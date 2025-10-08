世界における良性前立腺肥大症手術市場は、低侵襲手術技術の進歩と高齢化人口の増加によって牽引され、2033年には165億米ドルに達すると予測される。
前立腺肥大症（BPH）の手術治療市場は、世界的に着実に成長しており、2024年の105億米ドルから2033年には165億米ドルに拡大すると予測されています。これは、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）5.1%に相当します。最新の市場調査によると、技術の進歩、意識の高まり、そして高齢男性人口の増加が、BPH治療における手術需要の拡大に大きく寄与しているとされています。
このサンプル PDF ファイルのリクエスト@-https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/benign-prostatic-hyperplasia-surgical-treatment-market
BPHの罹患率上昇が市場需要を牽引
前立腺肥大症は、前立腺の良性腫大で、50歳以上の男性に多く見られる疾患です。世界的に高齢化が進むにつれ、特に先進国や新興国でBPHの罹患率が上昇しています。尿閉、頻尿、夜間頻尿などの症状は生活の質を著しく低下させるため、多くの患者が薬物療法よりも長期的な効果が得られる手術治療を選択しています。
北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域では、前立腺切除術（TURP）から最新の低侵襲レーザー治療まで、効果的なBPH手術治療を求める患者数が増加しています。
低侵襲・レーザー治療への移行
泌尿器科における技術革新は、BPH手術治療のあり方を大きく変えつつあります。レーザー前立腺核摘除術（HoLEP）、水蒸気熱療法、UroLiftシステムなどの最新技術は、合併症の低減、迅速な回復、日帰り手術が可能であることから注目を集めています。
これらの革新的な技術は、患者が非侵襲的または低侵襲的な治療を求める傾向の高まりに応えるのに最適です。また、入院期間の短縮、術後の不快感の軽減、長期的な服薬の必要性の低減といった利点は、世界的に医師と患者の選択に大きな影響を与えています。
北米とヨーロッパが市場を牽引、アジア太平洋地域は成長の最前線
地域別では、北米は先進技術の普及率の高さ、有利な医療保険制度、主要企業の存在などにより、BPH手術治療市場を依然として牽引しています。ヨーロッパも高齢化社会が進展し、泌尿器科専門医へのアクセスが容易であることから、成長を続けています。一方、アジア太平洋地域は、日本、中国、インドなどの国々における医療インフラの整備、医療意識の高まり、高齢化人口の増加などを背景に、有望な成長市場として浮上しています。アジア太平洋地域では、都市部だけでなく準都市部においても、官民連携による医療イニシアチブや医療ツーリズムの促進により、良性前立腺肥大症の手術治療の普及が加速しています。
良性前立腺肥大症手術治療市場の主要企業一覧
Alembic Pharmaceuticals Limited
Allium
旭化成株式会社
ボストン・サイエンティフィック社
クリーブランドクリニック
コロプラストグループ
クック・メディカル
カール・ストルツSE＆Co. KG
メディフォカス社
メドトロニック
オリンパス株式会社
ジョンズ・ホプキンス病院
Urologix, LLC
バイアトリス社
その他主要企業
需要タイプ別セグメント：https://www.astuteanalytica.com/ja/industry-report/benign-prostatic-hyperplasia-surgical-treatment-market
市場セグメンテーション概要
治療法別
アクアブレーション療法
前立腺尿道挙上術
レーザー療法
経尿道式マイクロ波熱療法（TUMT）
経尿道前立腺切除術（TURP）
水蒸気療法
その他
エンドユーザー別
病院
在宅医療施設
このサンプル PDF ファイルのリクエスト@-https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/benign-prostatic-hyperplasia-surgical-treatment-market
BPHの罹患率上昇が市場需要を牽引
前立腺肥大症は、前立腺の良性腫大で、50歳以上の男性に多く見られる疾患です。世界的に高齢化が進むにつれ、特に先進国や新興国でBPHの罹患率が上昇しています。尿閉、頻尿、夜間頻尿などの症状は生活の質を著しく低下させるため、多くの患者が薬物療法よりも長期的な効果が得られる手術治療を選択しています。
北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域では、前立腺切除術（TURP）から最新の低侵襲レーザー治療まで、効果的なBPH手術治療を求める患者数が増加しています。
低侵襲・レーザー治療への移行
泌尿器科における技術革新は、BPH手術治療のあり方を大きく変えつつあります。レーザー前立腺核摘除術（HoLEP）、水蒸気熱療法、UroLiftシステムなどの最新技術は、合併症の低減、迅速な回復、日帰り手術が可能であることから注目を集めています。
これらの革新的な技術は、患者が非侵襲的または低侵襲的な治療を求める傾向の高まりに応えるのに最適です。また、入院期間の短縮、術後の不快感の軽減、長期的な服薬の必要性の低減といった利点は、世界的に医師と患者の選択に大きな影響を与えています。
北米とヨーロッパが市場を牽引、アジア太平洋地域は成長の最前線
地域別では、北米は先進技術の普及率の高さ、有利な医療保険制度、主要企業の存在などにより、BPH手術治療市場を依然として牽引しています。ヨーロッパも高齢化社会が進展し、泌尿器科専門医へのアクセスが容易であることから、成長を続けています。一方、アジア太平洋地域は、日本、中国、インドなどの国々における医療インフラの整備、医療意識の高まり、高齢化人口の増加などを背景に、有望な成長市場として浮上しています。アジア太平洋地域では、都市部だけでなく準都市部においても、官民連携による医療イニシアチブや医療ツーリズムの促進により、良性前立腺肥大症の手術治療の普及が加速しています。
良性前立腺肥大症手術治療市場の主要企業一覧
Alembic Pharmaceuticals Limited
Allium
旭化成株式会社
ボストン・サイエンティフィック社
クリーブランドクリニック
コロプラストグループ
クック・メディカル
カール・ストルツSE＆Co. KG
メディフォカス社
メドトロニック
オリンパス株式会社
ジョンズ・ホプキンス病院
Urologix, LLC
バイアトリス社
その他主要企業
需要タイプ別セグメント：https://www.astuteanalytica.com/ja/industry-report/benign-prostatic-hyperplasia-surgical-treatment-market
市場セグメンテーション概要
治療法別
アクアブレーション療法
前立腺尿道挙上術
レーザー療法
経尿道式マイクロ波熱療法（TUMT）
経尿道前立腺切除術（TURP）
水蒸気療法
その他
エンドユーザー別
病院
在宅医療施設