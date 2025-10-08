レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本ワイン市場は、電子商取引の成長、グルメなペアリングのトレンド、輸入ワイン需要の拡大を背景に、2033年までに501億米ドルに達すると予測されている
日本ワイン市場は2024年に125億米ドルの規模に達し、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.7％を記録し、2033年までに501億米ドルに急増すると予測されている。世界的に見ると、日本はワイン市場規模で23位、ワイン貿易相手国としては6位に位置付けられており、ソムリエやワイン愛好家のコミュニティ拡大がこれを支えている。国内の全アルコール飲料消費に占めるワインの割合は3.8%であり、日本消費者における着実な普及を反映している。
成長の原動力：社会化とライフスタイルの変化
日本ワイン市場は、アルコール社会化の増加とライフスタイルの好みの進化の恩恵を受けています。 近代化、西洋文化の影響、そして社会的関与の高まりにより、消費者は食事やレジャー体験を補完するものとしてワインを探求するようになりました。 ワインは、特に低アルコールでさわやかなオプションを好むミレニアル世代や若い人口統計の間で、社会的地位の象徴としてますます見られています。 この傾向は、生産者が多様な風味プロファイルとアルコール含有量を持つ革新的な製品を発売することを促し、日本の市場拡大をさらに促進しています。
課題：代替飲料からの競争
堅調な成長にもかかわらず、市場は消費者の嗜好の変化による課題に直面しています。 スピリッツ、リキュール、ビールなどの代替アルコール飲料の人気の高まりは、より経済的な価格帯で入手できることが多く、消費パターンに影響を与えています。 消費者は大胆で多様なアルコールの選択肢をますます実験しており、ワイン市場の成長のペースを制限する可能性があります。 これに対処するために、生産者は市場の関心を維持するために、異なるABVレベルとユニークな製品ポジショニングを持つワインを提供しています。
機会：電子商取引の拡大
Eコマースプラットフォームの台頭は、日本のワイン市場の収益成長のための重要な機会を作成しています。 オンラインチャネルは、利便性、宅配、およびプロモーションスキームを提供し、幅広い消費者基盤を集めています。 メーカーは、デジタル販売プラットフォームの開発と、市場浸透を促進するためのeコマースプレーヤーとのコラボレーションに焦点を当てています。 技術の進歩と流通ネットワークの強化は、予測期間中のオンラインチャネルを介したワイン販売の継続的な拡大をサポートすると予想されます。
主要企業のリスト：
● Wakaze
● Kirin Holdings
● SakeWiz
● Tricot
● YOI LABO
● Suntory Holdings
● Oisix
● FRARE FOOD FACTORY CO., LTC
● Recruit Lifestyle
● DyDo Group Holdings
● Redish
● Enoteca
● Pro-Douguya
● Fiveneeds
● Rice Wine
● Japan Foods
● Oenon
● Liaison Japan
● Hotei Wines
● Orca International:
● Monte Bussan
● Mottox
● Freixenet
市場区分：ワインの種類の好み
さまざまなワイン品種の中で、赤ワインは日本市場を支配すると予測されています。 総ワイン消費量の約50％を占める赤ワインは、その確立された消費者ベースと料理のペアリングの多様性のために好ましい選択のままです。 赤ワインの持続的な高い需要は、2033年までのセグメントの成長を促進すると予想されます。
