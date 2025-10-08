見て・食べて・楽しむ！きのこの祭典『ヨコハマきのこ大祭2025』開催― 10月18日（土）・19日（日） 横浜みなとみらい MMテラス ―

写真拡大 (全10枚)

ヒトワット合同会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸紅リアルエステートマネジメント株式会社


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒトワット合同会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



丸紅リアルエステートマネジメント(株)が運営管理する商業施設「MMテラス(みなとみらいグランドセントラルタワー)」は横浜みなとみらいにあるグルメリゾート。ゆったりとした空間で、ミシュランの星を獲得した和食店からデイリーユースに使えるカフェまで揃い、ランチ、ディナー共に大人の時間を楽しめます。



2025年10月18日（土）・19日（日）の2日間、きのこファン必見、秋の恒例イベント『ヨコハマきのこ大祭2025』が、MMテラスにて開催されます。“きのこを見て！食べて！愛でる！”をテーマに、きのこ雑貨やアート作品、新鮮な食材や限定メニューなど、五感で楽しむ「きのこの世界」をお届けします。入場は無料、お子さまから大人まで、また、初心者からマニアまで、どなたでもお楽しみいただけるイベントになっています。


全国の生産者が集う「きのこマルシェ」



会場には、椎茸・ブナシメジ・マッシュルームをはじめ、タモギタケやハナビラタケなど珍しいきのこが勢ぞろい。生産者が直接販売するため、育て方や調理法を直接聞ける貴重な機会です。乾燥きのこや調味料などの加工品も充実し、ご家庭でもきのこの美味しさを堪能できます。


全国の作家の「きのこ雑貨＆アート展」



アクセサリー、雑貨、ぬいぐるみ、手描きイラストなど、きのこモチーフの作品がずらり。ここでしか手に入らない限定アイテムも多数登場します。きのこ好きのクリエイターが集まり、きのこファンとの交流が楽しめるマーケットです。


親子で楽しむ「きのこワークショップ」



子どもから大人まで楽しめるクラフト体験を実施。


●きのこクラフト作り


●オリジナル雑貨制作


●ミニきのこアート体験


親子で一緒に挑戦して、自分だけの“きのこ作品”を作る楽しさを体感できます。


きのこアート展示（10月11日より先行開催）

イベント本編に先駆け、10月11日（土）からMMテラス内で「きのこアート展示」を実施。写真・絵画・立体作品など、アーティストや愛好家による多彩な“きのこの表現”が並びます。みなとみらい散策とあわせて、きのこの世界をお楽しみください。


ステージプログラム＆キャラクター登場！



音楽ライブ、パフォーマンス、トークショーなど、多彩なプログラムを展開。
人気のきのこキャラクターも日替わりで登場し、会場を盛り上げます。


10月18日（土）・19日（日）：キノコ伝説「勇者と魔法のランプ」


10月18日（土）：椎茸の妖精どん子ちゃん＆リコちゃん


10月19日（日）：きのこいぬ／なめこ＆ダンボールなめこ／なめじろう


グリーティングや撮影会もあり、ファミリーで楽しめる内容です。


MMテラスレストランコラボ「きのこ大祭コラボメニュー」

MMテラス内の各飲食店では、イベント期間限定のきのこコラボメニューを提供。プロの料理人による、旬のきのこを使った多彩な一皿が登場します。各店をめぐりながら、“秋の味覚”をゆったりと味わえるのも、このイベントならではの楽しみです。



▶GOHANYAʼGOHAN みなとみらい店[和ごはん]　たっぷりきのこと豚ロースの特製塩タレ炒め膳　平日 \1,350＜税込＞／土日祝 \1,450＜税込＞

▶LEONE MARCIANO レオーネ マルチアーノ[イタリア料理]　パッパルデッレ 香り高いキノコと長崎県産鹿肉のラグーソース［ディナーメニュー］\2,200＜税込＞／［ランチメニュー］ランチコースにプラス550円（税込）で、お選びいただけます


▶Mogu Mogu みなとみらい店[カフェ＆デリカテッセン]たっぷりきのこのデミグラスソースハンバーグ　\1,320＜税込＞

▶ビストロ・ワイン酒場・Licht リヒト[ワインバル]　木の子のテリーヌ　\660＜税込＞


●参加店舗及びメニュー



[1F]


▶ビストロ・ワイン酒場・Licht リヒト[ワインバル]　


木の子のテリーヌ


▶LEONE MARCIANO レオーネ マルチアーノ[イタリア料理]　


国産牛フィレ肉とアワビ茸のソテー【ディナーメニュー限定】


パッパルデッレ 香り高いキノコと長崎県産鹿肉のラグーソース


▶GGキッチン[インド料理]　


ミックスキノコドライカレー（ドリンク付）


▶横須賀・佐島港 佐島水産[海鮮・和食]　


いろいろ木ノ子のどっさり天婦羅


▶GOHANYAʼGOHAN みなとみらい店[和ごはん]　


たっぷりきのこと豚ロースの特製塩タレ炒め膳


▶mm THAI[タイ料理]　


キノコのガパオライスとトムヤムクンのセット【ランチタイム限定】


▶CRISP SALAD WORKS[カスタムサラダ専門店] 　


オータムチキンコブ


▶Mogu Mogu みなとみらい店[カフェ＆デリカテッセン]


たっぷりきのこのデミグラスソースハンバーグ


▶珈琲所 コメダ珈琲店[カフェ]


コメダグラタン



[2F]


▶味奈登庵 みなとみらい店[蕎麦]　


変わりきのこのせいろそば【各日20食限定】


▶RISTORANTE UMIRIA リストランテ ウミリア[イタリア料理]　


6種のキノコとポルチーニ茸のアーリォオーリオ


▶みなとみらい de 焼肉 DOURAKU どうらく[焼肉・韓国料理]　


きのこバターホイル焼き


▶天府城[中国料理]　


玉子とキクラゲの炒め（ライス付）



WEBサイト：https://www.mm-terrace.com/



●イベント概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/140104/table/4_1_22ab65cdbe85f720a7ce17baff1ea5a3.jpg?v=202510080157 ]




施設名：MMテラス(みなとみらいグランドセントラルタワー)


所在地：横浜市西区みなとみらい4-6-2　みなとみらいグランドセントラルテラス
●みなとみらい駅1番出口より徒歩2分


●新高島駅3番出口より徒歩6分



【本件に関するお問合せ先】


みなとみらいグランドセントラルタワーサポートセンター　


TEL：045-640-3401


ヒトワット合同会社


担当：笠原　


MAIL：kasahara@hitowatt.jp