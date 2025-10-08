コイン配布の移籍連載記念キャンペーンも実施！Renta!マンガ大賞 2025異世界部門ノミネートの人気作！『ノイモンドの花婿』10/8～「マンガPark」で移籍連載開始！

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ「マンガPark」にて、花とゆめの人気作『ノイモンドの


花婿』(穂嶺灯)の移籍連載がスタートします！



【『ノイモンドの花婿』(穂嶺灯)あらすじ】


ヴィアは大好きな幼馴染・ルルと結婚することに！しかし、誓いのキスをした瞬間、ルルの真の姿が現れた。なんと彼の正体は100年以上前に地上を支配して封印されていた最後の魔王・ヴェルメリオだったのだ！封印を解くために利用されていたのだと思ったヴィアは大ショックを受けるけど、ルルの本心は…？



連載は2025/10/8（水）スタート！


毎週水曜更新予定です。



【移籍連載記念読書チャレンジキャンペーン】

「マンガPark」では『ノイモンドの花婿』の移籍連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンス！



1チャプター目を読むと


5ボーナスコインプレゼント！


実施期間　10/8(水)～10/14(火)



詳細はマンガParkアプリをチェック！


https://manga-park.com/share?atid=97600&wtid=91110(https://manga-park.com/share?atid=97600&wtid=91110)




【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック


・価格：無料(アプリ内課金あり)


・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン


・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降





・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app


・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)


・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://twitter.com/manga_park(https://manga-park.com/app)


