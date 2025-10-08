杉山製作所が今年ミラノフォーリサローネで発表した新製品を発売・最新カタログ発刊にあわせて「Factory展 #14」開催 ― 手仕事の美が生む鉄家具を体感 ―

【新製品ご紹介】

株式会社 杉山製作所OBIアームチェア

日本の着物に使われる「帯」をモチーフに一筆書きのように形作られた椅子。 鉄のもつ薄さとしなやか

さを表現した造形で、適度なしなりが快適な座り心地を生み出します。 構成要素を可能な限り少なくし

ながらも快適に座るという機能を持たせ、 物としての存在感を消すとことをテーマとしたデザインです。

品名 ：OBIアームチェア

品番 ：FKU2510

素材 ：フレーム ・鉄 座・各種

サイズ ：幅520 奥行500 高さ769 座面高450 アーム高630

重量 ：8.8kg

価格 ：65,000円～

デザイン：Kohei Ito

ROTONDA チェア

ROTONDA（ロトンダ）はイタリア語で「丸い」という意味。

無垢の鉄とは違う、おおらかな曲げ加工と優しい手触りが特徴の鉄丸パイプで構成した椅子です。

ディテールも「丸み」を意識して整え、木部のパーツが全体を引き締めています。

回転させながらスタッキングした状態も美しくなるようにデザインしています。

塗装色により印象の違いが楽しめます。

品名 ：ROTONDAチェア

品番 ：FEL2530

素材 ：フレーム ・鉄 座・各種

サイズ ：幅560 奥行520 高さ750 座面高450

重量 ：6.8kg

価格 ：83,000円～

デザイン：Terukazu Murasawa

TSUZUMI Poltrona

TSUZUMIチェアのコンフォートチェアタイプ。繊細な構造に見えながらも優しく包み込まれるような座り心地を実現しました。繊細なシルエットが上品さを演出し、落ち着いたデザインはどんなインテリアにも調和します。

背面からの眺めもとても美しい椅子となりました。

品名 ：TSUZUMI Poltrona

品番 ：FCF2370

素材 ：フレーム ・鉄 座・各種

サイズ ：幅540 奥行515 高さ769 座面高440 アーム高645

重量 ：7kg

価格 ：90,000円～

デザイン：Terukazu Murasawa

PF屋外アームチェア

2023年に発売したPFシリーズ。「簡素で実用性があり、適正価格であること」という思想を引き継ぎ屋外でも使用可能な椅子のデザインを追加しました。細身でスタンダードな外側のフレームワークはそのままに、座面と背もたれは細い鋼材で立体感を持たせて構成することで屋外の景色に溶け込むようにデザインしました。適度な座り心地を得ながら、屋外ならではの水はけや、風通しも考慮しています。

鉄の下地には防錆処理を施し、塗料には耐候性の高い塗料を選定し防錆を高くした仕様になります。

座面には別で取付可能な座クッションも用意しています。人数の増減に対応できるようにスタッキング

が可能です。

品名 ：PF屋外アームチェア

品番 ：FCF2570

素材 ：フレーム ・鉄 座・各種

サイズ ：幅540 奥行515 高さ769 座面高440 アーム高645

重量 ：4.5kg

価格 ：60,000円～

デザイン：SUGIYAMA R&D

【総合カタログ発刊】

新商品・リニューアル商品が新たに追加され、張地の革の種類が新しくなり、質感の高さと機能性を兼

ね備えました。

「Furniture vol.02」 「Hard ware / Iron leg / Display vol.02」

【 FACTORY展#14 ―The Beauty of Handicraft in SEKI 】

14回目となる杉山製作所の「FACTORY展」を、11月4日～21日まで開催します。

手仕事から生まれる構成美や線美を、ミラノサローネ2025の再現展示とともにお楽しみください。

デザイナーと鉄職人の “手仕事” から生まれる美しい家具。鉄という無機質な素材に、命を吹き込むように。ただの棒や板に過ぎない鉄が、デザイナーの創造力と鉄職人の熟練の技によって、ミニマルで心地よい鉄家具へと生まれ変わります。鉄の持つ特性を最大限に活かしたデザインと、職人たちの手による「切る」「曲げる」「たたく」 「つなぐ」「けずる」という工程。そこに加えられる繊細な仕上げが、他にはない独特の表情と質感を生み出します。これこそが「手仕事の美」、SUGIYAMAのモノづくりの真髄です。手仕事が生みだす構成美や線美を通じて、鉄家具の美しさを再定義し、生活空間に特別な価値をもたらしたいと考えています。この展示では、SUGIYAMAの 鉄家具が持つ可能性、そして日々の暮らしの中で感じられるその存在感と美しさを、ぜひ体感してください。

代表 島田亜由美

●展示会概要

タイトル ：FACTORY展#14 ―The Beauty of Handicraft in SEKI

会期・時間 ：2025年11月4日（火）～21日（金）10：00～17：00 ※土日祝休み

トークイベント：11月21日（金）15：30～（予約はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeFr8YLMkD5hukwvUrs65zy3m_5mI1Do3GWiOGh3HYL5FSRw/viewform?usp=header)からお願いします。）

レセプション ：11月21日（金）15：00～

会場 ：株式会社杉山製作所 本社

HP ：https://kebin.jp/(https://kebin.jp/)

