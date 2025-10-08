金沢市との新規連携事業 「金澤月見光路・湯涌編～ぼんぼり祭りを彩る～」 開催のご案内

金沢市と金沢工業大学 金澤月見光路プロジェクトは、令和7年10月18日（土）湯涌温泉観光協会主催「湯涌 ぼんぼり祭り」の開催に合わせて、金沢湯涌江戸村（金沢市湯涌荒屋町35－1）にて、あかりオブジェや３Dホログラムを使ったインタラクティブメディアの展示を行います。

「湯涌 ぼんぼり祭り」は、アニメ『花咲くいろは』を契機に誕生した幻想的な祭りで、地域の伝統文化を継承しながら、今年で13回目の開催を迎えます。全国から多くの来訪者が集まるこの祭りにおいて、金澤月見光路プロジェクトは、あかりオブジェや3Dホログラムを用いた先端的な表現を通じて、湯涌の魅力を新たな視点で発信します。

「金澤月見光路・湯涌編～ぼんぼり祭りを彩る～」

※ぼんぼり祭り本祭については、こちらをご覧ください。https://yuwaku.gr.jp/bonbori/

開催日：令和7年10月18日（土）

会場：金沢湯涌江戸村（金沢市湯涌荒屋町35－1）

入場無料

内容：

●光のオブジェ展示

金澤月見光路プロジェクトメンバー

建 築デザイン学科 川粼研究室

時間：9時～17時30分（入場は17時まで）

場所：町家・武家ゾーン





●３Dホログラム・インタラクティブメディア作品展示

金澤月見光路プロジェクトメンバー

メディア情報学科 高野研究室

時間：11時～15時30分

場所：鯖波本陣旧石倉家 板の間





金沢湯涌江戸村マップ

金澤月見光路プロジェクト









金沢工業大学の学生が学科の領域や学年をこえて連携し、金沢市中心市街地の活性化を目指すプロジェクト。企画から制作までの全てを学生が行い、授業で学んだことを活用しながら新しいアイディアを創出する。近年では、あかりのオブジェに加え、最先端のメディアテクノロジ―の体験をテーマに金沢の新たな魅力発信に注力している。