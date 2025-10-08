chilldspotがスタジオ生演奏を披露！　アーティスト・真鍋大度、女子柔道選手・角田夏実らがゲスト登場。秦 基博＆堀田茜がナビゲートする9時間の生放送を10/13（月・祝）にオンエア

株式会社J-WAVE

J-WAVE HOLIDAY SPECIAL RESONAC presents EVOLVING SYMPHONY

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、10月13日（月・祝）9:00～17:55の9時間にわたり、特別番組『J-WAVE HOLIDAY SPECIAL RESONAC presents EVOLVING SYMPHONY』（ナビゲーター：秦 基博、堀田茜）をオンエアいたします。

本番組は、音楽と対話を通じて「進化＝EVOLVING」を探る特別企画です。

音楽家、俳優、アスリートなど異分野で活躍するゲストたちが集い、社会・人・技術が互いに影響し合いながら生まれる「新たな価値」について語ります。

9時間の放送全体を一つの大きな“交響曲（シンフォニー）”として捉え、

出会い → 挑戦 → 未来 → 進化（エピローグ） という物語構成でお届けします。

【ZONE 1：Connection Begins - 出会いの序曲】

「多様な声が出会うことで、新しい可能性が始まる」という期待感から幕開ける第1楽章。

AI・テクノロジー・カルチャーが交差する“出会い”をテーマに語り合います。

ゲストには、AI映画クリエイター・中澤太翔、クリエイティブチーム「バスキュール」代表・朴正義が登場。変化の最前線で活躍する二人が“新たな可能性”の芽生えを語ります。

【ZONE 2：Pulse of Action - 挑戦の鼓動】

挑戦し続ける人々の“鼓動”に耳を傾ける第2楽章。

世界を舞台に戦い続けるアスリートたちや、現場で挑戦を重ねる人々の姿に迫ります。

ゲストには、2024年パリ五輪 柔道女子48kg級金メダリスト・角田夏実らが登場。

挑戦を続ける理由や、幾度となく立ちはだかる壁をどう乗り越えてきたのか――その原動力に迫ります。

さらに、編集者でバックヤードウォッチャーの今井夕華が、「プラスチックケミカルリサイクル」の現場を取材。働く人々の創意工夫や誇り、そして循環型社会に挑む姿勢について、秦・堀田とともに語り合います。

【ZONE 3：Next Horizon - 未来の序曲】

時代の変化を見据え、“表現”の進化を探る第3楽章にはアーティスト・真鍋大度が登場。

音楽・アート・テクノロジーの交差点から創造の原点とAIなど最先端の取り組みを深掘り、

人とテクノロジーが響き合う未来へのメッセージを届けます。

【chilldspotがスタジオ生演奏を披露！ 水野蒼生のDJ MIXも】

今日生まれた「つながり」や「挑戦する心」を音楽で束ね、未来への“進化”を描くラストゾーン。chilldspotがスタジオからスペシャルライブを披露し、9時間のシンフォニーを締めくくります。

さらに、オンエアでは音楽家・クラシカルDJの水野蒼生のDJ MIXも！ ぜひお楽しみに。

【番組宛てのメッセージを募集中！】

現在、リスナーの皆さまからのメッセージを募集しています。

テーマは「あなたを変えてくれた（進化させてくれた）出会い」

なお、メッセージでご参加いただいた方には、抽選で素敵なプレゼントも！

▼メッセージはこちらからお送りください

https://www.j-wave.co.jp/holiday/20251013/

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組タイトル：J-WAVE HOLIDAY SPECIAL RESONAC presents EVOLVING SYMPHONY

放送日：10月13日（月・祝）

放送時間：9:00～17:55

ナビゲーター：秦 基博、堀田茜

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/holiday/20251013/