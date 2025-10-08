リテルヒューズ、業界最小の3 kA TVSダイオード「DFNAK3シリーズ」を発売 コンパクトな表面実装型パッケージで提供
持続可能な社会と安全な暮らしを支える工業技術を提供するグローバル企業リテルヒューズ・インク（本社：米国イリノイ州シカゴ市、NASDAQ：LFUS）の日本法人Littelfuseジャパン合同会社（本社：東京都港区）は、高出力TVSダイオード「DFNAK3シリーズ」を10月上旬に発売します。このコンパクトな表面実装型デバイスは、3 kA（8/20 us）のサージ電流保護を提供し、同サイズの製品としては業界最高レベルの性能を誇ります。DC電源システムおよびパワーオーバーイーサネット（PoE）アプリケーションなど、過酷な環境下での保護に最適です。
製品紹介：https://players.brightcove.net/1799386164001/default_default/index.html?videoId=6378246769112
従来の高サージTVSダイオードは大型アキシャルリード型や表面実装型パッケージが主流でしたが、「DFNAK3シリーズ」はコンパクトなDFNパッケージを採用。これにより従来品と比べて基板上の占有面積を70％削減し、高さも70％低く抑えられているため、スペース制約のある高密度なPCB設計でも性能や堅牢性を損なうことなく使用可能です。
このシリーズは、IEC 61000-4-5規格 レベル4に準拠しており、従来のTVSダイオード、MOV、およびGDTに代わる優れた選択肢となります。低クランピング電圧と優れた過渡抑制性能を備えており、表面実装型の構成は自動化されたPCB組立にも対応し、製造工程の簡素化にも貢献します。
■特長
・信頼性の高いDCおよびPoEシステムを実現する3 kA（8/20 us）サージ電流定格
・PCBスペースを最大70％節約するコンパクトなDFN表面実装型パッケージ
・破損しやすいダウンストリームエレクトロニクスの優れた保護を実現する低いクランプ電圧
・逆スタンドオフ電圧を上回るブレイクダウン電圧により信頼性の高いDCラインおよびPoE保護を保証
・IEC 61000-4-5（レベル4）などのサージ保護規格に対応
■市場とアプリケーション
・スモールセル、リモート無線ユニット（RRU）、ベースバンドユニット（BBU）のDCバス保護
・パワーオーバーイーサネット（PoE）システム
・AIインフラやデータセンターサーバーのDC電源
・過酷な環境下で使用される産業用DC電源
■仕様
スタンドオフ電圧（VR）（Vstandoff）：58～80
最小ブレイクダウン電圧（VBR@IT）（V）：64～89
最大ブレイクダウン電圧（VBR@IT）（V）：70～100
最大クランピング電圧（VC）（V）：100～130
テスト電流（IT）（mA）：10
最大リーク電流（Ir@Vr） （μA）：10
ピークパルス電流（Ipp）8x20μs（A）：3000
最大動作温度（℃）：125
単方向／双方向：双方向
パッケージ：DFN10*8*3
■入手方法
リテルヒューズ正規代理店にお問い合わせください。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。
■詳細情報
詳細については、TVSダイオード「DFNAK3シリーズ」の製品ページ（https://www.littelfuse.com/ja-jp/products/overvoltage-protection/tvs-diodes/high-power/dfnak3 ）をご覧ください。
リテルヒューズについて
リテルヒューズは、持続可能でつながりのある、より安全な世界の実現に貢献する、電子部品製造会社です。全世界で 20 か国以上に展開し、約16,000人の従業員とともに、革新的かつ信頼の高いソリューションの設計、提供を通じて、お客様とのパートナーシップを築いています。当社の製品は、産業機械、輸送機械、電子機器など、100,000社を超えるエンドユーザーにご利用いただいており、日々の暮らしのあらゆる場面で活躍しています。詳細についてはlittelfuse.com をご覧ください。
本件に関するお問い合わせ
Littelfuseジャパン合同会社
E-mail：Contact_Japan@littelfuse.com
配信元企業：Littelfuse, Inc.
プレスリリース詳細へ