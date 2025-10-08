プロアスリートと開発「Re.Proマックセラム」：爪が変わると人生が変わる！新潟の叡智を集結して出来上がった爪ケアの新アイテム

ネイルヘルス株式会社爪割れ・二枚爪・ささくれ・アカギレが気になる方に

2025年4月25日、ネイルヘルス株式会社（本社：新潟県長岡市、代表取締役：末廣亜紀/爪機能改善士(R)︎）新潟の叡智を結集し開発した爪・爪周りの保護化粧料「Re.Proマックセラム」を発表しました。本製品は、プロアスリートや指先を酷使する職業の方まで幅広いニーズに応えることを目的に開発されました。現在、キャンプファイヤーにてクラウドファンディングをスタートさせております。詳細はhttps://camp-fire.jp/projects/859050/viewからもご覧いただけます。

この新たな製品は https://ec.tsuku2.jp/items/41105020902526-0001 にて購入も可能です。

商品概要

Re.Proマックセラムは、爪割れ、二枚爪、ささくれ、アカギレに悩む方に向けて開発された製品です。少量を爪や爪周りに塗布することで保護され、球技であればすぐにボールを投げることも可能、スマホの画面も汚れにくい仕様です。これにより、プロアスリートや指先を酷使する職業の方まで幅広いニーズに応えることが可能となります。

この製品を作ろうと思った原点は、一人の高校球児の悩みでした。

爪割れ、指先の肉刺（まめ）、汗によるグリップ不全--。

その子は将来を期待される選手でしたが、指先のコンディションが原因で試合に集中できない日々が続いていました。なんとしても甲子園に行かせてあげたい、甲子園で投げさせたい。本人も、チームメイトも、保護者たちも、そして私の願いでもありました。ネイルオイルでは対応できず、私自身も歯がゆさを感じていました。

さらに、スポーツ専門学校の講師として出会った学生たちの中には、ナッツアレルギーで既存のケア製品が使えないケースも。

アスリート以外にも、投薬の副作用や職業制限によりネイルオイルが使えず、爪割れ・二枚爪・ささくれ・アカギレに苦しむ人たちが数多くいる現実がありました。私の母は和裁士で、ネイルオイルでは着物生地に影響してしまうので、指先を酷使するのに使用できず爪割れや乾燥に悩まされた1人でした。

他社製品が素晴らしいことは分かっています。それでも、「どうしても届かない人がいる」という悔しさがありました。その結果、私は一念発起し、新潟の研究機関や新潟の化粧品開発企業に協力を仰ぎ、自ら処方と成分の開発に乗り出したのです。

水仕事の前、紙を触るお仕事の方、布を触るお仕事の方、頻繁に消毒しなければならい職業の方、美容師さんにもおすすめです。ゴルフを楽しむ方の中にはグリーン上でのマーカーの扱いで指先が荒れるとおっしゃる方も多くいらっしゃいます。ぜひお試しいただきたい製品です。

新潟のものづくり企業「マルト長谷川工作所」、元メジャーリーガーのマック鈴木氏と共に、「正しい爪切りや爪ケアと爪から健康・美容・スポーツパフォーマンスを考える理論＝マルトメソドロジー(R)︎」を構築。理論に基づいた製品の第一弾が、この「Re.Proマックセラム」です。

商品詳細

[製品の特長]

・新潟産の原料を中心に使用：安心・安全を重視した国産処方。地元企業・研究機関との連携。

・十日町市「株式会社きものブレイン」特許成分『みどり繭』由来のフィブロイン・セリシンを配合：爪や肌との親和性があり角質層と爪表面にアプローチしダメージをケア。

・速乾設計：適量を塗布後1分ほどでさらっとした質感、スポーツ・介護・手仕事の現場でも使いやすい。野球やソフトボールはすぐにキャッチボールが可能。

・ナッツアレルギーに配慮：誰もが安心して使える処方。

・スクリューノズルキャップ採用：キャップの置き場所に困らず片手で開閉可能。

・セルフケアに最適化：サロンだけでなく、ご自宅で誰でも簡単にケア可能。

・プロアスリートと開発：元メジャーリーガーマック鈴木さん、プロ野球選手、高校球児と検証

[製品の容量・内容成分]

容量：２０mL

内容成分：水、アクリレーツコポリマー、ペンチレングリコール、エトキシジグリコール、加水分解セリシン、加水分解フィブロイン、フェノキシエタノール、（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム／ＶＰ）コポリマー 、エチルヘキシルグリセリン、トコフェロール、サリチル酸、加水分解ケラチン、アルギニン、イソステアリン酸ＰＥＧー２０ソルビタン、ナイアシンアミド、ジステアルジモニウムヘクトライト,ステアリン酸ポリグリセリル-１０、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、ヒドロキシプロピルビスパルミタミドＭＥＡ、セラミドＮＰ、フィトステロールズ、ステアリン酸、ティーツリー葉油、オレンジ果皮油

価格

定価：3,630円（税込3,993円）

今後の展開

2025年4月25日に発売された「Re.Proマックセラム」は現時点での最良の処方ですが、改良の余地がまだ残されています。

私たちは、より多くの人々の爪や爪周り、つま先を守るため、クラウドファンディングを通じて製品改良と普及を進めています。

「爪で悔いを残さないために」――。

必要な人が「使えない」という理由で選択肢を奪われないよう、ご支援をお願い申し上げます。

＊クラウドファンディングの詳細は https://camp-fire.jp/projects/859050/view からもご覧いただけます。

担当者コメント

末廣亜紀・巻き爪などの爪トラブルケア、アスリートの爪ケア、正しい姿勢やコア筋肉のトレーニングを行う。爪機能改善士・爪コンディショニングトレーナー/末廣亜紀

「Re.Proマックセラム」は、ネイルオイルでもないハンドクリームでもない、アスリートをはじめ、仕事で指先やつま先を酷使する方、趣味のスポーツや手仕事・庭仕事を楽しみたい方など、多様な生活シーンに寄り添う新しい爪ケアの選択肢です。爪の小さな悩みが、実は人生の大きな悩みにつながっている現実を、多くの方に知っていただきたいと考えています。ぜひ本件についての取材をご検討くださいますようお願い申し上げます。