人気猫“しらたま君”が刺繍ニットに！猫たちの可愛さが詰まった、着るたび癒されるコラボアイテムが誕生。「Feroux × 猫カフェMOCHA コラボレーション商品販売」

「猫と過ごす、豊かなひととき」をコンセプトとし、全国に猫カフェを展開するリポット株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：守永圭治）は株式会社オンワード樫山（本社：東京都中央区、代表取締役社長：保元道宣）が展開する人気アパレルブランド「Feroux（フェルゥ）」と初のコラボレーション商品を発売いたします。

アパレルブランド「Feroux（フェルゥ）」と猫カフェMOCHAによるコラボレーションアイテムが登場。ラインナップは、猫カフェMOCHA渋谷公園通り店の人気猫「しらたま君」を刺繍であしらったニットと、店内で過ごす猫たちの姿をプリントに落とし込んだトレーナーの2型です。

本コラボのきっかけは、Ferouxデザイナーが渋谷公園通り店を訪れた際、「しらたま君」に一目惚れしたこと。猫たちの魅力に心を動かされ、今回の企画が実現しました。

商品はFerouxの公式オンラインストアと一部店舗での販売。渋谷公園通り店では実際のアイテムを展示しており、モチーフとなった猫たちにも直接会うことができます。猫のかわいらしさとファッションが交差する、特別な出会いをお楽しみください。

「Feroux × 猫カフェMOCHA コラボレーションアイテム」商品概要

【１】しらたまくん刺繍ニット

価格：\8,490（税込）

カラー：3色（アイボリー系、ピンク系、グレー系）

サイズ：フリー

販売サイト：https://crosset.onward.co.jp/items/KRPFGA0009?cc=012

渋谷公園通り店のペルシャ猫「しらたま君」を胸元に刺繍で表現した、“推し猫”ニット。ふわふわの毛並みや愛らしい表情を丁寧に再現した刺繍デザインで、着るたびに癒されるアイテムです。クルーネックや配色袖口など、フェルゥらしいカジュアルフェミニンなディテールも魅力。

【2】猫ちゃんプリント トレーナー

価格：\7,990（税込）

カラー：3色（ライトイエロー系、ピンク系、ライトグレー系）

サイズ：フリー

販売サイト：https://crosset.onward.co.jp/items/KKPFGW0009?cc=003

“Meow Harmony - a little family from Cafe Mocha”のメッセージとともに、渋谷公園通り店の猫たちをプリントで表現したトレーナー。リブ切替やポケット付きの実用性も嬉しい、休日のカジュアルコーデにぴったりな一着です。

SNS・店頭連動企画も開催！

10月9日（木）18:00～：しらたま君が登場するスペシャルコラボ動画を公開予定

10月10日（金）21:00～：Feroux × MOCHA共同インスタライブ配信

商品特設ページ：https://crosset.onward.co.jp/mag/id/feroux_20251008_cafemocha

【Feroux】公式Instagram：https://www.instagram.com/feroux_onward/?cid=oth_ytb_008_gyr_20251009

癒しとファッションが重なり合う、MOCHAとFerouxの特別なコラボレーションをぜひお楽しみください。

※掲載の価格・商品内容は変更となる場合がございます。

※本件に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。

「猫カフェMOCHA」の特徴

私たちは日頃より、お客様が猫ちゃんに癒されリラックスしていただき、日常から解放されるきっかけになればと思っております。その想いを込めて、「猫カフェMOCHA」ではカップルやご家族、ご友人同士でリラックスした時間を猫ちゃんと共に過ごしていただくための工夫をしています。店内設備も充実していて、PC作業にも対応できるようにWi-Fi・電源も完備しており、マンガも読み放題です。猫ちゃんたちとのふれ合いはもちろんですが、仕事やおしゃべり、ゆったりとしたリラックスタイムなどお客様の思い思いの時間を猫ちゃんたちと一緒に過ごせることがMOCHAの最大の特徴です。

また、営業時間中には1日2回のごはんタイムがあり、可愛らしい猫ちゃんたちの食事風景を見ることが出来ます。撮影は自由となっておりますので、ぜひ写真や動画におさめていただき、ご自宅でも可愛い猫ちゃんの写真で癒しの時間をお過ごしください。

さまざまな種類の猫ちゃんがいるので、ぜひ触れ合ってみながら相性を確かめてみてはいかがでしょうか。より多くのお客様がのんびりと楽しんでいただける一助になれればと願っております。

リポット株式会社とは

多くの人にユニークな体験空間を提供したい想いで会社を設立し、2015年に「猫カフェMOCHA」第1号店として池袋本店（旧：池袋西口店）をオープンしました。すべてのお客様に、心から満たされるひとときを味わってもらいたいという想いと共に、家族団らんでゆったりと過ごしたり、久しぶりに会う友人と会話に花を咲かせたりなど、お客様の大切な人との時間が、少しでも特別で充実したものになることが、私たちの一番の願いです。また、猫カフェは日本で独自に発展したユニークな文化として、今や世界中から注目を集めています。実際に「猫カフェMOCHA」は外国人観光客からも人気の観光スポットとなっており、日本のインバウンド消費の取り込みに貢献しています。このような背景を踏まえ、当社は今後、日本国内だけでなく海外へ積極的に展開をしていきます。猫を愛し、日本文化に興味を持つ世界中の人々に対して、日本独自の猫カフェ文化を広めることで、グローバルな成長を目指します。

会社概要

会社名 ：リポット株式会社

代表取締役社長 ：守永圭治

本社所在地 ：東京都新宿区新宿3-31-5

事業内容 ：猫カフェの運営、他

公式URL ：https://www.re-pot.com/ https://catmocha.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/catcafemocha/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@catcafemocha

YouTube ：https://www.youtube.com/@catcafemocha