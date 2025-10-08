「ABEMA」、『韓国代表vsブラジル代表』を10月10日（金）よる7時40分より無料生中継 ～アジア屈指の韓国代表がサッカー王国ブラジルに挑む注目の一戦、解説に柿谷曜一朗が決定～

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年10月10日（金）20時にキックオフとなる国際親善試合『韓国代表vsブラジル代表』の模様を、国内独占で無料生中継することをお知らせいたします。

今回の韓国代表は、ホン・ミョンボ監督のもと、欧州を中心に活躍する主力選手を軸に26名が招集されました。アメリカ代表に2-0で勝利し、メキシコ代表とも2-2で引き分けた9月の代表ウィークを経てチームの完成度を高めており、FWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）、MFイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、DFキム・ミンジェ（バイエルン）に加え、FWファン・ヒチャン（ウルヴス）、MFファン・インボム（フェイエノールト）らも選出。ソン・フンミンは、現在アメリカ・メジャーリーグサッカーで4試合連続ゴールを記録しており、ブラジル相手にゴールを決められるか注目が集まります。

一方のブラジル代表は、カルロ・アンチェロッティ監督のもと、アジア遠征に向けて26名を招集。世界トップクラスの選手を多く擁し、FWヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）、FWロドリゴ（レアル・マドリード）、FWリシャルリソン（トッテナム）といった豪華攻撃陣に加え、MFカゼミーロ（マンチェスター・U）、MFブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）ら経験豊富な中盤も健在です。さらに、18歳の新星エステヴァン（チェルシー）が選ばれるなど、世代交代を見据えた顔ぶれも並びました。GKアリソン（リヴァプール）、DFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン）、FWネイマール（サントス）らはコンディション不良で招集外となったものの、層の厚さは揺るぎません。

今回、「ABEMA」では、解説に元日本代表の柿谷曜一朗氏、実況には下田恒幸氏が登場し、ピッチ上の戦いをより深く、リアルタイムで伝えていきます。柿谷氏はセレッソ大阪で育ち、日本代表として2014年のFIFAワールドカップブラジル大会に出場した経験を持つテクニシャン。下田氏は国内外の数多くのサッカー中継を担当し、臨場感あふれる実況でファンから支持を集めています。

アジア屈指の実力を誇る韓国代表がホームでブラジルに挑む今回の一戦は、大きな注目を集めています。そして、この試合に続く10月14日（火）には、東京スタジアムで日本代表がブラジルと激突。「ABEMA」では両試合を無料生中継でお届けし、日韓が世界王者ブラジルに挑む姿をリアルタイムでご覧いただけます。

■国際親善試合『韓国代表vsブラジル代表』 放送概要

放送日時：2025年10月10日（金）よる7時40分～（よる8時キックオフ予定）

放送URL：https://abema.tv/live-event/ba079cd7-9d82-44bc-98a5-d78f71f5cba7

出演

解説：柿谷曜一朗

実況：下田恒幸

■キリンチャレンジカップ2025『日本代表vsブラジル代表』 放送概要

放送日時：2025年10月14日（火）よる6時45分～（よる7時30分キックオフ予定）

放送URL：https://abema.tv/live-event/642510d6-bb36-4800-bd84-688ff72e4096

出演

解説：林陵平、柿谷曜一朗

実況：下田恒幸

進行：中川絵美里

※テレビ朝日系列地上波にて生中継（一部地域を除く）

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

※2024年10月時点、自社調べ