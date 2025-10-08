技術とこだわりを詰め込んだ REGALの最上級ライン、 「The MASTER REGAL」より、 漆黒を纏ったBLACK EDITIONが登場。

株式会社リーガルコーポレーション


株式会社リーガルコーポレーション（本社:千葉県浦安市、代表取締役：青野　元一）が展開する「REGAL（リーガル）」は、最上級ラインである「The MASTER REGAL」に、オールブラックで統一したBLACK EDITIONが登場いたしました。


10/8(水)より、REGAL SHOESと百貨店の一部店舗で発売いたします。



・PRODUCT DETAILS



The MASTER REGALで展開している3デザインをBLACK EDITIONとして展開。
丁寧なラスティングによる美しいシルエット、精緻なステッチワーク、上質なレザーの質感が、オールブラックによって一層引き立ちます。





The MASTER REGALのアイコンのひとつであったソールの赤いカラス仕上げも黒で統一し、ハンドフィニッシュで艶やかに仕上げました。
同じくブラックで揃えたライニングはフランスのアノネイ社が手掛ける上質なカーフを採用し、足当たりの良さを追求。素材選びから仕上げに至るまで、すべてにこだわり抜いた特別な一足が完成しました。



・LINE-UP



【STRAIGHT TIP】
PRODUCTS NO - 01AL BED
COLOR - BLACK
PRICE - \66,000(inc.tax)

【SADDLE SHOES】
PRODUCTS NO - 02AL BED
COLOR - BLACK
PRICE - \66,000(inc.tax)

【WING TIP】
PRODUCTS NO - 03AL BED
COLOR - BLACK
PRICE - \66,000(inc.tax)


・SHOP LIST

■REGAL 札幌


■REGAL TOKYO


■伊勢丹新宿店 メンズ館地下1階 紳士靴


■REGAL 名古屋


■REGAL 大阪淀屋橋odona


■岩田屋本店 本館５階 紳士靴



The MASTER REGAL BLACK EDITIONは上記店舗でのみ展開いたします。
オンラインショップでの 取り扱いはございません。
店舗によって展開デザイン・サイズが 異なります。




The MASTER REGAL :
https://www.regal.co.jp/brand/regal/themasterregal


REGAL BRAND SITE :
https://www.regal.co.jp/brand/regal