見て・食べて・楽しむ！きのこの祭典『ヨコハマきのこ大祭2025』開催― 10月18日（土）・19日（日） 横浜みなとみらい MMテラス ―
丸紅リアルエステートマネジメント株式会社
ヒトワット合同会社
丸紅リアルエステートマネジメント(株)が運営管理する商業施設「MMテラス(みなとみらいグランドセントラルタワー)」は横浜みなとみらいにあるグルメリゾート。ゆったりとした空間で、ミシュランの星を獲得した和食店からデイリーユースに使えるカフェまで揃い、ランチ、ディナー共に大人の時間を楽しめます。
2025年10月18日（土）・19日（日）の2日間、きのこファン必見、秋の恒例イベント『ヨコハマきのこ大祭2025』が、MMテラスにて開催されます。“きのこを見て！食べて！愛でる！”をテーマに、きのこ雑貨やアート作品、新鮮な食材や限定メニューなど、五感で楽しむ「きのこの世界」をお届けします。入場は無料、お子さまから大人まで、また、初心者からマニアまで、どなたでもお楽しみいただけるイベントになっています。
全国の生産者が集う「きのこマルシェ」
会場には、椎茸・ブナシメジ・マッシュルームをはじめ、タモギタケやハナビラタケなど珍しいきのこが勢ぞろい。生産者が直接販売するため、育て方や調理法を直接聞ける貴重な機会です。乾燥きのこや調味料などの加工品も充実し、ご家庭でもきのこの美味しさを堪能できます。
全国の作家の「きのこ雑貨＆アート展」
アクセサリー、雑貨、ぬいぐるみ、手描きイラストなど、きのこモチーフの作品がずらり。ここでしか手に入らない限定アイテムも多数登場します。きのこ好きのクリエイターが集まり、きのこファンとの交流が楽しめるマーケットです。
親子で楽しむ「きのこワークショップ」
子どもから大人まで楽しめるクラフト体験を実施。
●きのこクラフト作り
●オリジナル雑貨制作
●ミニきのこアート体験
親子で一緒に挑戦して、自分だけの“きのこ作品”を作る楽しさを体感できます。
きのこアート展示（10月11日より先行開催）
イベント本編に先駆け、10月11日（土）からMMテラス内で「きのこアート展示」を実施。写真・絵画・立体作品など、アーティストや愛好家による多彩な“きのこの表現”が並びます。みなとみらい散策とあわせて、きのこの世界をお楽しみください。
ステージプログラム＆キャラクター登場！
音楽ライブ、パフォーマンス、トークショーなど、多彩なプログラムを展開。
人気のきのこキャラクターも日替わりで登場し、会場を盛り上げます。
10月18日（土）・19日（日）：キノコ伝説「勇者と魔法のランプ」
10月18日（土）：椎茸の妖精どん子ちゃん＆リコちゃん
10月19日（日）：きのこいぬ／なめこ＆ダンボールなめこ／なめじろう
グリーティングや撮影会もあり、ファミリーで楽しめる内容です。
MMテラスレストランコラボ「きのこ大祭コラボメニュー」
MMテラス内の各飲食店では、イベント期間限定のきのこコラボメニューを提供。プロの料理人による、旬のきのこを使った多彩な一皿が登場します。各店をめぐりながら、“秋の味覚”をゆったりと味わえるのも、このイベントならではの楽しみです。
▶GOHANYAʼGOHAN みなとみらい店[和ごはん] たっぷりきのこと豚ロースの特製塩タレ炒め膳 平日 \1,350＜税込＞／土日祝 \1,450＜税込＞
▶LEONE MARCIANO レオーネ マルチアーノ[イタリア料理] パッパルデッレ 香り高いキノコと長崎県産鹿肉のラグーソース［ディナーメニュー］\2,200＜税込＞／［ランチメニュー］ランチコースにプラス550円（税込）で、お選びいただけます
▶Mogu Mogu みなとみらい店[カフェ＆デリカテッセン]たっぷりきのこのデミグラスソースハンバーグ \1,320＜税込＞
▶ビストロ・ワイン酒場・Licht リヒト[ワインバル] 木の子のテリーヌ \660＜税込＞
●参加店舗及びメニュー
[1F]
▶ビストロ・ワイン酒場・Licht リヒト[ワインバル]
木の子のテリーヌ
▶LEONE MARCIANO レオーネ マルチアーノ[イタリア料理]
国産牛フィレ肉とアワビ茸のソテー【ディナーメニュー限定】
パッパルデッレ 香り高いキノコと長崎県産鹿肉のラグーソース
▶GGキッチン[インド料理]
ミックスキノコドライカレー（ドリンク付）
▶横須賀・佐島港 佐島水産[海鮮・和食]
いろいろ木ノ子のどっさり天婦羅
▶GOHANYAʼGOHAN みなとみらい店[和ごはん]
たっぷりきのこと豚ロースの特製塩タレ炒め膳
▶mm THAI[タイ料理]
キノコのガパオライスとトムヤムクンのセット【ランチタイム限定】
▶CRISP SALAD WORKS[カスタムサラダ専門店]
オータムチキンコブ
▶Mogu Mogu みなとみらい店[カフェ＆デリカテッセン]
たっぷりきのこのデミグラスソースハンバーグ
▶珈琲所 コメダ珈琲店[カフェ]
コメダグラタン
[2F]
▶味奈登庵 みなとみらい店[蕎麦]
変わりきのこのせいろそば【各日20食限定】
▶RISTORANTE UMIRIA リストランテ ウミリア[イタリア料理]
6種のキノコとポルチーニ茸のアーリォオーリオ
▶みなとみらい de 焼肉 DOURAKU どうらく[焼肉・韓国料理]
きのこバターホイル焼き
▶天府城[中国料理]
玉子とキクラゲの炒め（ライス付）
WEBサイト：https://www.mm-terrace.com/
●イベント概要
施設名：MMテラス(みなとみらいグランドセントラルタワー)
所在地：横浜市西区みなとみらい4-6-2 みなとみらいグランドセントラルテラス
●みなとみらい駅1番出口より徒歩2分
●新高島駅3番出口より徒歩6分
【本件に関するお問合せ先】
みなとみらいグランドセントラルタワーサポートセンター
TEL：045-640-3401
ヒトワット合同会社
担当：笠原
MAIL：kasahara@hitowatt.jp