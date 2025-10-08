手間いらず、旅のストーリーを重視した旅行電子雑誌「旅色」の宿泊予約サービスと連携を開始
手間いらず株式会社が提供する、複数のオンライン宿泊予約サイトを一元管理できる『TEMAIRAZU』シリーズ（https://www.temairazu.com/）（以下、「TEMAIRAZU」）は、株式会社旅色トラベル（https://company.tabiiro.travel/）が運営する、旅行電子雑誌「旅色」の宿泊予約サービスと、2025年10月8日からシステム連携を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331266&id=bodyimage1】
株式会社旅色トラベルは、電子雑誌「旅色」と連携した宿泊予約サービスを主軸に、訪日観光客向けのマーケティング支援や旅行・観光関連サービスを運営しています。
「旅色」は、単なる施設情報の提供に留まらない、雑誌のコンテンツと連動した旅の体験やストーリー性を重視したサービスです。俳優が地域のナビゲーターとして魅力を発信しており、月間利用者数は660万人（2024年9月時点）を突破しています。プロのライターが執筆する記事と美しい画像で宿泊施設を紹介し、特集ページから直接予約することができる付加価値の高いコンテンツコマースとなっています。旅の予定や要望をもとに、ホテル・旅館の予約代行や、旅のプランを無料で案内する旅色コンシェルジュといったサービスも提供しています。
今回のシステム連携により、「旅色」を利用している宿泊施設は、日本国内の旅行者に向けての販路拡大による施設稼働率の向上と売り上げの増加を図ることができます。
＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞
▼国内宿泊予約サイト
楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、
Relux、日本旅行、HIS等
▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他
Booking.com、agoda、Expedia、Ctrip、Hostelworld、AsiaYo、TripAdvisor、hotelbeds、Airbnb、
WebBeds、DidaTravel、Shiji Distribution Solution、Fliggy等
▼自社ホームページ用宿泊予約システム
ダイレクトイン、予約プロ、予約番、OPTIMA、d-edge、iHotelier、SynXis CR、triplaホテルブッキング等
【株式会社旅色トラベル】
（１）商号 株式会社旅色トラベル
（２）事業内容 宿泊予約サービス、訪日観光マーケティング支援、旅行・観光関連サービス運営
（３）本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-4
（４）代表者名 代表取締役社長 澤田 裕
（５）主なサービス 旅行・観光メディア「旅色」（https://tabiiro.jp/）
【手間いらず株式会社の概要】
（１）商号 手間いらず株式会社（東証スタンダード : 2477）
（２）事業内容 宿泊施設向け予約管理サービスの提供
情報の比較及び集約サービスの提供
（３）本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F
（４）代表者名 代表取締役 渡邉 哲男
（５）資本金 718百万円
（６）主なサービス 予約サイトコントローラー『TEMAIRAZU』シリーズ
（https://www.temairazu.com/）
比較サイト『比較.com』（https://www.hikaku.com/）
【本件に関するお問い合わせ】
手間いらず株式会社 経営企画室
TEL：03-5447-6690 e-mail：pr@temairazu.com
配信元企業：手間いらず株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331266&id=bodyimage1】
株式会社旅色トラベルは、電子雑誌「旅色」と連携した宿泊予約サービスを主軸に、訪日観光客向けのマーケティング支援や旅行・観光関連サービスを運営しています。
「旅色」は、単なる施設情報の提供に留まらない、雑誌のコンテンツと連動した旅の体験やストーリー性を重視したサービスです。俳優が地域のナビゲーターとして魅力を発信しており、月間利用者数は660万人（2024年9月時点）を突破しています。プロのライターが執筆する記事と美しい画像で宿泊施設を紹介し、特集ページから直接予約することができる付加価値の高いコンテンツコマースとなっています。旅の予定や要望をもとに、ホテル・旅館の予約代行や、旅のプランを無料で案内する旅色コンシェルジュといったサービスも提供しています。
今回のシステム連携により、「旅色」を利用している宿泊施設は、日本国内の旅行者に向けての販路拡大による施設稼働率の向上と売り上げの増加を図ることができます。
＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞
▼国内宿泊予約サイト
楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、
Relux、日本旅行、HIS等
▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他
Booking.com、agoda、Expedia、Ctrip、Hostelworld、AsiaYo、TripAdvisor、hotelbeds、Airbnb、
WebBeds、DidaTravel、Shiji Distribution Solution、Fliggy等
▼自社ホームページ用宿泊予約システム
ダイレクトイン、予約プロ、予約番、OPTIMA、d-edge、iHotelier、SynXis CR、triplaホテルブッキング等
【株式会社旅色トラベル】
（１）商号 株式会社旅色トラベル
（２）事業内容 宿泊予約サービス、訪日観光マーケティング支援、旅行・観光関連サービス運営
（３）本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-4
（４）代表者名 代表取締役社長 澤田 裕
（５）主なサービス 旅行・観光メディア「旅色」（https://tabiiro.jp/）
【手間いらず株式会社の概要】
（１）商号 手間いらず株式会社（東証スタンダード : 2477）
（２）事業内容 宿泊施設向け予約管理サービスの提供
情報の比較及び集約サービスの提供
（３）本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F
（４）代表者名 代表取締役 渡邉 哲男
（５）資本金 718百万円
（６）主なサービス 予約サイトコントローラー『TEMAIRAZU』シリーズ
（https://www.temairazu.com/）
比較サイト『比較.com』（https://www.hikaku.com/）
【本件に関するお問い合わせ】
手間いらず株式会社 経営企画室
TEL：03-5447-6690 e-mail：pr@temairazu.com
配信元企業：手間いらず株式会社
プレスリリース詳細へ