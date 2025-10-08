10月8日にヤマダモールへ新規出店！　記憶力サポートサプリメント「HIPPOTECHS」（ヒポテックス）　公式オンラインショップを2大モール体制へ拡大！

アイコット株式会社

「記憶力サポートサプリメントHIPPOTECHS（ヒポテックス）」は従来の楽天市場内公式ショップ「アイコットショップ」と合わせ、公式オンラインショップは2大モール体制に！

ヤマダモール出店の意義と販売拡大の可能性

アイコット株式会社がヤマダモールに出店する最大の意義は、「安心感の獲得と新規ターゲット層へのリーチ」にあります。

ヤマダモールは家電量販店最大手のヤマダデンキが運営するECサイトであり、そのブランド力は、お客様に高い信頼性と安心感を提供します。これは、特に新規ショップであるアイコットショップにとって、購買の障壁を下げる強力な後押しとなります。

HIPPOTECHS（ヒポテックス）の販売拡大、ヤマダモールへ出店！ヤマダモールの主要顧客層である健康意識の高い中高年層は、HIPPOTECHSのターゲット層と完全に一致しています。購買意欲の高い固定顧客に直接アプローチすることで、安定した売上の拡大を狙います。

いつまでもしっかりした毎日を! 「記憶力サポートサプリメントHIPPOTECHS（ヒポテックス）」は、世界初の認知症治療薬アリセプトを開発した「杉本八郎博士」と共同開発。杉本博士が長年にわたり研究をしてきたデータと知見を結集し厳選した三つの成分（バコパ/バナバ/桑の葉）で、皆様の健康をサポートします。

アイコット株式会社は「人生100年時代を健やかに」という企業理念を掲げています。

「HIPPOTECHS」は、厳選された三大成分を配合

一つ目は、「バコパエキス」 バコバエキスは、インドの伝統医学であるアーユルヴェーダで約3000年前から使われてきたハーブ「バコバ・モンニエリ」から抽出されます。この成分は、大切な物質の産生を促進したり、脳のストレスを軽減する働きも期待されています。 二つ目は、「バナバエキス」 バナバエキスは、東南アジア原産の植物バナバの葉から抽出される成分です。フィリピンでは、古くから健康維持のために利用されてきました。バナバの葉に含まれる「コロソリン酸」という成分です。このコロソリン酸は、食後の糖質が気になる方の健康をサポートする働きが期待されています。 三つ目は、「桑の葉エキス」 桑の葉エキスは、古くから漢方薬や健康茶として利用されてきた成分です。中国の最古の薬物書「神農本草経」にも薬効が記されており、日本では江戸時代からお茶として飲まれていました。桑の葉に特有の成分に「DNJ」というものがあります。このDNJには、炭水化物の働きを穏やかにする作用があり、食後の糖質の急な上昇を抑える働きが期待できます。また、美容と健康に役立つとされるフラボノイドも豊富に含まれており、若々しい毎日を過ごす助けになると考えられています。

共同研究者：杉本八郎博士 杉本博士は、世界初の認知症治療薬「アリセプト」を開発されて、1998年にはイギリスのガリアン賞を受！杉本八郎博士からのメッセージ

アイコット社のヒポテックスは、いつまでも思考力や記憶力を健やかに保ちたいと願う方々の、日々の健康維持をサポートする上で、着目すべきサプリメントであると考えています。主成分のバコパはインド３０００年の歴史をもつアユルベーダで当時からインドでは認知症に関するサプリメントとしては使われています。バコパに関する論文を拝見するとアルツハイマー病の原因物質であるアミロイドβの凝集を阻害する作用や認知機能を改善する作用が期待できる神経伝達物質であるアセチルコリンを増加する作用があることなどの記載があります。

また実際にヒポテックスを使用した方から物忘れについて、以前より少なくなったという個人の感想もいただいています。物忘れについて気になる方は一度お試しになっていただけたらと思います。

【ヤマダモール内：HIPPOTECHSモール概要】

店舗名： HIPPOTECHSモール

オープン日： 2025年10月8日（水）

販売商品： HIPPOTECHS サプリメント

URL： https://ymall.jp/store/jac/e37620250916b00001

店舗名： アイコットショップ

オープン日： 2025年9月1日（月）

販売商品： HIPPOTECHS サプリメント

URL：https://www.rakuten.co.jp/aicotto/index.html

【会社概要】

社名： アイコット株式会社

所在地： 東京都台東区東上野2-12-1伊藤ビル1階

代表取締役： 玉山栄一

事業内容： 健康食品の企画・販売

【本件に関するお問い合わせ先】

アイコット株式会社 広報IR部 担当： 砂原一之

TEL： 03-6284-4871 Email： sunahara.2025@gmail.com

URL： https://aicotto.com/