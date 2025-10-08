『GAPOLI』2.5周年を記念して「東京リベンジャーズ」のスマパチ・スマスロが登場！新イベントも開催！

　株式会社サミーネットワークスが運営するオンラインゲームセンター『GAPOLI（ガポリ）』は、


2025年9月28日（日）にサービスリリースから2.5周年を迎えます。


　これを記念して、2025年9月30日（火）より、サミー株式会社の「e東京リベンジャーズ」、


2025年10月8日（水）より「スマスロ 東京リベンジャーズ」を配信いたします。


　さらに、タイトルの配信開始にあわせて、東京リベンジャーズイベントを実施中です。



▼GAPOLI2.5周年を記念して「東京リベンジャーズ」のスマパチ・スマスロが登場！▼




　「e東京リベンジャーズ」および「スマスロ 東京リベンジャーズ」は、サブスクリプション登録をしていただくことで、プレイおよび人気楽曲をBGMにお楽しみいただけます。


　さらに、新機種の配信を記念して、新イベントやガチャ、ファン必見のグッズ販売など、バラエティ豊かなキャンペーンを多数開催いたします。今だけの特別なイベントやアイテムを手に入れるチャンスをお見逃しなく。この機会にぜひGAPOLIをお楽しみください。



▽イベント報酬


　イベントを進めることで入手可能な限定称号です。これら以外にも複数の特別な称号も登場しておりますので、ぜひこの機会にさまざまな称号の獲得に挑戦してみてください。



・限定称号











【開催期間】2025年9月30日（火）～10月23日（木）




▼ピックアップガチャ販売！▼











　話題の2機種の「スタート券」が手に入るピックアップガチャを販売いたします。「スタート券」は、使用するとなかなか見られないレアな演出が見られたり、大当り状態から始められるなど特殊なアイテムになります。


　ぜひこの機会にお買い求めください。



・e東京リベンジャーズ　ピックアップガチャ


【販売期間】2025年9月30日（火）～10月23日（木）



・スマスロ 東京リベンジャーズ　ピックアップガチャ


【販売期間】2025年10月8日（水）～10月23日（木）




▼スマパチ・スマスロ東京リベンジャーズグッズ販売！▼




　スマパチ・スマスロ東京リベンジャーズのグッズが、サミー商店に加え、「GAPOLIモール」でもご購入いただけるようになりました。


　「GAPOLIモール」は、GAPOLIが運営しているECサイトで、GAPOLIのゲームを遊んで集めたコインは100コイン=1円として商品を値引き購入することが可能です。


　ぜひこの機会に、人気のグッズをお得にご購入ください。



【販売期間】2025年11月30日（日）まで



■e東京リベンジャーズ




Sammy新基準LT3.0プラス第一弾！完全無欠の絶対主役、登場!!


本機は、大当り確率1/319、RUSH突入時のLT発動率は100%！


LT「芭流覇羅決戦」は、継続率約77%×出玉3,000個以上or1,500個の最強バランス。さらに、フリーズが発生するたびに1,500個を上乗せする特化ZONE「渋谷JACK」を搭載！


完全無欠全方位型フルスペックを実現！






　(C)和久井健／講談社　(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会　(C)Sammy




■スマスロ 東京リベンジャーズ



超BIGコンテンツスマスロ始動!!


スマパチ、そしてスマスロ。無敵タッグがここに完成！サミー史上最大の演出ボリューム！ファン垂涎の完成度でスマスロ市場に殴り込む！


AT中の「東卍アタック」は突入するたびに上位CZ獲得期待度上昇！


上位CZの「リベンジチャンス」成功で継続率約80%、純増約8.0枚/Gの上位AT「東卍ラッシュBURST」に突入！


運命を殴り変えろ！






(C)和久井健／講談社　(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会　(C)Sammy




■オンラインゲームセンター『GAPOLI（ガポリ）』サービス概要




▽サービス概要


・サービス名：GAPOLI（ガポリ）


・サービス開始：2023年3月28日（火）


・対応デバイス：iOS、Android、PC（Windows/Mac）


・配信サイト


∟App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6502326978


∟Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.gapoli.a0001


∟ブラウザ版：https://portal.gapoli.net/


・価格：無料（サブスクリプション+アイテム課金制）


・サブスクプラン詳細：https://portal.gapoli.net/plan/　　　　　




【サービス紹介】


新時代のオンラインゲームセンター


　累計ユーザー数100万人突破！『GAPOLI』は、PC、スマートフォン、タブレットと様々なデバイスでプレイ可能なオンラインゲームセンターサービスです。90種類以上のゲームで遊びながら共通のコインを貯め、貯めたコインはさらにゲームで遊ぶことはもちろん、リアルな商品の割引に使用できます。



●様々なゲームが遊び放題！


　『GAPOLI』にはゲームセンターで人気のSEGAのメダルゲームや新旧多数のパチンコパチスロ、お馴染みのカジノゲームやビデオスロットまで90種類以上のゲームが遊べます。ゲームはさらに続々新機種が登場します！



●GAPOLIモールでリアルな商品をチェック！


　『GAPOLI』のゲームでコインを貯めたあとはショッピングモール「GAPOLIモール」をチェックしてみましょう。多種多様なリアル商品の割引にコインが使用できます。



●コース


　『GAPOLI』には気楽に楽しめる無料のフリープランから大満足のロイヤルプランまで利用される皆様に応じた複数の利用コースを準備、あなたに合ったコースを選んで楽しもう！






■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。