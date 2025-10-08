エイベックス×star music の共同レーベル『ASTRHYME RECORDS』の新プロジェクト『ASTRHYME』が始動！ 第一弾コラボアーティストは、人気急上昇中の田中美久で楽曲をリリース！

エイベックス・エンタテインメント株式会社

エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長:猪野 丈也）は、株式会社スターミュージック・エンタテインメントとの共同レーベル「ASTRHYME RECORDS」をローンチした。

第一弾シングル「mote mote(ハート)」は、可愛い美人は最強じゃん！モテてモテてモテて仕方ない女子のモテる秘訣を詰め込んだあざとかわいい楽曲(ハート)。

プロデューサーには溝部ひかる、音楽プロデューサーにはCHIHIROを迎え、田中美久がHKT48卒業後初のソロ作品となる楽曲。歌唱は田中美久・振り付けには、らん先生をそれぞれ迎えたGIRLS POWERが詰まった楽曲となっている。

第一弾シングル「mote mote(ハート)」11月5日(水)0:00よりデジタルリリース。

【ASTRHYME RECORDS】

一人ひとりが持つ小さな光。

その光はかけがえのない個性となり、星となる。

異なる光を持つ星々と重なり合うことで、銀河を越えるほどの眩い輝きとなる。

ジャンルや常識に捉われず様々な星を集め光を放つ。

そんな宇宙を旅するレーベル。

宇宙への創造の旅へ、さあ出かけよう！

＜田中 美久（たなか みく）プロフィール＞

2001年9月12日生まれ、熊本県出身。HKT48の元メンバーで、2013年8月に第3期生として加入。2016年のAKB48選抜総選挙で最年少初ランクインを果たす。2023年12月にHKT48を卒業後、東京に拠点を移し、グラビア、モデル、女優として映画やテレビドラマなどで活躍中。

＜溝部 ひかる（みぞべ ひかる）プロフィール＞

総フォロワー数60万人以上の恋愛系クリエイター。2002年4月6日生まれ 大阪府出身東京都在住。ニコラ専属モデルを経て、現在はTikTokをメインにクリエイターとして活動中。

2023年3月より始めた恋愛系のTikTokアカウントでは、10ヶ月で25万人を達成。女性の目線から「どんな男性がモテるのか」「女性がモテるためにはどうしたら良いか」などをショート動画でわかりやすく発信し大人気に。z世代からは「恋愛マスター」と呼ばれ、TikTokで数多くのバイラルヒットを生み出し絶大な影響力を持っている。本プロジェクトの起用にはSNSマーケティングとクリエイターマネジメント機能を兼ね備えた広告代理店 Synapex株式会社が参画している。

＜CHIHIROプロフィール＞

CHIHIRO（チヒロ）は、シンガーソングライター／作詞・作曲を手掛ける女性音楽プロデューサー。自身のアーティスト活動では、“叶わない恋”“報われない恋”といったリアルな恋愛の葛藤をテーマにした「泣き歌」で多くの女性の共感を呼び、数々のデジタルヒットを生み出している。YouTubeチャンネルの総再生回数は1億回を突破。自身の楽曲『Lovely Couple』はSNS総再生回数30億回を記録し、TikTokでダンス動画を中心にバズを生んだ。TikTokチャートには12週連続でランクインし、同曲は2025年日清食品「カップヌードル」CM「めちゃハマるシナモロール篇」にも起用された。音楽プロデューサーとしても活躍し、有華、浜野はるき、中村ゆりか（女優）、上ノ堀結愛、浦西ひかる（YouTuber）、ピンキー！（でんぱ組.inc）など、幅広い女性アーティストへの楽曲提供・プロデュースを手掛けている。特に、有華に提供した『Partner』はSNS総再生回数15億回、ストリーミング総再生回数7,000万回を記録し、大きな話題を集めた。さらに、浜野はるきの『 Princess GaL』『ギジコイ』はTikTok HOT SONG IN JAPANやBillboard Weekly Top 20にランクインするなど手掛ける楽曲はデジタルチャートでも高く評価されている。心に刺さるリアルな言葉と中毒性のあるメロディで、女性音楽プロデューサーとして確固たる地位を築いている。

＜らん先生プロフィール＞

アニメ『推しの子』オープニング主題歌「アイドル/ YOASOBI」のオリジナル振付がバズり話題に。「アイドル」踊ってみた動画は、TikTok 総再生回数1,000万回以上。現在は多数の人気アイドルグループ・アーティストの振り付けを担当。

（振付実績）

サンリオピューロランド/乃木坂46/ホロライブ/アニメVAZZROCK /R1ヨーグルト/MAISON des/AVAM/きゅるりんってしてみて/でんぱ組inc/むめいちゃん/ファントムシータ 他多数

【作品概要】

リリース日 ：2025年11月5日(水) 0:00

タイトル ：『mote mote(ハート)』

アーティスト ：田中美久・ASTRHYME

仕様 ：DIGITAL SINGLE

※各音楽サブスクリプションサービスにて配信予定

