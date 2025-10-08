スターミュージック × エイベックスの共同レーベル『ASTRHYME RECORDS』の新プロジェクト『ASTRHYME』が 始動！第一弾コラボアーティストは、人気急上昇中の田中美久で楽曲をリリース！

株式会社スターミュージック・エンタテインメント

株式会社スターミュージック・エンタテインメントとエイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社が共同で新レーベル「ASTRHYME RECORDS」をローンチした。

第一弾シングル「mote mote(ハート)」は、可愛い美人は最強じゃん!モテてモテてモテて仕方ない女子 のモテる秘訣を詰め込んだあざとかわいい楽曲(ハート)。プロデューサーには溝部ひかる、音楽プロデューサーにはCHIHIROを迎え、田中美久がHKT48卒業後初のソロ作品となる楽曲。歌唱は田 中美久・振り付けには、らん先生をそれぞれ迎えたGIRLS POWERが詰まった楽曲となってい る。第一弾シングル「mote mote(ハート)」11月5日(水)0:00よりデジタルリリース。

ASTRHYME RECORDS

一人ひとりが持つ小さな光。

その光はかけがえのない個性となり、星となる。

異なる光を持つ星々と重なり合うことで、銀河を越えるほどの眩い輝きとなる。

ジャンルや常識に捉われず様々な星を集め光を放つ。

そんな宇宙を旅するレーベル。

宇宙への創造の旅へ、さあ出かけよう！

【ASTRHYME RECORDS オフィシャルSNS】

■TikTok：https://www.tiktok.com/@astrhyme.records

■X：https://x.com/ASTRHYME

■Instagram：https://www.instagram.com/astrhyme_records

■YouTube：https://youtube.com/@astrhyme_records

田中 美久(たなか みく)

2001年9月12日生まれ、熊本県出身。HKT48の元メンバーで、2013年8月に第3期生として加 入。2016年のAKB48選抜総選挙で最年少初ランクインを果たす。

2023年12月にHKT48を卒業 後、東京に拠点を移し、グラビア、モデル、女優として映画やテレビドラマなどで活躍中。

溝部 ひかる(みぞべ ひかる)

総フォロワー数60万人以上の恋愛系クリエイター。2002年4月6日生まれ 大阪府出身東京都在 住。ニコラ専属モデルを経て、現在はTikTokをメインにクリエイターとして活動中。

2023年3月より始めた恋愛系のTikTokアカウントでは、10ヶ月で25万人を達成。女性の目線から 「どんな男性がモテるのか」「女性がモテるためにはどうしたら良いか」などをショート動画でわか りやすく発信し大人気に。Z世代からは「恋愛マスター」と呼ばれ、TikTokで数多くのバイラルヒット を生み出し絶大な影響力を持っている。

本プロジェクトの起用には SNSマーケティングとクリエイターマネジメント機能を兼ね備えた広告代理店 Synapex株式会社が参画している。

CHIHIRO(チヒロ)

CHIHIRO(チヒロ)は、シンガーソングライター/作詞・作曲を手掛ける女性音楽プロデュー サー。自身のアーティスト活動では、“叶わない恋”“報われない恋”といったリアルな恋愛の葛藤を テーマにした「泣き歌」で多くの女性の共感を呼び、数々のデジタルヒットを生み出している。

YouTubeチャンネルの総再生回数は1億回を突破。自身の楽曲『Lovely Couple』はSNS総再生 回数30億回を記録し、TikTokでダンス動画を中心にバズを生んだ。TikTokチャートには12週連続 でランクインし、同曲は2025年日清食品「カップヌードル」CM「めちゃハマるシナモロール篇」にも 起用された。音楽プロデューサーとしても活躍し、有華、浜野はるき、中村ゆりか(女優)、上ノ堀 結愛、浦西ひかる(YouTuber)、ピンキー!(でんぱ組.inc)など、幅広い女性アーティストへの楽 曲提供・プロデュースを手掛けている。特に、有華に提供した『Partner』はSNS総再生回数15億 回、ストリーミング総再生回数7,000万回を記録し、大きな話題を集めた。さらに、浜野はるきの『 Princess GaL』『ギジコイ』はTikTok HOT SONG IN JAPANやBillboard Weekly Top 20にランク インするなど手掛ける楽曲はデジタルチャートでも高く評価されている。心に刺さるリアルな言葉 と中毒性のあるメロディで、女性音楽プロデューサーとして確固たる地位を築いている。

らん先生(らんせんせい)

アニメ『推しの子』オープニング主題歌「アイドル/ YOASOBI」のオリジナル振付がバズり話題に。 「アイドル」踊ってみた動画は、TikTok 総再生回数1,000万回以上。現在は多数の人気アイドル グループ・アーティストの振り付けを担当。

<振付実績>

サンリオピューロランド/乃木坂46/ホロライブ/アニメVAZZROCK /R1ヨーグルト/MAISON des /AVAM/きゅるりんってしてみて/でんぱ組inc/むめいちゃん/ファントムシータ 他多数

作品概要

リリース日 ：2025年11月5日(水)

タイトル ：『mote mote(ハート)』

アーティスト ：田中美久・ASTRHYME

仕様 ：DIGITAL SINGLE

※各音楽サブスクリプションサービスにて配信予定

メディア関係者の皆さまへ

本リリースに関する各種お問い合わせは、当社ホームページのお問い合わせフォームもしくは、 info@starmusic.co.jp までお願いいたします。

株式会社スターミュージック・エンタテインメント

TEL：03-6809-0871

FAX：03-6809-0872

MAIL：info@starmusic.co.jp

WEB：https://starmusic.co.jp

宛先：広報担当

株式会社スターミュージック・エンタテインメント

株式会社スターミュージック・エンタテインメントは「世界を沸かせるエンタメを。」をミッションに掲げ、音楽事業やショート動画マーケティング事業を展開する総合エンタテインメントカンパニーです。

クリエイティブやテクノロジーでエンタメの力を最大化させ、次世代の感動を生み出すIPの開発や、さまざまなクライアントの課題解決に尽力しています。



https://starmusic.co.jp