクターも日替わりで登場し、会場を盛り上げます。

10月18日（土）・19日（日）：キノコ伝説「勇者と魔法のランプ」

10月18日（土）：椎茸の妖精どん子ちゃん＆リコちゃん

10月19日（日）：きのこいぬ／なめこ＆ダンボールなめこ／なめじろう

グリーティングや撮影会もあり、ファミリーで楽しめる内容です。

MMテラスレストランコラボ「きのこ大祭コラボメニュー」

MMテラス内の各飲食店では、イベント期間限定のきのこコラボメニューを提供。プロの料理人による、旬のきのこを使った多彩な一皿が登場します。各店をめぐりながら、“秋の味覚”をゆったりと味わえるのも、このイベントならではの楽しみです。

▶GOHANYAʼGOHAN みなとみらい店[和ごはん] たっぷりきのこと豚ロースの特製塩タレ炒め膳 平日 \1,350＜税込＞／土日祝 \1,450＜税込＞▶LEONE MARCIANO レオーネ マルチアーノ[イタリア料理] パッパルデッレ 香り高いキノコと長崎県産鹿肉のラグーソース［ディナーメニュー］\2,200＜税込＞／［ランチメニュー］ランチコースにプラス550円（税込）で、お選びいただけます▶Mogu Mogu みなとみらい店[カフェ＆デリカテッセン]たっぷりきのこのデミグラスソースハンバーグ \1,320＜税込＞▶ビストロ・ワイン酒場・Licht リヒト[ワインバル] 木の子のテリーヌ \660＜税込＞

●参加店舗及びメニュー

[1F]

▶ビストロ・ワイン酒場・Licht リヒト[ワインバル]

木の子のテリーヌ

▶LEONE MARCIANO レオーネ マルチアーノ[イタリア料理]

国産牛フィレ肉とアワビ茸のソテー【ディナーメニュー限定】

パッパルデッレ 香り高いキノコと長崎県産鹿肉のラグーソース

▶GGキッチン[インド料理]

ミックスキノコドライカレー（ドリンク付）

▶横須賀・佐島港 佐島水産[海鮮・和食]

いろいろ木ノ子のどっさり天婦羅

▶GOHANYAʼGOHAN みなとみらい店[和ごはん]

たっぷりきのこと豚ロースの特製塩タレ炒め膳

▶mm THAI[タイ料理]

キノコのガパオライスとトムヤムクンのセット【ランチタイム限定】

▶CRISP SALAD WORKS[カスタムサラダ専門店]

オータムチキンコブ

▶Mogu Mogu みなとみらい店[カフェ＆デリカテッセン]

たっぷりきのこのデミグラスソースハンバーグ

▶珈琲所 コメダ珈琲店[カフェ]

コメダグラタン

[2F]

▶味奈登庵 みなとみらい店[蕎麦]

変わりきのこのせいろそば【各日20食限定】

▶RISTORANTE UMIRIA リストランテ ウミリア[イタリア料理]

6種のキノコとポルチーニ茸のアーリォオーリオ

▶みなとみらい de 焼肉 DOURAKU どうらく[焼肉・韓国料理]

きのこバターホイル焼き

▶天府城[中国料理]

玉子とキクラゲの炒め（ライス付）

WEBサイト：https://www.mm-terrace.com/

●イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140104/table/4_1_22ab65cdbe85f720a7ce17baff1ea5a3.jpg?v=202510080157 ]

施設名：MMテラス(みなとみらいグランドセントラルタワー)

所在地：横浜市西区みなとみらい4-6-2 みなとみらいグランドセントラルテラス

●みなとみらい駅1番出口より徒歩2分

●新高島駅3番出口より徒歩6分

【本件に関するお問合せ先】

みなとみらいグランドセントラルタワーサポートセンター

TEL：045-640-3401

担当：笠原

MAIL：kasahara@hitowatt.jp