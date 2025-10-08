「映画 HAWKS SP!RIT ー273日の記憶ー」12月26日（金）全国35の映画館で公開！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役社長CEO：後藤芳光）は、「映画 HAWKS SP!RIT ー273日の記憶ー」を12月26日（金）から全国35の映画館で公開することが決定いたしましたので、お知らせします。球団制作映画3作目となる本作は、パーソル パシフィック・リーグ連覇、そして、日本一の頂を目指すホークスの戦いを追った長編ドキュメンタリー映画です。

本拠地での開幕3連敗、さらには12年ぶりの単独最下位と苦しんだシーズン序盤。選手の離脱も相次ぎ、小久保監督自ら「異常事態」と口にした2025シーズンは“決断”の連続でした。どん底から這い上がるために――監督・選手が貫いた”信念”とは。

常にチームの傍でその戦いを見つめてきた密着カメラだからこそ捉えられた映像の数々を一つの映画として紡ぎ、273日間の激闘の裏側を明らかにします。

■作品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/441_1_e7f924d6406bdec1cc54b910cc50757f.jpg?v=202510081257 ]

映画特設サイトおよび公式Xでは、お得な前売り券やイベント情報などを随時発信予定です。

映画特設サイトはこちら :https://www.softbankhawks.co.jp/ex/2025hawksmovie/公式Xはこちら :https://x.com/HAWKSSPIRIT2025※「X（旧Twitter）」及びそのロゴマークは、X Corp.（旧Twitter,Inc.）の商標または登録商標です。■ティザー映像[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dWYXveIrRSA ]■場面写真