「ヤングアニマルWeb」人気作品『SNSの怪物』最新6巻発売記念！２巻無料キャンペーン実施！！

「ヤングアニマルWeb」人気作品『SNSの怪物』（望月美乃 白泉社）最新6巻発売キャンペーン！！

2巻無料キャンペーン実施！！

※会員限定で無料になる話も含まれます。

10/21(火)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！

【『SNSの怪物』（望月美乃 白泉社）あらすじ】

とある女子中学生のSNSアカウント。コンタクトを取ってきたのは、とある中学教師の男。だが彼は自身を芸能プロデューサーだと偽って…？無邪気な子供を狙う卑劣で下劣な大人が、SNSにはいる。こいつらは怪物。「SNSの怪物」の真実とリアルを描く、吐き気をもよおす衝撃の"SNSの裏側"ドラマ！

【ヤングアニマルWeb】『SNSの怪物』はこちらから↓

https://younganimal.com/episodes/cd2f1ecadc29e

【電子版コミックス情報】１～６巻各電子書店(https://www.hakusensha.co.jp/?s=SNS%E3%81%AE%E6%80%AA%E7%89%A9)で好評発売中！！

『SNSの怪物 6』（望月美乃 白泉社）書影SNSの怪物 6

■著者名： 望月美乃

■シリーズ名：電子版のみ

■定価：715円（本体650円＋税10%）

■発売日：2025.10.8

【コミックス限定おまけマンガ2ページ描き下ろしあり！】アイドルとファンの痛々しく生々しい恋と打算のぶつかりあい！ 鶴見のことを金持ちだと信じたモカは、5年続けたアイドルを卒業して鶴見と一緒になろうとするが、鶴見はそんなモカのアプローチに対して自身が抱くアイドル像との乖離に拒絶反応を示す……かと思いきやアソコがビンビンに！？ 「アイドルとファン」編完結、そして新シリーズ「歪められた性癖」編もスタート…。SNSの怪物の真実とリアルを描く、吐き気をもよおす衝撃の"SNSの裏側"ドラマ！（このコミックスには「SNSの怪物［ばら売り］［黒蜜］第26～30話」を収録）