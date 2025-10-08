リラックマ × おふろcafe 全12店舗でコラボレーション決定！　2026年1月9日より、リラックマコラボのおふろや館内フォトスポット、カフェメニュー、オリジナルグッズを展開します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が展開する温浴ブランド「おふろcafe」全12店舗にて、2026年1月9日（金）～4月5日（日）の期間、リラックマ × おふろcafe のコラボレーションイベント『おふろあがりのごゆるりタイム 2026』を開催します。

2025年春に大好評だったコラボイベントが、さらにパワーアップして帰ってきます。リラックマの人気デザインシリーズ「BASIC RILAKKUMA」の世界観が、おふろcafe の浴室や館内に広がります。リラックマとコラボしたおふろや、館内フォトスポット、限定カフェメニュー、おふろcafe 店舗限定で購入できるオリジナルグッズも登場予定。自分らしく、ごゆるりと、リラックスのひとときをお過ごしください。

※店舗によって提供するサービスが異なります。詳細は各店舗のウェブサイトにて随時お知らせいたします。

開催期間：2026年1月9日（金）～4月5日（日）

実施店舗：

＜店舗紹介＞

おふろcafe utatane （埼玉県さいたま市）

https://ofurocafe-utatane.com/

おふろcafe ハレニワの湯（埼玉県熊谷市）

https://ofurocafe-hareniwanoyu.com/

温泉と発酵 おふろcafe 白寿の湯（埼玉県児玉郡神川町）

https://ofurocafe-hakujyu.com/

おふろcafe HITOMA （神奈川県湯河原町）

https://www.theryokantokyo-ofurocafe.com/

四日市温泉 おふろcafe 湯守座（三重県四日市市）

https://ofurocafe-yumoriza.com/

おふろcafe あげき温泉（三重県いなべ市）

https://inabe-ageki-base.com/onsen/

芦別温泉 おふろcafe 星遊館（北海道芦別市）

https://ofurocafe-seiyukan.com/

おふろcafe yusa（山形県山形市）

https://ofurocafe-yusa.com/

真岡いがしら温泉 おふろcafe いちごの湯（栃木県真岡市）

https://ofurocafe-ichigonoyu.com

おふろcafe かりんの湯（千葉県香取市）

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

おふろcafe bijinyu（静岡県静岡市）

https://ofurocafe-bijinyu.com/

大津温泉 おふろcafe びわこ座（滋賀県大津市）

https://ofurocafe-biwakoza.com/

※店舗によって提供するサービスが異なります。詳細は各店舗のウェブサイトにて随時お知らせいたします。

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒に OL のカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマは、はちみつの森に住むお友達。

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

■おふろcafe(R)とは

温泉道場が展開する長時間滞在型の温浴ブランド。コーヒーや雑誌・コミック、マッサージチェア、PCレンタルなどのサービスが無料。まるで家に友達を招いたかのように、ゆったり・だらだらくつろげる空間です。埼玉県に3店舗「おふろcafe utatane」「おふろcafe ハレニワの湯」「温泉と発酵 おふろcafe 白寿の湯」、神奈川県に「おふろcafe HITOMA」、三重県に「おふろcafe 湯守座」「おふろcafe あげき温泉」。フランチャイズ店として北海道に「芦別温泉 おふろcafe 星遊館」、山形県に「おふろcafe yusa」、栃木県に「おふろcafe いちごの湯」、千葉県に「おふろcafe かりんの湯」、静岡県に「おふろcafe bijinyu」、滋賀県に「おふろcafe びわこ座」の計12店舗を展開中です。「おふろcafe(R)」は、株式会社温泉道場の登録商標です。

https://ofurocafe.com/

■株式会社温泉道場

2011年3月創業。埼玉県を中心に「おふろcafe(R)」ブランドをはじめとする温浴施設や、リゾート施設の運営やコンサルティング、地域事業投資再生支援を行う。「おふろから文化を発信する」の企業理念の下、業界での新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/