かわいいくて実用的！「パンパカパンツ めじるしアクセサリー」が発売！

株式会社ディー・エル・イー

株式会社ディー・エル・イー（東京都千代田区、代表取締役社長CEO・CCO 小野亮、以下DLE）は、株式会社バンダイ（東京都台東区、以下バンダイ）が展開するガシャポン(R)※にて『パンパカパンツ めじるしアクセサリー』を発売することをお知らせいたします。

2025年10月第2週より全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにて発売いたします。

可愛くて実用的なめじるしアクセサリーとして展開された「パンパカくん」と「プーニャン」。

パンパカパンツ音頭デザインも2種含まれており、ファン必見のグッズとなっております。

ぜひ店頭でお買い求めください。

※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。

【商品情報】

商品名：パンパカパンツ めじるしアクセサリー

価格：税込300円

ラインナップ：全5種

パンパカくんAパンパカくんBパンパカくんＣプーニャンAプーニャンB

一部取扱い店舗の検索はこちら

https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769898600000

※店頭での商品のお取り扱い開始日は、店舗によって異なる場合がございます。

※画像は実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※掲載情報はページ公開時点のものです。予告なく変更になる場合がございます。

■パンパカパンツとは

2008年に静岡でうまれたコブタのキャラクター、パンパカくん。 一度聞いたら忘れられないフレーズとナイスなダンスで人気を呼び、その後スタンプやテレビシリーズで大ブレイク。いまや世界中で愛されるナイスパンツボーイです。

■株式会社ディー・エル・イーとは

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野亮

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX 麹町ビル７階

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

秘密結社 鷹の爪をはじめとする IP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメやキャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014 年に東証に上場。現在は、アジアの二大エンターテイメントであるアニメとK-POPビジネスをメインの事業を中心に展開する。2025年には、既存IPのAI Vtuber化や、AIスタジオの開設を発表するなどAIとIPを掛け合わせさらに事業を加速させている。