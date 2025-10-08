BCLがアプリローンチ2周年を記念して、総額25万円分の「SOL」を賞金としたトーナメントを開催！

株式会社ブロックチェーンルアーズ

株式会社ブロックチェーンルアーズ（代表取締役：古沢勝利、以下BCL）は、Solana基盤のアングラー特化型Web3アプリ「BCLアプリ」の2周年を記念し、暗号資産「SOL」を賞金とした世界初のフィッシングトーナメント第2回を2025年10月26日（日）に相模湖・日相園にて開催いたします。

本大会は、アングラー同士のフェアな競い合いを実現すると同時に、ブロックチェーンのユースケースを体験的に広げるイベントです。参加者は釣果をオンチェーンで証明し、アプリを通じて世界中とシェアすることができます。

世界初*：当社調べ（2025年10月1日時点）

■賞金総額は昨年から増額！！なんと「SOL」25万円分！！プロ/アマ不問！

本大会は、世界有数のブロックチェーンSolanaが発行する暗号資産「SOL」を賞金とした世界で初めてのリアルフィッシングイベントです。プロアマ不問でどなたでも参加が可能です。昨年に続き、大会賞金スポンサーとしてBITPOINT(https://www.bitpoint.co.jp/)様に参画いただき、メディアパートナーのSolana Superteam Japan(https://superteamjp.fun/)様の協力のもと、大会告知や大会運営を行います。

昨年の大会の様子はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000131228.html)から。

BITPOINTSolana Superteam Japan

当社は、ブロックチェーン技術の活用を通じて「バスフィッシングの世界をボーダレスにし、全く新しい釣り体験によって釣果を資産へと変えていく」ことを目指しています。

その実現にあたり、当社は優れた性能と拡大し続けるエコシステムを持つSolanaの将来性を高く評価し採用しています。特に日本においては、サービス認知の拡大にはネットワーク普及が重要な要素であり、オンライン・オフライン双方でのSolanaユースケースが広がることが、BCLの認知向上や他のSolanaプロジェクトの発展にも寄与すると考えています。こうした背景も、本大会開催の理由の一つとなっています。

同時に、ブロックチェーンへの注目が集まる今だからこそ、本大会を通じて幅広い世代に向けたBCLの認知拡大と発展を目指すとともに、バスフィッシングをきっかけにブロックチェーンや暗号資産に対する理解を深める機会を提供してまいります。

■大会概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/131228/table/25_1_6d82577ee208cb6e7ef6aecf7c77bdc0.jpg?v=202510080258 ]

大会へのエントリーはこちらから :https://forms.gle/bTeVkdxPZjPvJDNN7

※もしGoogleフォームを利用するのが難しい場合、メールでの参加申し込みも可能です。

以下の情報を info@blockchain-lures.com 宛にメールでお送りください。

１.氏名

２.連絡先（メールアドレスまたは電話番号）

■BITPOINTについて

BITPOINTは、SBIグループの株式会社ビットポイントジャパンが運営する、金融庁登録の国内屈指の暗号資産取引所です。

国内初※となる「コスト完全ゼロ」のビットコイン積立サービス「ゼロつみたて」や、手数料無料で国内No.1※の年率を誇るステーキングサービスなど、ユーザーにとってお得なサービスを提供しています。

なかでもBITPOINTのステーキングサービスは、運用手数料が一切かからず、報酬をそのまま受け取れるため、大変魅力的です。

この機会に、SOLをGETしてステーキングを始めてみましょう！

BITPOINT

https://www.bitpoint.co.jp/

BITPOINT 口座開設キャンペーンページ

https://www.bitpoint.co.jp/news/campaign/cpn-2025093008/

BITPOINT 公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/BITPointJP

※BITPOINT調べ（2025年10月6日時点、国内暗号資産交換業者の積立サービスおよびステーキングサービスの公表値比較）

※「ステーキング」とは、保有する暗号資産をネットワーク上でロックし、そのネットワークのセキュリティや取引確認作業に貢献する対価として報酬を得る仕組みです。

■Solana Superteam Japanについて

Superteam Japanは、Solana Fundationが支援する日本のコミュニティで、Solanaエコシステムの成長を促進しています。Solanaの理念に共感した開発者やクリエイターが集まり、Solanaに関連する教育や協力の推進や企業がSolana上で製品を開発するサポート等を通じて日本の開発力、団結力、そしてイノベーション力をグローバルに示していくことを目指しています。

詳細はSuperteam Japan(https://superteamjp.fun/)をご覧ください。

■Solanaの基本概要

Solanaは、処理性能に最適化されているブロックチェーンです。

多くのブロックチェーンは、取引を決済処理するまでに時間がかかり、高速で大量の取引を処理するために設計されていません。

一方、Solanaは取引を高速・大量で処理することに優れているため、世界中で既に利用されているアプリケーションと同じような操作感でネットワークを利用することできるのが特徴です。近年では、決済大手Visaがステーブルコイン決済としてSolanaを採用し、ECサイトプラットフォームのShopifyではソラナ（SOL）決済を導入するなど、大手企業を中心にユースケースを拡大させています。

■株式会社ブロックチェーンルアーズについて

世界初のNFT付きバスルアーを販売するルアーメーカー。ブラックバスに特化した世界初のFish To Earn(F2E) SNS「BCL」アプリを提供している。

◆会社概要

商号：株式会社ブロックチェーンルアーズ

代表取締役：古沢 勝利

1967年生まれの東京都出身。「元JBワールドプロ」と「元FLWツアープロ」の経歴を持ち、優勝経験もある。ジャッカルやカッツバディーなどのルアー開発にも携わる。現在は大好きな相模湖に移住をし、フィッシングガイド、インストラクター、そして毎朝相模湖の湖上よりライブ配信を行うフィッシングライバーとして活動している。(連続ライブ配信記録1,400日以上を更新中)

◆プロジェクト参画メンバー

ファウンダー：清水正

Web3起業家、株式会社BSMOホールディングス代表取締役（本社:東京都港区）

◆お問合せ先

本プレスリリース内容や、弊社に関してご質問のある方は下記メールアドレスまでお気軽にお問い合わせくださいませ。

株式会社ブロックチェーンルアーズ 広報担当

E-mail：info@blockchain-lures.com