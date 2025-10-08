育苗用トレイの世界市場2025年、グローバル市場規模（40穴以下、40～80穴、80穴以上）・分析レポートを発表
2025年10月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「育苗用トレイの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、育苗用トレイのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の育苗用トレイ市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率はXXX%と見込まれています。育苗用トレイは農業および園芸において種苗の健全な成長を促すために不可欠な製品であり、効率的な栽培システムの需要拡大とともに市場が拡大しています。
________________________________________
産業チェーンと用途分野
本レポートでは、育苗用トレイの産業チェーンを概観するとともに、農業用途（40穴以下、40～80穴）、園芸用途（40穴以下、40～80穴）の市場現状を整理しています。さらに、作物に応じて80穴以上の多穴タイプの需要も増加しており、大規模栽培や苗木供給事業における活用が進んでいます。
________________________________________
地域別市場分析
地域別では、北米と欧州が安定した成長を示しており、政府による農業技術支援や家庭園芸の普及が背景にあります。特に欧州では持続可能な農業を推進する政策により、再利用可能な素材を用いた製品への需要が拡大しています。アジア太平洋地域では中国が市場を主導しており、旺盛な国内需要、政策的な支援、製造基盤の強さにより急速な成長を遂げています。南米や中東・アフリカでも農業投資の増加とともに新たな需要が見込まれています。
________________________________________
市場の特徴と課題
育苗用トレイ市場の特徴は、以下の通りです。
● タイプ別特性：40穴以下は小規模家庭菜園や園芸に多く用いられ、40～80穴は農業分野で広く普及しています。80穴以上は苗の大量生産に適しており、商業農業における利用が拡大しています。
● 用途別需要：農業が最大の用途市場であり、園芸や都市型家庭菜園の需要も増加傾向にあります。
● 課題：プラスチック素材の環境負荷に対する懸念が強まっており、生分解性素材や再利用可能素材を用いた製品開発が求められています。
________________________________________
技術動向
技術革新は市場成長の大きな推進力です。耐久性と軽量化を両立させた製品や、環境負荷の低い素材を使用したトレイが開発されています。また、通気性や排水性を改善する設計が進み、苗の健全な成長を促す新しい構造も導入されています。さらに、自動化システムに対応可能な規格化製品への需要も増加しています。
________________________________________
競争環境と主要企業
市場には多数の企業が参入しており、競争環境は活発です。主要な企業として以下が挙げられます。
Ethics Infinity Pvt. Ltd.、Proptek、AM Leonard、Shangdong Shouguang Shenghe、Maximum Plastics Corporation、An Jarl enterprise、Shangdong Rongquan、Jiffy Products、Landmark
これらの企業は、価格競争力、製品多様化、地域展開戦略を通じて市場での競争優位を確立しています。特にJiffy Productsは国際的なブランド力を持ち、Proptekは革新的な設計技術で注目されています。
________________________________________
消費者動向
消費者は価格、耐久性、環境性能を重視しています。家庭園芸分野では利便性の高い小型トレイの需要が増加し、農業分野ではコスト効率と生産性向上に寄与する多穴タイプが好まれています。調査によれば、再利用可能性や環境適合性が購買意思決定に強く影響しており、持続可能な製品への志向が一層高まっています。