所在地 ：岐阜県関市旭ヶ丘3-13

GoogleMap ：https://www.google.com/maps?ll=35.481915,136.929887&z=15&t=m&hl=ja&gl=JP&mapclient=embed&cid=11737331783089825531(https://www.google.com/maps?ll=35.481915,136.929887&z=15&t=m&hl=ja&gl=JP&mapclient=embed&cid=11737331783089825531)

●コンセプト

手仕事から生まれる美しい家具。その魅力は、形や機能だけでなく、素材と真摯に向き合い続ける姿勢

にあります。鉄という無機質な素材にデザイナーの発想と職人の技を重ねることで、独自の構成美や線

美が生まれ、暮らしに新しい価値をもたらします。今回のテーマ「The Beauty of Handicraft in SEKI」では、ミラノサローネで発表した展示をショールームに再現しています。

●展示内容

~ The Beauty of Handicraft in SEKI ~ 展

「手仕事の美」というテーマで3回目の出展をしたミラノフォーリサローネの展示を杉山製作所内で再

現します。海外から見た日本の手仕事の良さとは何だったのか、 杉山製作所が世界に向けてどう挑んで

いるのかを再現展示を通して感じていただければと思います。 製品づくりでは様々な人が手を動かしま

す。デザイナー、設計者、職人、広報などそれぞれが手を動かし美しい製品を生み出した形跡を、4種

類の椅子を通して壁面展示で紹介します。他にもこの展示会の為に用意された一枚板のテーブル、来年

の新作プロトタイプもご覧いただけます。また張地の革の種類が新しくなり、質感なども直に触れてい

ただけます。ぜひ、職人の手仕事から生まれるモノづくりを間近でご覧ください。

※期間中はいつでもご覧いただけます。 工場見学ツアーと合わせてご覧ください。

●工場見学ツアー

工場内をガイド付きでご案内 期間中毎日開催10～17時開催（予約制)

今回の工場見学では、普段はなかなか見ることのできない手仕事の工夫や、製品づくりの裏側から治具の役割や大切さを間近でご覧いただけます。「 なぜその工程で治具が必要なのか」「 職人がどのように工夫しているのか 」を実感できる貴重な工場見学ツアーです。参加ご希望の方は各担当営業にご連絡ください。

●Shake hands（予約制）

Shake hands は「握手をする・手を取り合おう」という意味です。日本を支える中小企業のモノづくりは製品になるまでに自社だけで完結することは少なく、多くは誰かの手を借りて製品化をしています。

製品を量産することは今や海外に拠点が移り、日本のモノづくりはどこで戦っていくのかを模索し続けている現状だと感じます。今はただ「つくる」だけでは持続できない時代で、自分たちで活動の範囲を 広げなければなりません。

杉山製作所は自分たちのメーカーとしての立ち位置と、強みをここ数年の経験で気づきはじめました。そして改めて自分たちの力だけでなく協力いただける人たちの重要性も身にしみて感じています。だからこそ私たちの経験を皆さんにも、皆さんの経験を私たちにもという感情が生まれました。

これからのモノづくりには「共創」が重要だと思います。メーカー側がこのような取り組みをするのは

珍しいことだと思いますが、自分たちだけでなく関係している周りの人もモノづくりを通して幸せなっ

てほしいという思いから皆さんがつながれるコミュニティの場所を設けました。軽食と飲み物を用意し

てますので気軽にご来場いただければと思います。

来場者は、杉山製作所に協力いただいているサプライヤーさん、デザイナーさん、販売していただける会社さんを私たちの力で集めたいと思います。来場者さんや杉山製作所のスタッフと話をしてお互いに共通の目的ができれば最高だと思っています。

途中で杉山製作所の「新製品のギャラリートーク」と、ここ15年の杉山製作所の挑戦を「共創から生まれるブランド力」というテーマでトークをします。特に席を設けるわけでなく、食べながら飲みながら聞いていただければと思います。

日時：11月21日 (金)

15:00～ レセプション受付開始

15:30～17:30 トークイベント（2部制）

18:00 終了予定

場所：杉山製作所 本社

■「新製品のギャラリートーク」 15:30～

NORTH LAND DESIGNS 伊藤浩平氏

ムラサワデザイン 村澤一晃氏

杉山製作所 村上友計

■「共創から生まれるブランド力」16:30～

ムラサワデザイン 村澤一晃氏

杉山製作所 代表取締役 島田亜由美

杉山製作所 村上友計

ご予約は下記のURLの専用フォームからお願いします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeFr8YLMkD5hukwvUrs65zy3m_5mI1Do3GWiOGh3HYL5FSRw/viewform?usp=header

【会社概要】

会社名：株式会社杉山製作所

所在地：岐⾩県関市旭ヶ丘3-13

代表者：島田亜由美

設立：1962年4月25日

URL ：http://www.kebin.jp(http://www.kebin.jp)

事業内容：アイアン製品企画・製造・販売（鉄家具・店舗什器・コントラクト家具・アイアン建材）

Factory Shop「鉄家具と暮らす」運営

【お問い合わせ先】

株式会社杉山製作所 島田または村上まで

eメール：info@kebin.jp

電話 ：0575-22-0554