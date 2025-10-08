「先生になるなら、親和！」の神戸親和大学伝統行事開催！地域の子ども達と学生が交流



今年で開催18回目を迎える「キッズオープンキャンパス2025」は10月11日(土)に神戸親和大学で開催され、約30のブースが子どもたちを迎い入れる。講義で養った知識を生かして、学生達が子ども達のために実施するオープンキャンパスは、毎年約1000人の来場者が参加する。

今年度も学生実行委員が約半年かけて企画。ブース数は近年では最大となる。

また、新たな試みとして今年度は大学近隣にある神戸弘陵学園高等学校マーチングバンドによる演奏や神戸甲北高等学校(現：神戸北総合高等学校)、企業、行政によるブース出展もあり、高大連携、産学官連携などさまざまな連携を通して地域社会とつながりを深めるイベントとなっている。

更に今年も警察署（午後開催）、消防署（午前中開催）、自衛隊（終日開催）とも連携。実際にそれぞれの制服を着てパトカーや白バイ、消防車や自衛隊車両に乗って、記念撮影を撮ることができるエリアは毎年大人気のブースとなっています。

その他にも、キッチンカーも登場。参加者いただく、お子様から大人まで全員が楽しめるイベントとして運営していきます。



【概要】

日時：10月11日(土) ※雨天決行(警報発令時は中止)

時間：10時～15時

場所：神戸親和大学

参加費：無料(事前予約不要)※一部整理券を先着順で発行するブース有

参加対象：子ども(乳幼児～小学生)とその保護者・関係者※募集人数制限はありません