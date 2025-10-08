「FUURYUUFES 5.0 2025」第2弾出演アーティスト解禁！　　　　V最協主催の渋谷ハル、電脳世界のアイドル SIROなど総勢19名を追加発表！

FUURYUUFES 5.0実行委員会

株式会社クオラス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：松下幸生）は、リアルとバーチャルが融合する次世代フェス「FUURYUUFES 5.0 2025」 を2025年11月22日（土）にぴあアリーナMM（神奈川県横浜市）にて開催いたします。このたび、第2弾アーティストとして19名の出演が決定しました。

出演アーティストには、「VTuber最協決定戦」の主催者 渋谷ハルが運営するVTuber事務所「Neo-Porte」から緋月ゆい / 渋谷ハル / 白雪レイドをはじめ、電脳世界のアイドルを目指す SIRO所属の「.LIVE」からSIRO / ばあちゃるが参加。また、「ななしいんく」から茜音カンナ / 宗谷いちか / 龍ヶ崎リン / 涼海ネモ、「REJECT」の乾伸一郎 / URS-No.1005 (とおこ) 、「Balus」から[MonsterZ Mate]のコーサカ / アンジョー、「RK MUSIC」から[KMNZ] のTINA / LITA / NERO、「ミリプロ / Million Production」の甘狼このみ / 音ノ乃のの がいずれもユニットで出演決定しました。

さらに本フェスでは、リアル×バーチャルの新時代を切り拓く大型新人アーティスト JYuno（ユノ）が全世界初お披露目となります。

「FUURYUUFES」は「風流」をテーマに、リアルとバーチャルの融合を通じて、日本文化を世界に届ける新しいステージとして誕生しました。「FUURYUUFES 5.0 2025」はリアルメタバースフェス（リアル×バーチャルの融合）をコンセプトに、まるでバーチャルの世界に迷い込んだかのような没入体験のできるフェスをお届けします。

今年のフェスも全席入場無料で開催いたします。第二次抽選受付は、10月8日（火）11:00～開始されます。詳細は公式WEBサイトをご覧ください。

（公式WEBサイト：https://www.fuuryuufes.com(https://www.fuuryuufes.com)）

■JYuno（ユノ）プロフィール

期待の大型新人アーティストが、ついに全世界初お披露目！

JYuno（ユノ）

言葉にしきれない感情を、音・声・詩・ビジュアルで表現する"Emotion Artist"。「傷ついたココロが、輝きに変わる」をテーマに、アニメーションやAI／3Dで描く“心の景色”とともに物語を届ける。「FUURYUUFES 5.0 2025」にて楽曲を初披露。ファーストシングル『The One』を起点に、音楽×ファッション×デジタルアートを横断するマルチユニバース型の活動を展開予定。女性の心の奥にある闇を光で照らし、秘めた詩を歌へと紡ぎ、その音色は心の奥に眠る声を呼び覚まし、未来へ響いていく。

公式WEBサイト:https://www.jyuno.jp

TikTok:https://www.tiktok.com/@jyuno_o

■第2弾出演アーティスト

■イベント概要

日時 ：2025年11月22日（土） 開場14:00～ / 開演15:00～（予定）

場所 ：ぴあアリーナMM [住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2]

出演者 ：iLiFE!（バーチャル）、茜音カンナ/宗谷いちか/龍ヶ崎リン/涼海ネモ、

乾伸一郎/URS-No.1005 (とおこ)、 KizunaAI、コーサカ/アンジョー

[MonsterZ MATE]、後藤真希＜スペシャルゲスト＞、ぶいごま(V後藤真希)、

SIRO/ばあちゃる、TINA/LITA/NERO [KMNZ]、音ノ乃のの/甘狼このみ、

緋月ゆい/渋谷ハル/白雪レイド、JYuno（ユノ）、VXer0号 水ヰ知りりな、

VXer1号 代羽つかさ

主催 ：株式会社クオラス

協賛 ：株式会社V doing

製作 ：株式会社PIF / キョードー横浜

協力 ：オーバーレコード

チケット ：入場・観覧は無料で事前抽選制

2025年10月8日（水）11:00より下記サイトにて第二次抽選受付開始

申し込みURL：ローソンチケット http://l-tike.com/fuuryuufes2025/(http://l-tike.com/fuuryuufes2025/)

イープラス https://eplus.jp/fuuryuufes/(https://eplus.jp/fuuryuufes/)

■FUURYUUFES 5.0 2025に関して

FUURYUUFES コンセプト

「風流」とは人目を驚かす、雅やかなデザイン。伝統的な流儀に、その時代の「風」を入れること。時代の「流れ」に新たな「風」が入ることでシン時代の「FUURYUU」がうまれる。

昨年開催の様子昨年開催の様子