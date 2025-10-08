【ヘイグ】2025年10月新作ゲーム攻略Wikiを多数公開！その他各種アップデートのご案内
総合ゲーム・エンタメ情報＆交流サイト「ヘイグ（h1g.jp）」を運営するヘイグ株式会社は、2025年10月に複数の新作ゲーム向け攻略Wikiを新たに公開しました。
いずれも誰でも自由に参加・編集が可能なコミュニティ型のWikiとして運営されており、無料で利用できるオープンな攻略情報プラットフォームとして注目を集めています。
■ 新規公開されたWikiの一部をご紹介
以下は2025年10月に公開された新作対応Wikiの一部です（※リンク掲載は抜粋）。
・Ghost of Yōtei https://h1g.jp/ghost_of_yotei/
・へべれけ ばにーがーでん https://h1g.jp/merrybunnygaren/
・リトルナイトメア3 https://h1g.jp/little-nightmares3/
・Pokémon LEGENDS Z-A https://h1g.jp/pokemon_legends_z-a/
・ワンス・アポン・ア・塊魂 https://h1g.jp/onceupona_katamaridamacy/
その他、「デジモン タイムストレンジャー」「スーパーマリオギャラクシー」「スーパーマリオギャラクシー2」「ドラクエI・II HD版」「テイルズ オブ エクシリア リマスター」等。
■ 新機能追加・改善について
・内部SEO強化（内部構造も改修中）
・旧Wikiから順次、新Wikiへと移管中
■ 今後の展開予定
・「レビュー」投稿機能の実装（ユーザーによる作品評価・感想共有）
・マイページの改修
■ 新規Wikiリクエスト受付中！
「このゲームやアニメ、マンガ等のWikiがほしい」といったご要望がある方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
ヘイグでは新規Wiki開設のご依頼を随時受け付けております。
■スポンサー企業募集中！
https://h1g.jp/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E5%8B%9F%E9%9B%86
■ サイト情報
・サイト名：ヘイグ - 総合ゲーム・エンタメ情報＆交流サイト
・URL：https://h1g.jp/
・運営：ヘイグ株式会社
・公式X（旧Twitter）：https://x.com/h1g_ch
・YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/h1gch
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331310&id=bodyimage1】
配信元企業：ヘイグ株式会社
