ロボットスタートアップｕｇｏ、ISMSおよびクラウドセキュリティ認証を同時取得

ｕｇｏ株式会社

業務DXロボットの開発を手掛けるｕｇｏ株式会社(ユーゴー、本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：松井 健、以下 ｕｇｏ)は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO 27001」ならびにクラウドサービスに特化した「ISO 27017」の認証を、2025年10月2日付で取得したことをお知らせします。

ISMSおよびクラウドセキュリティ認証とは

ISMS（Information Security Management System）は、企業や組織が保有する情報資産の機密性・完全性・可用性を維持するための管理体制を規定した仕組みです。

「ISO/IEC 27001」は情報セキュリティ全般に関する国際規格であり、「ISO 27017」はクラウドサービスのセキュリティに特化した国際規格です。これらの認証は、第三者機関による審査を通じて、組織のセキュリティ体制が国際基準に適合していることを証明するものです。

ISMSおよびクラウドセキュリティ認証取得の背景

当社は「人とロボティクスの融合で、新しい社会システムを構築し、新しい価値観を創造する。」というミッションのもと、社会課題の解決に資するロボットサービスを開発・提供しています。サービスの特性上、お客様の機密情報や重要なデータを取り扱う機会が多く、情報セキュリティの確保は事業運営における最重要課題と位置づけています。

今回、国際規格に基づくISMS認証およびクラウドセキュリティ認証を取得したことで、当社の情報セキュリティに関する取り組みが国際基準に適合していることが公的に認められました。

ｕｇｏは今後も、情報セキュリティ体制の維持・強化を続け、ISMSの運用を通じた継続的な改善に努めてまいります。安心・安全にご利用いただけるサービスを提供し、社会におけるロボット活用の拡大と信頼性向上に貢献してまいります。

▼ISMS認証

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/34305/table/144_1_a0ae0625109c98f1cafe71bd29a78bab.jpg?v=202510080856 ]

▼クラウドセキュリティ認証

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/34305/table/144_2_b2e073bbdad2f5ac2a878272661064c8.jpg?v=202510080856 ]

■ｕｇｏ株式会社 会社概要

所在地： 東京都千代田区東神田１－７－８

設 立： 2018年

代 表：松井 健

URL： https://ugo.plus/

事業内容：ugoソリューションの提供・運用、RaaSフレームワークの開発・提供・運用